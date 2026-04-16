मई के महीने में तीन बड़े ग्रहों का होगा महागोचर, 4 राशियां मई के महीने में पाएंगी लाभ
मई महीने में बुध, मंगल और सूर्य का महागोचर होने वाला है। इन ग्रहों के कारण कई राशियों के लिए राजयो बनेंगे, जिससे कई राशियों को लाभ होगा। इसका लाभ सबसे अधिक मेष राशि को होगा, क्योंकि इस राशि में कई राजयोग बनेंगे,
मई महीने में बुध, मंगल और सूर्य का महागोचर होने वाला है। इन ग्रहों के कारण कई राशियों के लिए राजयो बनेंगे, जिससे कई राशियों को लाभ होगा। इसका लाभ सबसे अधिक मेष राशि को होगा, क्योंकि इस राशि में कई राजयोग बनेंगे, जो आपको लाभ काराएंगे। आपको बता दें कि मंगल अभी मीन राशि में हैं और शनि और मंगल की युति इससे खत्म होगी, इसके बाद मंगल 11 मई को अपनी ही राशि में आ जाएंगे। मंगल के इस गोचर से कई राशियों को लाभ होगा, क्योंकि शनि और मंगल के युति के खराब परिणाम मिलने बंद हो जाएंगे। इसके कछ दिन बाच ही बुध का गोचर होगा। बुध अभी मीन राशि में हैं, इसके बाद अप्रैल में ही बुध मेष राशि में आएंगे और मई में 15 तारीख को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध के बाद सूर्य का गोचर भी वृषभ राशि में होगा। इस तरह बुध और सूर्य के कारण बुधादित्य राजयोग बनेगा। आपको बता दें कि इससे किनके लिए अच्छे योग बनेंगे।
मेष राशि वालों के लिए कैसा मई में कैसा समय
मेष राशि वालों के लिए मई का महीना खास रहेगा, इस राशि के लिए सूर्य और बुध दोनों का लाभ मिलता रहेगा, करीब 15 दिन सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे और इतने ही समय उनके साथ बुध भी रहेंगे और इनको दोनों का संयोग मिलेगा। करियर में उन्नति, संयोग और तरक्की मिलने की संभावनाएं हैं।हालांकि, इस महीने परिश्रम काफी ज्यादा रहेगा। यात्रा के संयोग भी बन रहे हैं। वहीं, आपको सरकारी क्षेत्र से अच्छा लाभ मिल सकता है।
वृषभ राशि वालों के लिए मई में कैसा समय
वृषभ राशि के लोगों के लिए समय अच्छा है।मंगल का अपनी राशि मे संचार भी होगा जिससे रुचक राजयोग बनेगा। इससे आपको लाभ होगा। इससे इस राशि के लिए लाभ के योग बनेंगे।शुक्र भी इस राशि में रहेंगे और सूर्य भी इस राशि में 15 मई के बाद रहेंगे, इससे इस राशि के लोगों को सैलरी में वृद्धि के मौके आएंगे।
मकर राशि के लिए भी अच्छे योग
मकर राशि के लोगों के लिए परिवार से सपोर्ट मिलेगा। विदेश जाने का प्लान भी कर सकते हैं। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती हैं। भाग्य के कारण आपके काम बनेंगे। समाज में आपको सम्मान मिल सकता है। इसके साथ ही धन की स्थिति भी आपकी सुधरेगी।
वृश्चिक राशि की पर्सनल लाइफ होगी अच्छी
वृश्चिक राशि वालों की पर्सनल लाइफ में परेशानियां कम होंगी। आपका विवाद खत्म होगा, साथ आर्थिक तौर पर आप अच्छे होंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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