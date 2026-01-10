मीन राशिफल 10 जनवरी 2026: मीन राशि वालों के लिए धन लाभ के योग, आज पैसा आएगा लेकिन सेहत का रखें ध्यान

संक्षेप: Pisces Horoscope Today 10 January 2026 aaj ka meen rashifal : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। मीन राशि वालों को आज लव लाइफ को स्थिर और सहज बनाए रखने की जरूरत है।

Pisces Horoscope Today मीन राशिफल 10 जनवरी 2026 : मीन राशि वालों को आज लव लाइफ को स्थिर और सहज बनाए रखने की जरूरत है। ऑफिस में कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन सही मेहनत से अच्छे नतीजे मिलेंगे। पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी जरूरी है। ऑफिस में दबाव के बावजूद आपकी परफॉर्मेंस ठीक रहेगी। प्यार भरे रिश्ते में कुछ अच्छे पल भी आएंगे। सेहत पर ध्यान देना जरूरी है, जबकि आर्थिक स्थिति आज आपके पक्ष में रहेगी।

मीन राशि का लव राशिफल: मीन राशि वाले आज अपने रिश्ते को सीधा और आसान रखें। पार्टनर को ज्यादा समय दें और बेकार की या कड़वी बातों से बचें। आज अच्छे से सुनने की जरूरत है। एक-दूसरे की भावनाओं को समझें और सम्मान दें। अपनी पसंद जबरदस्ती न थोपें। बड़े फैसले लेते समय पार्टनर की पसंद का ध्यान रखें। शादीशुदा महिलाओं को अपने जीवनसाथी की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है, ताकि पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी न आए। कुछ शादीशुदा महिलाओं के लिए खुशखबरी भी मिल सकती है।

मीन राशि का करियर राशिफल: ऑफिस में नई चुनौतियां आपकी परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे सीनियर नाराज भी हो सकते हैं। टीम मीटिंग में नए आइडिया सोच-समझकर रखें, ताकि सीनियर और क्लाइंट दोनों प्रभावित हों। आज बहस से बचें और ऑफिस पॉलिटिक्स में न फंसें। जो लोग नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं, वे दिन के दूसरे हिस्से में रिजाइन डाल सकते हैं और इंटरव्यू कॉल भी आ सकती है। उद्यमियों को आज यात्रा करनी पड़ सकती है। उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है।

मीन राशि का आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग हैं। आप शेयर बाजार में निवेश करने का मन बना सकते हैं। किसी जरूरतमंद दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, लेकिन पहले यह साफ कर लें कि पैसा समय पर वापस मिलेगा। परिवार में पैसों से जुड़ा विवाद भी सुलझ सकता है। कारोबारी विदेश से फंड मिलने में सफल हो सकते हैं।

मीन राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत को लेकर सतर्क रहें। दिल से जुड़ी परेशानी हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। बुजुर्गों को दांत या मुंह से जुड़ी समस्या हो सकती है। पेट और हड्डियों से जुड़ी दिक्कत भी परेशान कर सकती है। खेलते समय बच्चों को चोट लग सकती है। फेफड़ों से जुड़ी समस्या में लापरवाही न करें। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रॉक क्लाइंबिंग या स्कीइंग से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com