194 दिनों तक इन 2 राशियों पर रहेंगे शनिदेव मेहरबान, हर कार्य में मिलेगी सफलता, खूब कमाएंगे धन-दौलत
Saturn In Pisces, Shani Meen Rashi Mein: वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। साल 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शनि की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए राहत और तरक्की लेकर आ सकती है।
वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। साल 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शनि की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए राहत और तरक्की लेकर आ सकती है। खासकर वृषभ और मकर राशि के लोगों को साल के आखिर तक अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है। यानी आने वाले 194 दिन इन दोनों राशियों के लिए शुभ रहने वाले हैं।
ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस दौरान इन दोनों राशियों के लोगों को नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में फायदा मिल सकता है। मेहनत का फल मिलने के योग बन रहे हैं।
वृषभ राशि वालों को मिल सकता है लाभ
वृषभ राशि के लिए शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस राशि के लोगों के लिए यह समय पहले से बेहतर रह सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। जो काम लंबे समय से अटके हुए हैं, उनमें भी गति आ सकती है।कारोबार करने वाले लोगों को भी फायदा मिल सकता है। नए काम शुरू करने की योजना सफल हो सकती है। कमाई बढ़ने के संकेत हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिल सकता है। घर-परिवार का माहौल भी अच्छा रह सकता है। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और किसी शुभ काम की योजना बन सकती है।
मकर राशि वालों के लिए खुल सकते हैं नए मौके
मकर राशि वालों पर साल के अंत तक शनिदेव की कृपा रहेगी। इसका असर सबसे ज्यादा करियर और कामकाज पर देखने को मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें भी बेहतर ऑफर मिलने की संभावना है। ऑफिस में आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है। कारोबार बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। नए लोगों से संपर्क बनेगा और उससे फायदा भी मिल सकता है। पैसों के मामले में भी राहत मिल सकती है। आय बढ़ने के साथ बचत करने का मौका मिलेगा।
क्या रखें ध्यान?
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शनि मेहनती और अनुशासित लोगों का साथ देते हैं। इसलिए काम को टालने की आदत से बचें। जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें और बेवजह के विवादों से दूर रहें। ऐसा करने से आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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