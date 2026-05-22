Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से मीन राशि में उल्टी चाल चलेंगे शनिदेव, इन 4 राशियों की चमक सकती है किस्मत
ज्योतिष में शनि को सबसे असर डालने वाला ग्रह माना जाता है। शनि जब भी राशि बदलते हैं या चाल बदलते हैं तो उसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। साल 2026 में भी शनि की चाल को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि 27 जुलाई से शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं।
ज्योतिष में शनि को सबसे असर डालने वाला ग्रह माना जाता है। शनि जब भी राशि बदलते हैं या चाल बदलते हैं तो उसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। साल 2026 में भी शनि की चाल को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि 27 जुलाई से शनिदेव मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। वक्री मतलब शनि की उल्टी चाल। आमतौर पर लोग इसे डर और परेशानी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई राशियों के लिए यही समय तरक्की और राहत लेकर आता है।इस बार भी कुछ राशियों को करियर, पैसा और कामकाज में फायदा मिलने के संकेत माने जा रहे हैं।
वृषभ राशि वालों को मिल सकती है राहत
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय काफी अच्छा माना जा रहा है। लंबे समय से रुका पैसा वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है। नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर काफी समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छा मौका हाथ लग सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए भी समय पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। अटके काम धीरे-धीरे पूरे हो सकते हैं।
मिथुन राशि वालों के लिए बन सकते हैं नए मौके
मिथुन राशि वालों के लिए शनि की यह चाल करियर और बिजनेस में बदलाव ला सकती है। अगर नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो समय ठीक माना जा रहा है। ऑफिस में मेहनत का फायदा मिल सकता है। कुछ लोगों को सम्मान या बोनस भी मिल सकता है। जमीन, मकान या वाहन खरीदने की योजना भी बन सकती है। पुराने संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं।
तुला राशि वालों को मिल सकता है फायदा
तुला राशि वालों के लिए यह समय राहत देने वाला रह सकता है। अगर कोई मामला लंबे समय से कोर्ट-कचहरी में चल रहा था तो उसमें सकारात्मक खबर मिल सकती है। पुराना कर्ज कम होने या खत्म होने की स्थिति भी बन सकती है। सेहत में भी पहले से सुधार महसूस होगा। ऑफिस में विरोधियों का असर कम हो सकता है और कामकाज में स्थिति मजबूत दिखाई दे सकती है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा समय
वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान मेहनत का फायदा मिल सकता है। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय अच्छा माना जा रहा है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी रास्ते खुल सकते हैं। धार्मिक कामों में मन लगेगा और मानसिक रूप से पहले से ज्यादा शांति महसूस हो सकती है।
शनि की वक्री चाल में क्या करें?
ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक शनि की वक्री अवधि में धैर्य रखना जरूरी माना जाता है। बिना सोचे-समझे फैसला लेने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को दान देना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दौरान शनि मंत्र और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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