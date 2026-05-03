आने वाले 7 माह इन 5 राशियों के लिए महत्वपूर्ण, सूर्य, मंगल, शनि समेत सभी ग्रह मिलकर देंगे शुभ फल
साल 2026 में मई से लेकर दिसंबर तक का समय कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से इस दौरान बड़े ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है, जो कई लोगों के लिए राहत और मौके लेकर आ सकती है। इस समय शनि मीन राशि में रहेंगे, जबकि सूर्य और मंगल भी अलग-अलग समय पर असर डालते रहेंगे।
साल 2026 में मई से लेकर दिसंबर तक का समय कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। ज्योतिष के हिसाब से इस दौरान बड़े ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है, जो कई लोगों के लिए राहत और मौके लेकर आ सकती है। इस समय शनि मीन राशि में रहेंगे, जबकि सूर्य और मंगल भी अलग-अलग समय पर असर डालते रहेंगे। इन तीनों ग्रहों का मिलाजुला असर करियर, पैसा और कामकाज पर दिख सकता है। यह समय कुछ राशियों के लिए रुके काम आगे बढ़ाने और नई शुरुआत करने का मौका दे सकता है।
वृषभ राशि- सुकून भरा समय रहेगा
वृषभ वालों के लिए यह समय थोड़ा सुकून देने वाला रहेगा। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें धीरे-धीरे हलचल दिख सकती है। ऑफिस में काम की गति बढ़ेगी। जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन साथ में पहचान भी मिलेगी। बिजनेस करने वालों को भी काम में स्थिरता मिल सकती है।
मिथुन राशि- जीवन में आएगा सुधार
मिथुन वालों के लिए पैसा और काम दोनों में सुधार दिख सकता है। आमदनी बढ़ने के संकेत हैं। नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात बन सकती है। अगर आप नई नौकरी की सोच रहे हैं, तो मौका मिल सकता है।
तुला राशि- खर्च और कमाई दोनों पर रहेगा कंट्रोल
तुला वालों के लिए यह समय बैलेंस बनाने वाला रहेगा। खर्च और कमाई दोनों पर कंट्रोल रहेगा। घर का माहौल भी ठीक रहेगा। परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है, जिससे मन हल्का रहेगा।
सिंह राशि- इस समय होगा फायदा
सिंह वालों के लिए यह समय नाम और काम दोनों में फायदा दे सकता है। मेहनत का असर दिखने लगेगा। ऑफिस में आपकी इमेज मजबूत होगी। सीनियर का भरोसा मिल सकता है। अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो रास्ता खुल सकता है।
धनु राशि- आगे बढ़ने का समय
धनु राशि वालों के लिए यह समय आगे बढ़ने का रहेगा। करियर में बदलाव या ग्रोथ के संकेत मिल सकते हैं। पढ़ाई कर रहे लोगों को भी फायदा मिल सकता है। साथ ही यात्रा या नए मौके सामने आ सकते हैं। यह समय अचानक सब कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे चीजें सही दिशा में ले जा सकता है। मौके मिलेंगे, लेकिन उनका फायदा आपको ही उठाना होगा। सही समय पहचानना जरूरी रहेगा। जल्दबाजी से बचें और काम को समझकर आगे बढ़ें। जो लोग धैर्य रखेंगे, उन्हें इस समय का फायदा ज्यादा मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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