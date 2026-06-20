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मीन राशिफल: मीन राशि वालों के लिए आज तरक्की के योग, मेहनत का मिलेगा फल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। लंबे समय से रुके हुए कामों में गति आने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा, जबकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत का लाभ मिल सकता है। 

मीन राशिफल: मीन राशि वालों के लिए आज तरक्की के योग, मेहनत का मिलेगा फल

Meen Rashi Ka Rashifal 20 June 2026 Pisces Horoscope Today: मन में उत्साह है और यही आज आपको आगे ले जाएगा। शनिवार होने के बावजूद दिन बोझिल नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मविश्वास काम आएगा। शनि आपकी ही राशि में है, इसलिए पिछले कुछ समय से जो गंभीरता बनी थी, उसका अच्छा पक्ष आज दिख सकता है। चंद्रमा सिंह में है और 09:25 के बाद पूर्वा फाल्गुनी का असर दिनचर्या में थोड़ी सहजता लाएगा। नौकरीपेशा लोग अपने काम को भरोसे के साथ संभालेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह दिन खास उपयोगी है। अगर आपने पढ़ाई का टाइमटेबल बनाया है, तो आज वह वास्तव में काम करेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम, पारिवारिक मिलन या छोटे समारोह में जाने का अवसर भी बन सकता है। वहां आपकी मौजूदगी अच्छी लगेगी। कारोबारियों के लिए दूर जाकर काम बढ़ाने की सोच बन सकती है, या यात्रा करनी पड़ सकती है। इसे थकान की तरह नहीं, अवसर की तरह देखें, बस तैयारी पूरी रखें। खिलाड़ियों के लिए सम्मान, चयन, या सराहना का योग बनता दिख रहा है। राहत की बात यह है कि आपका मन सामान्य से अधिक सक्रिय रहेगा और कई अटके काम शुरू हो सकते हैं। सुबह के शांत समय में मुख्य निर्णय लें। देर दोपहर में जल्दबाजी से बचें।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी। परिवार के साथ बैठने, किसी कार्यक्रम में शामिल होने, या घर की छोटी खुशी साझा करने से निकटता बढ़ेगी। अगर आप किसी पारिवारिक आयोजन में जा रहे हैं, तो केवल औपचारिक मौजूदगी न रखें। दो लोगों से दिल से बात करना ज्यादा काम देगा। प्रेम संबंध में नरम संकेत हैं। आपकी बात में आत्मविश्वास रहेगा, जो आकर्षण बढ़ा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि व्यस्तता के कारण सामने वाले को नजरअंदाज न लगे। घर में बच्चों या छोटे सदस्यों की उपलब्धि पर गर्व का मौका बन सकता है। किसी पुराने परिचित से मुलाकात भी मन को अच्छा कर सकती है।

शिक्षा और करियर

यह दिन शिक्षा और करियर के लिए मजबूत है। विद्यार्थियों को मेहनत का सीधा फायदा मिल सकता है। ध्यान टिकेगा और कठिन विषय भी उतने भारी नहीं लगेंगे। अगर परीक्षा नजदीक है, तो आज पुनरावृत्ति और टेस्ट अभ्यास अच्छा रहेगा। टाइमटेबल को केवल लिखकर न छोड़ें, उसे समय के साथ निभाएं। नौकरीपेशा लोगों का आत्मविश्वास वरिष्ठों पर प्रभाव डाल सकता है। जो काम पिछले दिनों टल रहा था, उसमें अब पकड़ बनेगी। बिजनेस वालों के लिए यात्रा, नए संपर्क और विस्तार का योग है। किसी शहर बाहर ग्राहक, सप्लायर या बाजार से जुड़ी बात आगे बढ़ सकती है। खिलाड़ियों, प्रशिक्षुओं और परफॉर्मेंस आधारित क्षेत्रों के लोगों को सराहना मिल सकती है। एक जरूरी बात यह है कि तैयारी पूरी रखें। सफलता के करीब पहुंचकर ढील देना आज की टालने योग्य गलती होगी।

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धन और वित्त

आर्थिक स्थिति ठीक रहने के संकेत हैं। काम के भरोसे से मन मजबूत रहेगा और यही आगे कमाई का आधार बनेगा। व्यापार में यात्रा या संपर्क के कारण भविष्य का लाभ बन सकता है, भले पैसा तुरंत न दिखे। सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में खर्च निकल सकता है, पर वह पूरी तरह बेकार नहीं लगेगा। यदि खेल, पढ़ाई, या पेशेवर तैयारी पर कुछ जरूरी खर्च करना है, तो सोच समझकर किया गया भुगतान सही रहेगा। दिखावे में खरीदारी करने के बजाय उपयोगी चीज को प्राथमिकता दें। आज पैसों में बहुत कड़ी चिंता नहीं दिखती, पर लापरवाही भी ठीक नहीं।

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स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा अच्छी रहेगी और शरीर साथ देगा। फिर भी उत्साह में अपनी सीमा पार करना ठीक नहीं। बाहर जाना, लोगों से मिलना, या यात्रा की तैयारी हो तो पानी, जरूरी कागज और समय का ध्यान रखें। खिलाड़ियों को वार्म अप छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग लगातार पढ़ रहे हैं, वे बीच में आंखों और गर्दन को आराम दें। मन प्रसन्न होने से शरीर भी हल्का रहेगा। शाम तक थकान महसूस हो तो उसे अनदेखा न करें। थोड़ी शांति लेने से अगला दिन बेहतर रहेगा।

आज की सलाह:

आत्मविश्वास बनाए रखें, पर तैयारी और समय व्यवस्था में ढील बिल्कुल न आने दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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