माघ मेले की मौनी अमावस्या पर आएंगे सवा चार करोड़ श्रद्धालु, गंगा पर बनेंगे सात पांटून पुल

संक्षेप: Mauni amavasya 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का खास महत्व है। अमावस्या के दिन स्नान-दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

Mauni amavasya 2026: महाकुम्भ के बाद अगले वर्ष जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले में भी एक बार फिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। खुफिया विभाग ने वर्ष 2024 के माघ मेले को देखते हुए इस बार मौनी अमावस्या पर सवा चार करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान लगाया है। इसकी रिपोर्ट प्रशासन व पुलिस के अफसरों के पास पहुंचने के बाद अब पूरी तैयारी इसे लेकर केंद्रित हो गई है।

माघ मेला 2024 में लगभग ढाई करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या आए थे जबकि महाकुम्भ के दौरान संख्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। प्रयागराज में आने वाले सैलानियों और पौराणिक मेलों में आम नागरिकों विशेषकर युवाओं के बढ़ते रुझान को देखते हुए खुफिया विभाग की रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट के बाद मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और डीएम मनीष कुमार वर्मा ने मेले को लेकर जो भी बैठकें की हैं, इसे केंद्रित करते हुए तैयारियों को करने का निर्देश दिया है। यही नहीं पिछले दिनों रेलवे अफसरों के साथ हुई बैठक में भी यह जानकारी साझा की गई। जिसके बाद स्टेशन परिसर में अतिरिक्त तैयारी रखी जाएगी।

इस बार माघ मेला के लिए सात पांटून पुल बनाए जाएंगे। वर्ष 2023 के माघ मेले तक पांच पांटून पुल बनते थे। जबकि वर्ष 2024 में छह पुल बनाए गए थे। इस बार सात पांटून पुलों का टेंडर जारी कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने बताया कि सातवें पुल का निर्माण मेला प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार होगा।

इस बार माघ मेला अधिक लंबा नहीं होगा। तीन जनवरी को पौष पूर्णिमा से इसकी शुरुआत होगी, जबकि 14 व 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व होगा। 23 जनवरी को बसंत पंचमी और एक फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व होगा।