मीन राशिफल 31 दिसंबर: आज मीन राशि वाले पास्ट की बातों में ना उलझें, घर ना लाएं ऑफिस की टेंशन

संक्षेप:

Aaj Ka Meen Rashifal, Pisces Horoscope Today 31 December 2025: राशिचक्र में 12वीं राशि मीन की है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर करता है, उन लोगों की ही राशि मीन होती है। जानें आज यानी 31 दिसंबर का दिन मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Dec 31, 2025 08:28 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Pisces Horoscope Today 31 December 2025: आज रिश्ते में खुशियों के पल खोजें। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। काम में फोकस के साथ काम करें। पैसे का सही इस्तेमाल करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। आज मीन राशि वालों की सेहत सही रहेगी। नीचे आज की पूरी राशिफल को विस्तार से पढ़ें...

मीन लव राशिफल 31 दिसंबर

अगर पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई है तो इसे सुलझाने के लिए हर विकल्प पर विचार करें। पार्टनर की केयर करें। साथ ही उनके साथ आज ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें। पास्ट की बातों में आज उलझने से बचें। पुरानी बातों को ना ही सोचें। आज पार्टनर की खुशी का ख्याल रखें और उनके साथ नई चीजों को एक्सप्लोर करें। जो लोग सिंगल हैं, आज घर में उनकी शादी की चर्चा हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं वो लोग आज किसी तीसरे इंसान के प्रभाव से बचें। साथ ही अपने पार्टनर के पर्सनल स्पेस का ध्यान रखें। अगर आपको अपना रिश्ता मजबूत बनाना है तो आज ये करना जरूरी है।

मीन करियर राशिफल 31 दिसंबर

आज प्रोफेशनल लाइफ में मीन राशि वाले कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कोई सीनियर आज आपके लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इस वजह से आज आप परेशान रह सकते हैं। क्रिएटिव बिजनेस से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलने वाला है। राइटर्स के लिए आज का दिन बिजी रहने वाला है। वहीं लीगल प्रोफेशनल्स के लिए भी दिन में बहुत काम होंगे। आज इस बात का ध्यान रखें कि काम करने का नया तरीका ढूढेंगे तो आज फायदा जरूर मिलेगा। स्टूडेंट्स को आज ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज थोड़ी दिक्कत आएगी।

मीन मनी राशिफल 31 दिसंबर

मीन राशि वालों को आज किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलने वाला है। आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आज स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड के बारे में विचार किया जा सकता है। हो सकता है कि आज कुछ लोगों को अपने जरूरतमंद दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़े। घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है तो आज का दिन फेवर करेगा। कुछ महिला जातक आज दोस्त के साथ पैसों से जुड़े किसी पुराने मामले को सुलझा सकती है। आज किसी सेलिब्रेशन के दौरान खर्चा हो सकता है।

मीन स्वास्थ्य राशिफल 31 दिसंबर

मीन राशि वाले साल के आखिरी दिन इस बात का ध्यान रखें कि ऑफिस की टेंशन को घर नहीं लाना है। जो लोग लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं, वो आज अपना ध्यान रखें। कुछ जातकों को आज नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों को स्किन से जुड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप आज गाड़ी चलाने वाले हैं तो ध्यान रखें। खासकर टू-व्हीलर चलाने वाले लोग आज थोड़ा सतर्क रहें। कुछ लोगों को आज आंख या फिर कान का इंफेक्शन हो सकता है। खानपान पर ध्यान दें। स्क्रीन टाइमिंग कम करेंगे तो काफी चीजें ट्रैक पर लौट आएंगी।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
