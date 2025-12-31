Hindustan Hindi News
मीन राशिफल 2026 : मीन राशि वाले 2026 में रखें धैर्य, साल का अंत रहेगा सुखद

संक्षेप:

Pisces Horoscope Meen rashifal 2026 : राशि चक्र की यह 12वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मीन मानी जाती है। आइए जानते हैं, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026…

Dec 31, 2025 07:05 pm IST
Pisces Horoscope Meen Rashi ka Rashifal 2026 : मीन राशि वालों के लिए 2026 थोड़ा सब्र लेने वाला साल है। इस साल आपको जल्दी रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। शनि पूरे साल आपकी कुंडली के पहले भाव में रहेगा, इसलिए काम में रुकावट, देरी और मेहनत ज्यादा रहेगी। कई बार ऐसा लगेगा कि जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन यही दौर आपको अंदर से मजबूत और समझदार बनाएगा। गुरु ग्रह दो हिस्सों में राहत देगा। 21 मई तक घर-परिवार का साथ मिलेगा, मन थोड़ा शांत रहेगा और प्रॉपर्टी या घर से जुड़ा कोई फायदा भी हो सकता है। 21 मई के बाद गुरु क्रिएटिव काम, पढ़ाई और दिमाग से कमाई के रास्ते खोल देगा। तरक्की धीमी होगी, लेकिन पक्की होगी।

जनवरी से मार्च 2026: करियर और आर्थिक राशिफल

साल की शुरुआत भारी लग सकती है। काम में आगे बढ़ने में समय लगेगा और आपको बार-बार खुद को साबित करना पड़ सकता है। ऑफिस या प्रोफेशनल लाइफ में प्रेशर बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि घर-परिवार का सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन संभला रहेगा। पैसों की हालत ठीक रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन खर्च चलाने लायक रहेगी। यह समय नए रिस्क लेने का नहीं है। बेहतर यही रहेगा कि जो है, उसे संभालकर चलें और मजबूत नींव बनाने पर ध्यान दें।

अप्रैल से जून 2026: करियर और आर्थिक राशिफल

अप्रैल तक वही धीमी चाल रहेगी, लेकिन 21 मई के बाद माहौल थोड़ा बदलता दिखेगा। अगर आप पढ़ाई, लिखने-पढ़ने, कंटेंट, डिजाइन, सलाह देने या किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो नए मौके सामने आ सकते हैं। कमाई में धीरे-धीरे सुधार आएगा, लेकिन कोई बड़ा उछाल नहीं होगा। शनि अभी भी मेहनत मांग रहा है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। जल्दी पैसा कमाने या सट्टे जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें।

जुलाई से सितंबर 2026: करियर और आर्थिक राशिफल

इस समय उम्मीद तो रहेगी, लेकिन संभलकर चलना पड़ेगा। क्रिएटिव काम और नई स्किल सीखने से कमाई के रास्ते खुल सकते हैं। हालांकि आपकी मेहनत की तारीफ मिलने में देरी होगी।अगर पैसों की प्लानिंग ठीक नहीं रही तो खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है। इस दौर में कर्ज लेने या जोखिम वाले निवेश से बचना ही समझदारी होगी।

अक्टूबर से दिसंबर 2026: करियर और आर्थिक राशिफल

साल का आखिरी हिस्सा स्थिरता लेकर आएगा। करियर में बहुत बड़ी छलांग भले न लगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं, उसमें सुरक्षा महसूस होगी। अब आपको यह समझ आने लगेगा कि आगे किस दिशा में जाना है। पहले की गई सेविंग और प्लानिंग काम आएगी। यह समय खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने और आने वाले सालों की तैयारी का है।

2026 के लिए जरूरी करियर और फाइनेंस सलाह

अगर इस साल चीजें धीरे चल रही हैं, तो घबराएं नहीं। यही धीमी चाल आगे चलकर मजबूत सफलता देगी।

जोखिम से नहीं, बल्कि अपनी स्किल और समझ से कमाई बढ़ाने की कोशिश करें।

धैर्य और अनुशासन इस साल आपकी सबसे बड़ी पूंजी है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
