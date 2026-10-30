वृषभ राशि पर नवंबर में शनि-गुरु का रहेगा खास प्रभाव, करियर में बढ़ेगी हलचल, घर-परिवार और धन के मामले में आएंगे बड़े बदला

Masik Vrishabh Rashifal 1-30 November 2026: नवंबर 2026 वृषभ राशि वालों के लिए करियर, पारिवारिक जीवन और आर्थिक मामलों में अहम बदलाव लेकर आ सकता है। गुरु के चौथे भाव में रहने से घर, माता और सुख-सुविधाओं से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण रहेंगे।

Masik Vrishabh Rashifal 1-30 November 2026, Taurus Monthly Horoscope: महीने की शुरुआत में काम आगे बढ़ाने की इच्छा मजबूत रहेगी। लोगों से संपर्क, प्रतियोगिता की तैयारी और परिवार का व्यावहारिक सहयोग काम आ सकता है। किसी पुराने कामकाजी मतभेद में बातचीत का रास्ता दिखे तो जरूरी कागज साथ रखें। घर के परिचय या माता की सलाह से आय की कोई संभावना समझ में आ सकती है। उसे अंतिम मानने से पहले समय और लागत पूछें। शुरुआत की ऊर्जा का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब एक साथ बहुत सारे वादे नहीं करेंगे। गुरु पूरे नवंबर सिंह राशि में आपके चौथे भाव में रहेगा। घर, माता और मन के सुकून से जुड़े फैसलों में बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत होगी। इसी भाव में केतु होने से कभी घर की व्यस्तता से दूरी चाह सकते हैं। थोड़ी निजता लेना ठीक है, लेकिन बिना बताए अलग हो जाने से दूसरे चिंतित होंगे। मरम्मत, घरेलू सुविधा और परिवार के समय में अपनी प्राथमिकता तय करें। केवल घर को अच्छा दिखाने के लिए जरूरी बचत खर्च न करें। उपयोग और सुविधा को पहले देखें। शनि मीन में आपके ग्यारहवें भाव में पूरे महीने वक्री रहेगा। पुरानी आय योजना और मित्रों से किए वादे फिर ध्यान मांग सकते हैं। राहु कुंभ के दसवें भाव में करियर की ऊंची अपेक्षाएं जगा सकता है। अपनी तुलना किसी और की तेज प्रगति से न करें। दूसरे सप्ताह के अंत में थकान के बाद तीसरे सप्ताह में काम की दिशा बेहतर लग सकती है। चंद्रमा 24 नवंबर को वृषभ में आपके पहले भाव में आएगा। अपनी जरूरत और दिनचर्या पर ध्यान लौटाना उपयोगी रहेगा। अंतिम सप्ताह में धीरे लौटता आत्मविश्वास किसी उपयोगी कौशल की ओर लगा सकेंगे।

वृषभ राशि का मासिक लव राशिफल घर के लोग शुरुआत में मदद करना चाहेंगे। माता की बात में केवल चिंता नहीं, व्यावहारिक अनुभव भी हो सकता है। सलाह सुनने के बाद अपना निर्णय शांति से बताएं। बच्चों के साथ समय या किसी प्रिय व्यक्ति के लिए खरीदारी का मन होगा। स्नेह को खरीदारी से जोड़ना जरूरी नहीं है। साथ खाना बनाना या बिना फोन के बैठना भी अच्छा अनुभव दे सकता है। किसी रिश्तेदार का काम संभालें तो अपनी सीमा पहले बता दें। बाद में अचानक पीछे हटने से बेहतर है कि शुरू में बात साफ रहे। दूसरे सप्ताह के बीच साथी का सुझाव आपके काम या खर्च की उलझन हल्का कर सकता है। पहले से जवाब तैयार करके न बैठें। उसकी बात पूरी होने दें। शुक्र महीने की शुरुआत में तुला के छठे भाव में वक्री रहेगा। 6 नवंबर को कन्या के पांचवें भाव में लौटकर 14 नवंबर को मार्गी होगा। प्रेम, बच्चों और आपसी समय को लेकर कोई पुरानी अपेक्षा फिर सामने आ सकती है। पिछली बात किसने कही थी, इस पर अटकने के बजाय अब क्या संभव है, यह देखें। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक के सातवें भाव में आएगा। रिश्ते में अपनी जरूरत के साथ दूसरे की जिम्मेदारी भी समझनी होगी। हर बात पर अपनी राय मनवाने से थकान बढ़ेगी। शुक्र 22 नवंबर को तुला में लौटेगा। तब रोज के काम साझा करने से अपनापन दिखाएं। अंतिम दिनों में घर का वातावरण सहज लगे तो कोई पुराना मतभेद शांत ढंग से सुलझा सकते हैं। अकेले हैं तो नए परिचय को समझने के लिए समय दें। जल्दी किसी नाम या वादे का दबाव न बनाएं।

वृषभ राशि का मासिक करियर राशिफल प्रतियोगी काम के लिए पहला सप्ताह उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थी अभ्यास प्रश्नों से अपनी तैयारी जांचें। पढ़ा हुआ पहचान लेना और बिना मदद के उत्तर लिख पाना अलग बातें हैं। ऑफिस में प्रस्ताव भेजने से पहले उसका उद्देश्य और अपेक्षित जवाब स्पष्ट करें। सामाजिक संपर्क किसी अटके विषय में मदद दे सकता है। फिर भी नियम और लिखित प्रक्रिया को छोड़कर केवल परिचय के भरोसे न चलें। सामने वाले का समय पूछकर बात रखें। काम की छोटी जिम्मेदारी समय पर पूरी करना भरोसा बढ़ाएगा। बुध पूरे महीने तुला के छठे भाव में रहेगा और 13 नवंबर को मार्गी होगा। उलझे निर्देश, भुगतान से जुड़े कागज या काम के बंटवारे को दोबारा पढ़ें। मध्य महीने के बाद किसी पुराने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए संपर्क करना उपयोगी रहेगा। उत्तर मिलते ही पूरी योजना बदलने के बजाय पहले समझें कि कौन सा हिस्सा सचमुच प्रभावित है। मार्केटिंग या कारोबार में प्रतियोगी की हर चाल दोहराने से बेहतर है कि अपनी सेवा की स्पष्टता बढ़ाएं। ग्राहक की वास्तविक जरूरत पर ध्यान दें। तीसरे सप्ताह में काम की यात्रा, वरिष्ठ से बातचीत या नया परिचय बेहतर दिशा दे सकता है। मीटिंग के बाद तय काम और तारीख लिखकर भेजें। किसी सहयोगी के अच्छे विचार को उसका नाम देकर आगे रखें। अंतिम सप्ताह की शुरुआत धीमी लगे तो जरूरी कामों को कम संख्या में रखें। ऊर्जा लौटने पर ऐसे प्रशिक्षण पर ध्यान दें जिसका उपयोग वर्तमान काम में हो। केवल प्रमाणपत्र जोड़ने के लिए महंगा कोर्स न लें। पढ़ने और अभ्यास का समय पहले तय करेंगे तो सीखी बात टिकेगी।

वृषभ राशि का मासिक आर्थिक राशिफल घर और वाहन की देखभाल का खर्च शुरुआत में सामने आ सकता है। काम शुरू कराने से पहले अनुमान लें। जरूरी मरम्मत और सुविधा बढ़ाने वाले काम अलग रखें। बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और बाहर जाने के लिए भी सीमा तय करें। किसी संभावित कमाई के नाम पर पहले से खर्च न बढ़ाएं। पारिवारिक परिचय से मिले अवसर में भी भुगतान की शर्त पूछना जरूरी है। सवाल करना अविश्वास नहीं है। इससे दोनों लोगों की अपेक्षाएं साफ होती हैं और बाद में संकोच कम रहता है।तीसरे सप्ताह में आय की नई सोच या भाई बहन का सहयोग उपयोगी लग सकता है। रकम लगाने से पहले पूरा हिसाब देखें। शनि के ग्यारहवें भाव में वक्री रहने के बीच पुराने बकाये और नियमित बचत पर लौटें। राहु की करियर संबंधी बेचैनी आपको जरूरत से बड़ा खर्च करने के लिए उकसा सकती है। दिखावे के उपकरण और सचमुच उपयोगी साधन में फर्क करें। महीने के अंत में परिवार का माहौल अच्छा हो और बचत बढ़ाने की गुंजाइश मिले तो रकम पहले अलग कर दें। बचे पैसे को पूरा खर्च कर देना जरूरी नहीं होगा।

वृषभ राशि का मासिक स्वास्थ्य राशिफल पहले सप्ताह में उत्साह और आत्मविश्वास अच्छा रह सकता है। फिर भी ऑफिस, घर और सामाजिक मुलाकातों के बीच थोड़ा खाली समय छोड़ें। दूसरे सप्ताह के अंत में थकान या मूड बदलने से छोटे काम भी कठिन लग सकते हैं। यात्रा की योजना हो तो बहुत सारे स्थान देखने का दबाव न रखें। समय पर खाना और रात की पर्याप्त नींद जरूरी होगी। परिवार की बात सुनते हुए अपनी थकान भी सहज ढंग से बताएं। हर चुप्पी नाराजगी नहीं होती। मंगल 12 नवंबर को कर्क के तीसरे भाव से सिंह के चौथे भाव में आएगा। घर के काम जल्दी पूरे करने की इच्छा बढ़ सकती है। एक ही शाम कई मरम्मत या बहस न छेड़ें। अंतिम सप्ताह की शुरुआत में गति धीमी रहे तो धीरे लौटें। पहले से अच्छा लगने पर भी बाकी काम एक दिन में न भरें। किसी परेशानी के बने रहने या बढ़ने पर चिकित्सक से सलाह लें। साधारण आराम उपयोगी है, लेकिन जरूरी देखभाल को टालने का कारण नहीं बनना चाहिए।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन माता या किसी बड़े से आशीर्वाद लेकर घर का एक उपयोगी काम पूरा करें। जिसका भरोसा आपके समय पर है, उसे देर होने की सूचना दें। प्रार्थना करते हैं तो कुछ शांत समय रखें। उसे किसी लाभ की शर्त से न जोड़ें। चिढ़ के समय जवाब थोड़ा रोक देना भी मदद करेगा। घर में सबकी सुविधा पूछें, फिर अपनी क्षमता के अनुसार काम बांटें। सेवा का मतलब हर जिम्मेदारी अकेले उठा लेना नहीं है। समझदारी से साझा काम करने पर परिवार में सहयोग टिकता है।

नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिन

1 से 7 नवंबर में संपर्क और प्रतियोगी तैयारी आगे बढ़ सकती है। परिवार की सलाह उपयोगी रहेगी। घर, वाहन, पढ़ाई और मनोरंजन के खर्च एक साथ आएं तो जरूरी काम पहले चुनें। बाकी काम की तारीख तय करें।

8 से 14 नवंबर में योजना और साथी का सुझाव मदद दे सकते हैं। 12 नवंबर से घरेलू काम की जल्दी बढ़ सकती है। सप्ताह के अंत में थकान और खर्च पर ध्यान रखें। उलझे निर्देश शांत होकर दोबारा पढ़ें।

15 से 21 नवंबर में उद्देश्य वाली यात्रा और वरिष्ठों से बातचीत उपयोगी रह सकती है। आय की संभावना दिखे तो शर्त समझें। भाई बहन या बच्चों का विचार सुनें। अच्छा सुझाव उम्र देखकर खारिज न करें।

22 से 30 नवंबर में धीमी शुरुआत के बाद ऊर्जा लौट सकती है। किसी उपयोगी हुनर पर ध्यान दें। घर का वातावरण सहज हो तो बचत और जिम्मेदारी पर मिलकर बात करें। अंतिम दिनों को अनावश्यक व्यस्तता से न भरें।