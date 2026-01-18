मौनी अमावस्या के दिन बुधादित्य,भौमादित्य योग, महालक्ष्मी योग, पितरों का तर्पण कब करें, शाम को कहां दिया जलाएं

संक्षेप: माघ महीने में सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाले प्रमुख स्नानो में मौनी अमावस्या को माना जाता है। शास्त्रों की माने तो कहा जाता है की प्रयाग की पावन भूमि पर माघ महीने में रहकर कल्पवास करने से व्यक्ति के कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं

माघ महीने में सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाले प्रमुख स्नानो में मौनी अमावस्या को माना जाता है। शास्त्रों की माने तो कहा जाता है की प्रयाग की पावन भूमि पर माघ महीने में रहकर कल्पवास करने से व्यक्ति के कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं तथा वर्तमान जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप भी समाप्त हो जाते हैं तथा पितरों की परम कृपा प्राप्त होती है। पितरों के शुभ आशीर्वाद से सभी सुख प्राप्त होते है परंतु यदि किसी कारण से व्यक्ति कल्प वास नहीं कर पाता। तो प्रमुख स्नानों पर संगम की पवन जल में स्नान करने से कल्पवास का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसमें भी यदि मौनी अमावस्या के दिन स्नान कर लिया जाए तो एक महीने के कल्पवास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करते हुए त्रिवेणी में पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करने से तथा दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है।

माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि का आरंभ 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार की रात में 11:53 बजे के बाद से आरंभ होगा। जो 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को रात में 1:08 बजे तक व्याप्त होगा। ऐसी स्थिति में 18 जनवरी दिन रविवार को सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही अमावस्या के स्नान दान का शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। माघ कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान दान एवं पितरों के प्रतिष्ठा तर्पण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रयागराज की पावन संगम तट में दशाश्वमेध घाट तथा पश्चिम वाहिनी गंगा में स्नान करने से तथा दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।

क्या दान करें और पितरों का तर्पण कब करें इस दिन पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और धूप-ध्यान करने से तृप्ति मिलती है। अमावस्या की दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाकर पितरों का को खीर-पुड़ी अर्पित करें। सूर्य को जल अर्पित करें। गाय, कुत्ते, कौए और चींटियों के लिए भोजन रखें, दान दें। इस दिन जूते-चप्पल, कपड़े, ऊनी वस्त्र, कंबल, अनाज, भोजन, कुमकुम, गुलाल, अबीर, घी-तेल, रुई, धूपबत्ती, चंदन, जनेऊ, फूल, मिठाई का दान कर सकते हैं। दान करते समय मौन रहना चाहिए। इस दिन सुबह पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें। तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए।