जांच रिपोर्ट नॉर्मल, फिर भी ठीक नहीं हो रही बीमारी! कहीं कुंडली में केतु अशुभ तो नहीं
Ketu Dosha & Health Issues: क्या आपकी भी मेडिकल जांच रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद बीमारी ठीक नहीं हो रही? जानें कुंडली में अशुभ केतु के लक्षण और उससे मुक्ति के अचूक ज्योतिषीय उपाय।
कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति लंबे समय से किसी शारीरिक परेशानी से जूझ रहा होता है, लेकिन बार-बार जांच कराने के बाद भी बीमारी की सही वजह सामने नहीं आती है। रिपोर्ट सामान्य आती है, दवाइयों से भी पूरी राहत नहीं मिलती और परेशानी बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी अनसुलझी परिस्थितियों को कभी-कभी छाया ग्रह केतु के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। केतु को रहस्य, अचानक होने वाली घटनाओं, गुप्त शत्रुओं और आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। मान्यता है कि कुंडली में केतु की अशुभ स्थिति जीवन में ऐसी परेशानियां ला सकती है, जिनकी वजह समझना आसान नहीं होता है। आइए जानते हैं ज्योतिष में केतु और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बीच क्या संबंध बताया गया है।
केतु को क्यों माना जाता है रहस्यमय ग्रह?
वैदिक ज्योतिष में केतु को छाया ग्रह कहा गया है। इसका अपना कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, लेकिन कुंडली में इसकी स्थिति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। केतु का संबंध अध्यात्म, वैराग्य, गूढ़ ज्ञान, रहस्य और मोक्ष से जोड़ा जाता है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव और अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देता है। केतु अनुकूल हो तो व्यक्ति की रुचि आध्यात्मिक विषयों में बढ़ सकती है और उसे गहरी समझ मिल सकती है। वहीं, अशुभ स्थिति में भ्रम, बेचैनी और ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, जिनका कारण समझना मुश्किल हो।
केतु को ज्योतिष में रहस्य, अचानक होने वाली घटनाओं और अनसुलझी परेशानियों का कारक माना जाता है। कुंडली में इसकी अशुभ स्थिति को कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जोड़ा जाता है, जिनकी वजह आसानी से समझ नहीं आती। जानें कुंडली के किन भावों में केतु की स्थिति मानी जाती है महत्वपूर्ण और इसके अशुभ प्रभाव कम करने के लिए कौन से उपाय बताए गए हैं। अपनी कुंडली में केतु की स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ी ज्योतिषीय शंकाओं का समाधान पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
जांच रिपोर्ट सामान्य हो तो केतु से क्यों जोड़ते हैं परेशानी?
ज्योतिष में केतु को कुछ ऐसी समस्याओं से भी जोड़ा जाता है, जिनकी वजह तुरंत स्पष्ट नहीं होती है। मान्यता है कि कुंडली में केतु पीड़ित हो या उसका संबंध छठे, आठवें और बारहवें भाव से बन रहा हो, तो व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर ऐसी तकलीफें, जिनका कारण लंबे समय तक स्पष्ट ना हो, उन्हें कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं में केतु के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, सामान्य जांच रिपोर्ट आने का अर्थ यह नहीं है कि बीमारी का कारण केतु ही है। लगातार परेशानी रहने पर डॉक्टर से सलाह और जरूरी जांच जारी रखना बेहद जरूरी है।
कुंडली में अशुभ केतु के क्या संकेत माने जाते हैं?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुंडली में अशुभ केतु होने पर व्यक्ति के मन में अनजाना भय, बेचैनी और असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के मन अशांत रहता है और व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता है। कुछ ज्योतिषी इसे बार-बार काम बिगड़ने, अचानक नुकसान होने और गुप्त शत्रुओं से परेशानी के संकेत के रूप में भी देखते हैं। संतान प्राप्ति में बाधा को भी कुछ पारंपरिक ज्योतिषीय मतों में अशुभ केतु से जोड़ा जाता है। हालांकि, इन संकेतों के आधार पर किसी की कुंडली में केतु को अशुभ घोषित नहीं किया जा सकता है।
केतु की स्थिति जानने में कौन से भाव महत्वपूर्ण हैं?
जन्म कुंडली में केतु का फल केवल उसकी राशि देखकर तय नहीं किया जाता है। वह किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों के साथ उसकी युति है और उस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इन सभी बातों का विश्लेषण किया जाता है। स्वास्थ्य के मामले में छठा भाव रोग और शत्रुओं से, आठवां भाव अचानक आने वाली परिस्थितियों से और बारहवां भाव खर्च एवं अस्पताल से जुड़े विषयों से संबंधित माना जाता है। इन भावों के साथ केतु का संबंध बनने पर ज्योतिषी उसकी स्थिति का विशेष अध्ययन करते हैं। साथ ही, व्यक्ति की दशा और अंतर्दशा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है।
अशुभ केतु के प्रभाव कम करने के लिए क्या करें?
ज्योतिष शास्त्र में केतु से जुड़ी परेशानियों के लिए भगवान गणेश की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि गणपति की आराधना करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा, मंगलवार या शनिवार को जरूरतमंदों की सहायता करना, कुत्तों को भोजन कराना और 'ॐ कें केतवे नमः' मंत्र का जप करना भी पारंपरिक उपायों में शामिल है।
केतु से जुड़े इन उपायों को आस्था के रूप में अपनाएं, इलाज के विकल्प के तौर पर नहीं। अगर जांच रिपोर्ट सामान्य होने के बावजूद बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर से राय लेना और आगे की जांच कराना जरूरी है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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