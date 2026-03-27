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2 अप्रैल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, शनि के साथ मंगल देव भी करेंगे कृपा

Mar 27, 2026 12:44 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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2 अप्रैल को मंगल ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस राशि में पहले से शनि मौजूद हैं, ऐसे में दोनों ग्रहों की युति बनेगी। ज्योतिषशास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस और जमीन का कारक ग्रह माना जाता है, वहीं शनि को कर्म और परिणाम देने वाला ग्रह कहा जाता है।

2 अप्रैल से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, शनि के साथ मंगल देव भी करेंगे कृपा

2 अप्रैल को मंगल ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस राशि में पहले से शनि मौजूद हैं, ऐसे में दोनों ग्रहों की युति बनेगी। ज्योतिषशास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस और जमीन का कारक ग्रह माना जाता है, वहीं शनि को कर्म और परिणाम देने वाला ग्रह कहा जाता है। दोनों ही ग्रह स्वभाव से सख्त माने जाते हैं, इसलिए एक ही राशि में आने पर इनका असर थोड़ा भारी भी हो सकता है। हालांकि हर राशि पर इसका असर अलग-अलग तरीके से देखने को मिलता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं, 2 अप्रैल से मंगल और शनि की मीन राशि में युति से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन-

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह युति 11वें भाव में बन रही है। यह भाव आय, लाभ और इच्छाओं से जुड़ा होता है। ऐसे में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट भी मिलेगा। कमाई के नए मौके मिल सकते हैं। हालांकि किसी काम में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह युति 10वें भाव में असर डालेगी, जो करियर और कामकाज से जुड़ा होता है। इस दौरान नौकरी और बिजनेस में अच्छे मौके मिल सकते हैं। काम की वजह से पहचान भी बढ़ सकती है। दोस्तों और जान-पहचान के लोगों से भी फायदा मिल सकता है।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह युति 8वें भाव में बन रही है। यह भाव अचानक होने वाले बदलाव और लाभ से जुड़ा होता है। इस दौरान आपको अचानक फायदा मिल सकता है, खासकर पैसों के मामले में। साथ ही आपकी पहचान और सम्मान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सेहत के मामले में भी स्थिति ठीक रहने के संकेत हैं।

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तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह युति 6वें भाव में असर डालेगी। यह भाव दुश्मन, कर्ज और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। इस दौरान आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ सकते हैं। प्रतियोगिता में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन वाहन चलाते समय थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के लिए यह युति दूसरे भाव में असर डालेगी, जो धन और वाणी से जुड़ा होता है। इस दौरान पैसों के मामले में फायदा मिल सकता है। हालांकि परिवार में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बोलते समय थोड़ा संयम रखना होगा।

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कुल असर क्या रहेगा- मीन राशि में शनि और मंगल की युति को मिलाजुला माना जा रहा है। जहां कुछ राशियों को मेहनत के बाद फायदा मिलेगा, वहीं कुछ मामलों में सावधानी रखने की जरूरत भी होगी। ऐसे समय में जल्दबाजी से बचना और सोच-समझकर फैसले लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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