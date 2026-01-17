मौनी अमावस्या पर स्नान और दान करने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं?

संक्षेप: Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन धारण कर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से आत्मशुद्धि होती है। साथ ही इससे जातक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं।

मौनी अमावस्या का पर्व इस साल 18 जनवरी 2026 कोपड़ रही है। यह स्नान, दान-पुण्य, तर्पण और मौन साधना के लिए महापर्व माना जाता है। मौनी अमावस्या पर लोग प्रयागराज में संगम तट के किनारे स्नान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन मौन धारण कर पवित्र नदी में स्नान और दान करने से आत्मशुद्धि होती है। साथ ही इससे जातक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मौन साधना करने पर व्यक्ति को वाणी से संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है।

स्नान का सही तरीका

मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा सहित अन्य नदियों में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो घर पर नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। मान्यता है कि घर में रहकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना भी गंगा स्नान के समान पुण्यकारी होता है।

स्नान से लाभ - गांगा में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं।

- मौनी अमावस्या पर गंगा में स्नान करने से हजार अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है।

- मौन के साथ स्नान करने से मन स्थिर होता है और तनाव दूर होता है।

- ठंडे जल में स्नान से शरीर में ऊर्जा का संचार और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

मौनी अमावस्या पर दान का महत्व

मौनी अमावस्या पर दान करना बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कभी निष्फल नहीं जाता। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान करते हैं।

क्या करें दान - तिल और गुड़

- ऊनी वस्त्र या कंबल

- अन्न का दान (चावल, दाल, आटा)

- स्वर्ण या भूमि का दान

दान से लाभ - मौनी अमावस्या के दिन तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान करने से पितरों पितर तृप्त होते हैं।

- साथ ही तिल और काले वस्त्रों का दान शनि दोष को शांत करता है।

- महिलाएं यदि दान करती हैं, तो उनका वैवाहिक जीवन को सुखी बना रहता है।

- साथ ही जरूरतमंदों को भोजन कराने से आर्थिक संकट दूर होता है।