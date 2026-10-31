वृश्चिक मासिक राशिफल नवंबर 2026: गुरु गोचर से करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, धन और परिवार के मामले में आएंगे बदलाव

नवंबर 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, परिवार और आर्थिक मामलों में जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला महीना रह सकता है। गुरु के दसवें भाव में रहने से कामकाज और पेशेवर पहचान पर ध्यान बढ़ेगा। शनि की वक्री चाल प्रेम संबंधों, बच्चों और पढ़ाई से जुड़े पुराने मामलों को फिर सामने ला सकती है।

Masik Vrishchik Rashifal 1-30 November 2026: नवंबर की शुरुआत में यात्रा या पिता की बात से मन को सहारा मिल सकता है। काम की स्थिति बदलने का विचार आए तो उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारी भी समझें। अधिक काम और सीमित लाभ साथ दिख सकते हैं। कारोबारी सफर का परिणाम सामान्य रहे तो केवल उसी से अपनी मेहनत का मूल्य तय न करें। बड़े भाई बहन का सहयोग अच्छा लगेगा, भले उससे जरूरी समस्या तुरंत हल न हो। जिसने मदद की है, उसे परिणाम के लिए जिम्मेदार मानना संबंधों में बेवजह दूरी ला सकता है।गुरु पूरे महीने सिंह राशि में आपकी चंद्र राशि से दसवें भाव में रहेगा। काम की दिशा और अपनी भूमिका को समझने का अवसर मिलेगा। यहीं केतु होने से कभी पद या पहचान के बावजूद मन पूरी तरह संतुष्ट न हो। तब देखें कि आपको किस तरह का काम सार्थक लगता है। सब छोड़ देने के बजाय मौजूदा काम का एक हिस्सा बेहतर बनाएं। 12 नवंबर को मंगल कर्क के नौवें भाव से सिंह में आएगा। पेशेवर पहल बढ़ सकती है। फैसला करने से पहले सहयोग और समय की वास्तविक स्थिति जान लें। दूसरा सप्ताह अपेक्षाकृत दबाव वाला रह सकता है। पैसा, घर का माहौल और आत्मविश्वास एक साथ ध्यान मांगें तो नए वादे सीमित रखें। तीसरे सप्ताह में मित्रों, सार्वजनिक काम और उपयोगी सलाह से सक्रियता लौट सकती है। अंतिम सप्ताह के आरंभ में लंबित काम संभालना आसान लगेगा। उसके आखिरी दिनों में फिर थकान महसूस हो सकती है। चंद्रमा 15 नवंबर को मकर के तीसरे भाव में आएगा। अपनी कोशिश और संवाद को सरल रखें। 28 नवंबर को कर्क के नौवें भाव में आने पर सीखने या किसी बड़े की सलाह से नजरिया बदल सकता है। कार्यक्रम थोड़ा लचीला रखें।

वृश्चिक राशि का लव राशिफल पिता का प्रोत्साहन शुरुआती काम के दबाव को हल्का कर सकता है। उनसे हर समस्या का समाधान मांगने के बजाय अपनी चिंता साझा करें। बड़े भाई बहन की मदद से अपेक्षित लाभ न मिले तो भी उनकी नीयत का सम्मान रखें। परिवार में हर व्यक्ति अपने संसाधन और सीमा के भीतर साथ देता है। दूसरे सप्ताह में पैसे की चिंता के कारण सामान्य बातचीत भी भारी लग सकती है। साथी को परिस्थिति बताएं। लगातार चुप रहने पर सामने वाला अपनी गलती समझ सकता है। उसे स्पष्ट जानकारी देना अधिक उपयोगी होगा। राहु कुंभ के चौथे भाव में पूरे महीने रहेगा। घर में बदलाव या अधिक सुविधा की चाह तेज हो सकती है। केवल बाहर की चमक देखकर घरेलू संतोष को कम न आंकें। शनि मीन के पांचवें भाव में वक्री रहेगा। बच्चों, पढ़ाई और प्रेम में पुरानी जिम्मेदारी फिर ध्यान मांग सकती है। किसी बच्चे की छोटी गलती को उसके भविष्य का फैसला न बनाएं। उसे सुनें और काम करने का तरीका समझाएं। प्रेम संबंध में भी जवाब पाने की जल्दबाजी के बजाय सामने वाले की स्थिति समझना जरूरी होगा। तीसरे सप्ताह में मित्रों और रिश्तेदारों से संपर्क मन को सहारा दे सकता है। केवल काम की जरूरत पर फोन करने के बजाय उनका हाल भी पूछें। अंतिम सप्ताह के बीच जीवनसाथी के साथ अपनापन बढ़ाने का अवसर मिलेगा। किसी सरल गतिविधि में साथ समय बिताएं। माह के अंतिम दिनों में थकान से जवाब रूखा हो सकता है। उस समय लंबी बहस रोककर बाद में बात करें। अकेले हैं तो हर नए परिचय को रिश्ते की संभावना के रूप में देखना जरूरी नहीं है। सहज मित्रता के लिए भी जगह रखें।

वृश्चिक राशि का करियर राशिफल पहले सप्ताह में भूमिका या काम की जगह बदलने की चर्चा हो सकती है। इसे तय घटना मानने के बजाय जरूरी सवाल पूछें। अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए कौन सहयोग देगा और समय कितना मिलेगा, यह जानना उपयोगी होगा। कारोबारी सफर में केवल मुलाकातों की संख्या न गिनें। किस चर्चा के बाद आगे का काम स्पष्ट हुआ, उस पर ध्यान दें। साधारण सौदा भी स्पष्ट शर्तों के साथ अच्छा हो सकता है। किसी बड़े नाम के साथ काम करने के लिए अपनी क्षमता से बाहर वादा न करें। दूसरे सप्ताह में नया भारी काम उठाने से पहले पुराने काम की स्थिति देखें। निर्देश अस्पष्ट हों तो दोबारा पूछ लें। बुध तुला के बारहवें भाव में रहेगा और 13 नवंबर को मार्गी होगा। पीछे रह गए कागज, खर्च का विवरण और शांत तैयारी को ठीक करने का अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अधूरे नोट पूरे करना उपयोगी रहेगा। जहां समझ कमजोर है, वहां केवल रटने से काम नहीं चलेगा। शिक्षक से उदाहरण मांगें। तैयारी कम हो तो अपनी कमजोरी स्वीकार करके छोटा सुधार शुरू करना बेहतर होगा। तीसरे सप्ताह में सामाजिक संपर्क और किसी सार्वजनिक काम से भरोसा लौट सकता है। मदद करते समय अपनी पेशेवर जिम्मेदारी न भूलें। आपकी सलाह उपयोगी लगे तो उसके साथ जरूरी सीमाएं भी बताएं। अंतिम सप्ताह में लंबित काम पूरा करने की क्षमता बेहतर महसूस हो सकती है। सिंह का मंगल निर्णय लेने का उत्साह देगा। फिर भी जल्दी करने से कमजोर योजना मजबूत नहीं होती। वरिष्ठ को पूरा हुआ काम दिखाएं। अतिरिक्त जिम्मेदारी पर बात हो तो मौजूदा काम की सूची साथ रखें। ऐसा करने से आपकी बात अधिक स्पष्ट होगी।

वृश्चिक राशि का आर्थिक राशिफल शुरुआत में कारोबार या यात्रा से आय की अपेक्षा सीमित रखना उचित होगा। सौदे में कुल रकम के साथ बचने वाला वास्तविक हिस्सा भी देखें। आने जाने, समय और सहयोग की लागत जोड़ें। बड़े भाई बहन का संपर्क काम न आए तो उसी भरोसे अगला भुगतान तय न करें। दूसरे सप्ताह में अनावश्यक खरीदारी रोकना राहत देगा। घर में पैसे की चिंता हो तो बजट सबके साथ सरल ढंग से साझा करें। खर्च घटाने की बात किसी एक व्यक्ति की पसंद को दोष देकर शुरू न करें। शुक्र 6 नवंबर को वक्री होकर कन्या के ग्यारहवें भाव में आएगा। 14 नवंबर को मार्गी होने के बाद आय और संपर्क से जुड़ी पुरानी बात दोबारा देख सकते हैं। तीसरे सप्ताह के बीच कोई रुका भुगतान चिंता दे तो तारीख और कागज के साथ संपर्क करें। अनिश्चित रकम को जरूरी खर्च का आधार न बनाएं। बच्चों और शिक्षा के लिए बचत अलग रखें। 22 नवंबर को शुक्र तुला के बारहवें भाव में लौटेगा। सुविधा या यात्रा का अतिरिक्त खर्च जोड़ने से पहले उपलब्ध रकम देखें। शेयर में जोखिम लेकर बकाया भरने की कोशिश न करें।

वृश्चिक राशि का स्वास्थ्य राशिफल शुरुआती यात्रा से मन ताजा हो सकता है, लेकिन उसके बाद भारी काम जल्दी थका सकता है। लौटकर तुरंत हर लंबित काम न उठाएं। दूसरे सप्ताह में आत्मविश्वास कम लगे तो दिन की जरूरी जिम्मेदारी सीमित करें। पैसे या घर की चिंता रात तक चलती रहे तो कागज पर अगला कदम लिखें। हर संभावना मन में घुमाते रहने से समाधान नहीं मिलेगा। सामान्य भोजन और नींद का समय बचाएं। जरूरी काम के बीच पानी पीना और कुछ देर चलना छोटी लेकिन उपयोगी आदतें होंगी।सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक में आपकी राशि पर आएगा। अपनी जरूरत और दिशा पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा। इसका अर्थ हर काम अपने हाथ में लेना नहीं है। तीसरे सप्ताह में लोगों से संपर्क अच्छा लगे तो भी आराम की जगह बचाएं। अंतिम सप्ताह का आरंभ बेहतर हो सकता है, पर उसके आखिरी दिनों में कार्यक्रम हल्का रखना उचित होगा। शरीर की परेशानी को केवल टेंशन कहकर न टालें। जरूरत हो तो योग्य चिकित्सक की सलाह लें। अपनी सेहत की देखभाल से ही बाकी जिम्मेदारी संभालने में मदद मिलेगी।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन दूसरे सप्ताह का दबाव बढ़े तो कुछ शांत मिनट अपने लिए रखें। प्रार्थना करते हैं तो उसे सरल और नियमित रखें। तीसरे सप्ताह में सार्वजनिक भलाई के किसी छोटे काम से जुड़ना अच्छा लग सकता है। मदद उतनी करें जितनी घर की जरूरत निभाने के बाद संभव हो। सेवा के नाम पर ऐसा वादा न करें जो बाद में चिंता बने। पिता या किसी बड़े की बात सुनें। घर में ईमानदार और नरम संवाद रखें। हर समय सामान्य दिखने की कोशिश के बजाय जरूरत पर सहयोग मांगना समझदारी होगी।

नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिन

1 से 7 नवंबर में यात्रा और पिता का प्रोत्साहन मन को सहारा दे सकते हैं। काम की भूमिका बदले तो जिम्मेदारी स्पष्ट करें। कारोबारी लाभ सामान्य रहने पर भी जरूरी संपर्क और पूरे हुए काम का मूल्य समझें।

8 से 14 नवंबर में खर्च, थकान और कम भरोसे के बीच साधारण दिनचर्या मदद करेगी। नई प्रतिबद्धता सीमित रखें। बुध और शुक्र के मार्गी होने पर पुराने कागज तथा आय की बातचीत साफ करने का मौका मिल सकता है।

15 से 21 नवंबर में सामाजिक सहयोग और उपयोगी सलाह से सक्रियता लौट सकती है। सूर्य का आपकी राशि में आना अपनी जरूरत समझने पर ध्यान दिलाएगा। रुके भुगतान का शांत फॉलोअप करें। बच्चों की बात के लिए अलग समय रखें।

22 से 30 नवंबर में लंबित काम पूरे करने और साथी से निकटता बढ़ाने की गुंजाइश रहेगी। शुक्र के तुला में लौटने पर अतिरिक्त खर्च देखें। अंतिम दिनों में समय खाली रखें। बेहतर आरंभ के उत्साह में पूरे सप्ताह को व्यस्त न बनाएं।