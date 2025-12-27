Pisces Health Horoscope 2026: 21 मई के बाद खुलेगा किस्मत का ताला, बस कर लें ये 3 काम

संक्षेप: Pisces Health Complete Prediction 2026: राशिचक्र की बारहवीं राशि मीन का स्वामी ग्रह गुरु है। गुरु के चलते 2026 मीन राशि वालों के लिए सही जाने वाला है। हालांकि शनि ग्रह थोड़ी मुश्किलें लेकर आएगा, जिस वजह से सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी।

Pisces Health Horoscope 2026: Pisces Health Horoscope 2026: अच्छी सेहत को खुशियों का खजाना कहा जाता है। अगर सेहत सही है तो जिंदगी का हर एक पहलू सटीक बैठेगा। सेहत खराब हो तो कुछ भी नहीं भाता है। नया साल अब दस्तक देने को है। ऐसे में सभी लोग 2026 से ढेर सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। साथ ही हर कोई चाहता है कि नए साल पर सेहत भी ठीक रहे। आज बात करेंगे मीन राशि वालों की। जानेंगे कि नया साल मीन राशि वालों के पिटारे में क्या-क्या लेकर आने वाला है। नीचे विस्तार से जानें कि स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा।

ज्योतिषीय गणना के आधार पर 2026 में मीन राशि वालों को खुद का ख्याल अच्छे से रखना होगा। इस साल थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। बता दें कि पूरे साल शनि मीन राशि के पहले भाव में रहने वाला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को साल 2026 में ऐसा महसूस हो सकता है कि एनर्जी कम है। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किसी भी तरह के लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना है। अगर लापरवाही की गई तो चीजें सुधरने में वक्त लगेगा। इस साल मीन राशि वालों को थोड़ा डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। साथ ही अपने रूटीन को फॉलो करने में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है।

21 मई तक गुरु ग्रह मीन राशि के चौथे भाव में रहने वाला है। इस दौरान मीन राशि वालों को परिवार के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा और इस वजह से मन शांत रहेगा। सेहत भी ठीक रहेगी। 21 मई के बाद गुरु पांचवे भाव में आएंगे। इस टाइम पीरियड में मन का उत्साह बढ़ेगा और एनर्जी वाला मसला धीरे-धीरे सही होगा। तो चलिए विस्तार से समझिए कि मीन राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 का टाइम स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा होगा?

मीन स्वास्थ्य राशिफल (जनवरी से मार्च 2026) साल की शुरुआत में मीन राशि वाले खुद को ज्यादा ना थकाएं। इस जनवरी से लेकर मार्च के बीच में शनि के चलते थकान महसूस होगी। अगर बिजी शेड्यूल के बीच आराम ना किया जाए तो थकान हो सकती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ सकता है।

उपाय: परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें। इससे आपका मन शांत रहेगा। इससे सेहत भी सही रहेगी। नींद पूरी लेंगे तो सही रहेगा। खाना हल्का ही खाएं। हल्की-फुल्की एक्टिविटी इस टाइमलाइन में जरूरी है।

मीन स्वास्थ्य राशिफल (अप्रैल से जून 2026) अप्रैल से लेकर जून वाला महीना मीन राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस टाइम पीरियड में धैर्य बनाकर रखें। 21 मई के बाद वाला टाइम आपके फेवर में रहेगा क्योंकि गुरु के प्रभाव से एनर्जी बढ़ती हुई महसूस होगी। मन भी खुश होगा और आपकी इम्यूनिटी भी पहले से बेहतर होगी। इस टाइम पीरियड में अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करें।

उपाय: इस टाइम पीरियड के अंदर क्रिएटिव काम ज्यादा करें। मन खुश रहेगा। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें। पॉजिटिव रूटीन अपनाएंगे तो सही रहेगा।

मीन स्वास्थ्य राशिफल (जुलाई से सितंबर 2026) अगर जुलाई से सितंबर के महीने के बीच मीन राशि वाले अपने रूटीन को सही रखेंगे और डिसिप्लिन में रहकर सारी चीजें करेंगे तो हेल्थ सही रहने वाली है। दरअसल शनि हमेशा डिसिप्लिन की ही मांग करता है। ऐसे में खराब लाइफस्टाइल चीजों को खराब कर सकता है। गुरु की वजह से मन खुश रहेगा और इस टाइम पीरियड में तनाव कम होगा।

उपाय: इस टाइम पीरियड में मीन राशि वाले जातक पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ज्यादा आराम की आदत ना डालें। कुछ ना कुछ एक्टिविटी में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करें।

मीन स्वास्थ्य राशिफल (अक्टूबर से दिसंबर 2026) अक्टूबर से लेकर दिसंबर का महीना मीन राशि वालों के बहुत महत्वपूर्ण होगा। सेहत में सुधार आएगा। अगर कोई लक्षण दिखे तो नजरअंदाज ना करें। अच्छी नींद लेने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर डिसिप्लिन में रहा जाए तो साल का अंत अच्छा होगा।

उपाय: इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी ना करें। मन को खुश रखने के लिए परिवार के साथ रहें। खानपान का ध्यान रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com