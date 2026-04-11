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मीन आज का राशिफल 11 अप्रैल: पैसा खर्च करने से पहले जरूर सोचें ये बात, स्टूडेंट्स के लिए ये है आज की खास सलाह

Apr 11, 2026 04:58 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Meen Rashifal 11 April 2026 Love, Career, Money Prediction: राशिचक्र में मीन सबसे आखिरी राशि होती है। इस राशि का स्वामी ग्रह गुरु यानी जूपिटर होता है। आज का मीन राशिफल नीचे विस्तार से पढ़ें। जानें इनकी लव लाइफ, करियर, पैसा और हेल्थ आज कैसा रहेगा?

मीन आज का राशिफल 11 अप्रैल: पैसा खर्च करने से पहले जरूर सोचें ये बात, स्टूडेंट्स के लिए ये है आज की खास सलाह

Meen Rashi 11 April 2026, मीन आज का राशिफल: आज के दिन की शुरुआत में मीन राशि वालों को थोड़ा अलग महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आसपास की छोटी-छोटी चीजें भी अब अपनी ओर ध्यान ज्यादा खींच रही हैं। कई चीजों को लेकर आज ओवरथिकिंग हो सकती है। चंद्रमा अभी कुंभ राशि में है ऐसे में आज बेहतर यही रहेगा कि हर चीज को एक साथ पकड़कर ना रखें। गो विद द फ्लो चलें। जितना जरूरी हो उतना ही सोचें और बाकी चीजों को ऐसे ही दूर-दूर से ही समझने की कोशिश करें। ऐसा करने से सब कुछ खुद ही आसान लगने लगेगा। आज के लिए सुबह के समय सबसे बड़ी परेशानी यही होगी कि एक साथ सारी बातें दिमाग में घूमेंगी। जब हम हर चीज को साथ लेकर चलते हैं तो मन भारी हो जाता है और समझ नहीं आता कि पहले क्या करें और क्या नहीं। हालांकि किसी एक काम को पूरे फोकस के साथ निपटाने पर मन हल्का होने लगता है। एक छोटा सा फैसला लेना हो या फिर कोई अटका हुआ काम पूरा करना हो, आज ये सब आपको राहत देगा। जो चीजें आज आपको सुबह मुश्किल लगेंगी, वही शाम तक आसान महसूस होने लगेंगी। बाकी मीन राशि वालों के लिए 11 अप्रैल का दिन लव, करियर, पैसा और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाने वाला है? नीचे पढ़ें-

Meen Rashi Love Horoscope Today, मीन लव राशिफल

रिश्तों में आज सच्चाई होगी तो सब अच्छा होगा। आज पार्टनर से ऐसी बातें ना करें जिससे भारी महसूस हो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज आप खुद ही सोच लेंगे कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा होगा। अच्छा यही होगा कि आप खुले तौर पर सीधा पार्टनर से ही बात करें। इस चीज से सारी गलतफहमी भी दूर होती है। अगर आप सिंगल हैं तो आज आपको ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जो शांत हो और ज्यादा दबाव ना बनाता हो। आज आकर्षण से ज्यादा ये बात मायने रखेगी कि आप किसी के साथ कम्फर्टेबल हैं या नहीं।

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Meen Rashi Career Horoscope Today, मीन करियर राशिफल

काम के मामले में आज सिंपल सा तरीका अपनाना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अगर कई काम एक साथ चल रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले सबसे जरूरी काम को खत्म कर लिया जाए। जब तक कोई काम अधूरा रहता है तब तक वह मन में दबाव बनाता रहता है। आज ऐसा ही होगा। हर चीज को चुपचाप संभालने की कोशिश करने की बजाय जो सामने है उसी पर ध्यान देंगे तो ओवरथिंकिंग से बचेंगे। ऑफिस में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अपने सीनियर का फिर किसी भी कलीग से सीधे पूछ लेना बेहतर रहेगा। आधा-अधूरा समझकर काम करेंगे तो गलती होने के पूरे चांस हैं। अगर किसी काम में एक छोटा सा स्टेप बाकी है तो उसे पूरा करके ही आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स आज एक ही सबजेक्ट पर पर ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वो अप्लाई करना शुरू कर दें।

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Meen Rashi Money Horoscope Today, मीन मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज मीन राशि वालों का दिन ठीक ही रहने वाला है। बस आज के दिन लापरवाही से बचना जरूरी है। कोई छोटा पेमेंट करने में और ऑनलाइन खरीदारी में आज का समय जाएगा। हालांकि ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो छोटी गलती हो सकती है। आज खर्च करने से पहले एक बार सोच लेना अच्छा रहेगा कि इस चीज की आपको जरूरत है या फिर शौकिया तौर पर आप ये खर्चा कर रहे हैं। फालतू के खर्चे से बचें। अगर आप अपनी इस आदत को बदलेंगे तो आगे चलकर फायदा तो होगा। आज के दिन निवेश या मार्केट से जुड़ा कोई फैसला लेना हो तो जल्दबाजी ना करें।

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Meen Rashi Health Horoscope Today, मीन हेल्थ राशिफल

आज के दिन मीन राशि वालों के शरीर की एनर्जी ठीक रहेगी। अगर जरूरत से ज्यादा सोचेंगे तो से थकान महसूस हो सकती है। जब दिमाग एक साथ बहुत सारी बातों में उलझ जाता है तो हमें अपने आप पूरी बॉडी भी भारी-भारी सी ही लगने लगती है। आज आंखों में थकान, काम में फोकस का कम होना, बेवजह सिर भारी लगना या फिर टाइम पर खाना मिस हो जाना जैसी छोटी दिक्कतें होंगी। ऐसे में आज आप सब कुछ अच्छे से प्लान कर लें। आज कोशिश करें कि दिन को थोड़ा आसान ही रखा जाए। समय पर खाना खाने की कोशिश करें। पानी ठीक से पिएं और थोड़ी देर आज मोबाइल से दूर रहें। आसपास के पार्क में जाकर कुछ वक्त बिताएं। इस छोटे से ब्रेक से ही आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा।

11 अप्रैल के लिए मीन राशि वालों के लिए सुझाव

आपको हर चीज एक साथ संभालने की जरूरत नहीं है। जो बात साफ समझ में आ जाती है, उसे संभालना आसान हो जाता है। धीरे चलें, एक-एक काम पूरा करें, दिन खुद बेहतर हो जाएगा।

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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