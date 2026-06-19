194 दिनों तक इन 2 राशियों पर रहेंगे शनिदेव मेहरबान, हर कार्य में मिलेगी सफलता, खूब कमाएंगे धन-दौलत

Saturn In Pisces, Shani Meen Rashi Mein: वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। साल 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शनि की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए राहत और तरक्की लेकर आ सकती है।

वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। साल 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शनि की यह स्थिति कुछ राशियों के लिए राहत और तरक्की लेकर आ सकती है। खासकर वृषभ और मकर राशि के लोगों को साल के आखिर तक अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद है। यानी आने वाले 194 दिन इन दोनों राशियों के लिए शुभ रहने वाले हैं।

ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस दौरान इन दोनों राशियों के लोगों को नौकरी, कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में फायदा मिल सकता है। मेहनत का फल मिलने के योग बन रहे हैं।

वृषभ राशि वालों को मिल सकता है लाभ वृषभ राशि के लिए शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस राशि के लोगों के लिए यह समय पहले से बेहतर रह सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन सकती है। जो काम लंबे समय से अटके हुए हैं, उनमें भी गति आ सकती है।कारोबार करने वाले लोगों को भी फायदा मिल सकता है। नए काम शुरू करने की योजना सफल हो सकती है। कमाई बढ़ने के संकेत हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिल सकता है। घर-परिवार का माहौल भी अच्छा रह सकता है। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और किसी शुभ काम की योजना बन सकती है।

मकर राशि वालों के लिए खुल सकते हैं नए मौके मकर राशि वालों पर साल के अंत तक शनिदेव की कृपा रहेगी। इसका असर सबसे ज्यादा करियर और कामकाज पर देखने को मिल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें भी बेहतर ऑफर मिलने की संभावना है। ऑफिस में आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है। कारोबार बढ़ाने की योजना सफल हो सकती है। नए लोगों से संपर्क बनेगा और उससे फायदा भी मिल सकता है। पैसों के मामले में भी राहत मिल सकती है। आय बढ़ने के साथ बचत करने का मौका मिलेगा।