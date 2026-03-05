मीन राशि में सूर्य-शनि की युति बनेगी खास, 12 राशियों पर ऐसा रहेगा असर; पढ़ें मेष से मीन तक का हाल
ज्योतिषशास्त्र के अनुसार 14 मार्च 2026 को एक खास ग्रह संयोग बनने जा रहा है। इस दिन सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां शनि देव पहले से विराजमान हैं। ऐसे में सूर्य और शनि की युति बनेगी। मीन राशि में यह संयोग करीब 30 साल बाद बन रहा है, इसलिए इसे ज्योतिष के नजरिये से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के ग्रह हैं। जब ये दोनों ग्रह एक ही राशि में आते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। हालांकि कुछ राशियों के लिए यह संयोग खास फल दे सकता है।
क्यों खास मानी जाती है सूर्य-शनि की युति- ज्योतिषशास्त्र में सूर्य और शनि को पिता-पुत्र का संबंध माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की युति को प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के कर्म, जिम्मेदारी और जीवन की दिशा पर असर डाल सकती है। इस बार मीन राशि में बनने वाला यह संयोग कुछ राशियों के लिए नए अवसर और प्रगति के संकेत दे सकता है। हालांकि किसी भी ज्योतिषीय प्रभाव को व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रह स्थिति के साथ देखकर ही पूरी तरह समझा जाता है।
आइए जानते हैं, सूर्य-शनि की युति से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल…
मेष राशि- मेष राशि के लोगों को इस समय खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। कामकाज के मामले में धैर्य बनाए रखना बेहतर रहेगा। किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचना फायदेमंद हो सकता है। मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखना अच्छा रहेगा।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी और बिजनेस में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। दोस्तों और परिचितों के सहयोग से कुछ काम पूरे हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों के लिए करियर में आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि काम में लापरवाही से बचना जरूरी होगा।
कर्क राशि- कर्क राशि के लिए यह समय भाग्य का साथ दिलाने वाला हो सकता है। लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी नई डील या साझेदारी बनने के संकेत हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि के लोगों को इस समय आर्थिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत हो सकती है। निवेश करते समय सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। कामकाज के मामलों में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातचीत में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। कामकाज में सहयोग मिल सकता है और कुछ नए अवसर भी सामने आ सकते हैं।
तुला राशि- तुला राशि के लोगों को कामकाज में व्यस्तता बढ़ सकती है। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सेहत और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा। नियमित दिनचर्या बनाए रखने से कामकाज में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय रचनात्मक कार्यों में प्रगति दिला सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी सुधार देखने को मिल सकता है।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय घर-परिवार से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। घर या प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सामने आ सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मजबूती आएगी।
मकर राशि- मकर राशि के लोगों के लिए यह समय संचार और नेटवर्क बढ़ाने का हो सकता है। नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं, जिससे भविष्य में फायदा मिल सकता है। छोटे-छोटे प्रयास भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं।
कुंभ राशि- कुंभ राशि के लिए आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा। कामकाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ना फायदेमंद होगा।
मीन राशि- मीन राशि के लोगों के लिए यह युति खास मानी जा रही है, क्योंकि यह संयोग इसी राशि में बन रहा है। ऐसे में समाज में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि गुस्से और जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि