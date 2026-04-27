Grah Gochar May 2026: मई में ग्रहों की चाल बदलेगी, इन राशियों को मिल सकते हैं बड़े मौके
मई 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल में तेजी से बदलाव दिखेगा। महीने भर में बुध, मंगल, शुक्र और सूर्य अलग-अलग समय पर राशि बदलेंगे। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जब एक साथ कई बड़े ग्रह गोचर करते हैं तो उसका असर सीधे कामकाज, पैसा और निजी जीवन पर पड़ता है।
मई 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्रहों की चाल में तेजी से बदलाव दिखेगा। महीने भर में बुध, मंगल, शुक्र और सूर्य अलग-अलग समय पर राशि बदलेंगे। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जब एक साथ कई बड़े ग्रह गोचर करते हैं तो उसका असर सीधे कामकाज, पैसा और निजी जीवन पर पड़ता है।
1 मई को बुध मेष राशि में अस्त रहेंगे। ऐसे में शुरुआत के कुछ दिन फैसले लेने में थोड़ी उलझन दे सकते हैं। 11 मई को मंगल मेष में प्रवेश करेगा। मंगल का यह गोचर एक्टिविटी बढ़ाने वाला माना जाता है, यानी रुके कामों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। 14 मई को शुक्र मिथुन में जाएगा। इस दौरान रिश्तों और खर्च से जुड़े मामलों में हलचल रह सकती है। 15 मई को सूर्य वृषभ में प्रवेश करेगा और उसी दिन बुध भी वृषभ में पहुंच जाएगा। महीने के आखिर में 26 मई को बुध फिर से उदित होगा, जिससे अटके कामों में धीरे-धीरे रफ्तार लौट सकती है।
मई में कुछ खास योग भी बन रहे हैं। 2 मई को रुचक योग का असर रहेगा। इसके बाद 11 मई के आसपास शुक्र और गुरु की स्थिति मिलकर अलग असर देगी। 14 मई को गुरु-शुक्र की युति से धन और सुविधा से जुड़े संकेत मिलते हैं। महीने के आखिर में लक्ष्मी नारायण योग बनने की संभावना है, जिसे आम तौर पर आर्थिक मामलों के लिए बेहतर माना जाता है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए काम में तेजी आ सकती है। लंबे समय से जो चीजें अटकी थीं, उनमें मूवमेंट दिखेगा। आत्मविश्वास बना रहेगा। पैसों की स्थिति धीरे-धीरे सुधर सकती है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के लोगों को राहत मिल सकती है। पुराने काम पूरे होने लगेंगे। नया काम शुरू करने का मन बना सकते हैं। निवेश से फायदा मिलने के संकेत हैं।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय मौके लेकर आ सकता है। अटका पैसा वापस मिल सकता है। इससे आर्थिक स्थिति संभल सकती है। परिवार में भी माहौल बेहतर रहेगा।
मकर राशि- मकर राशि के लोगों को मेहनत का सीधा फायदा दिख सकता है। काम की सराहना होगी। धीरे-धीरे खर्च का दबाव कम होगा। आय के नए रास्ते भी बन सकते हैं।
कुल मिलाकर, मई का महीना भागदौड़ के साथ मौके भी लेकर आ रहा है। हालांकि बिना सोचे कोई बड़ा कदम उठाने से बचना होगा। जो भी फैसला लें, थोड़ा समय लेकर लें, फायदा वहीं से निकलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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