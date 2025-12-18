Hindustan Hindi News
मासिक शिवरात्रि पर आज शिवजी को अर्पित करें ये 10 चीजें, मनोकामना पूर्ति की है मान्यता

संक्षेप:

Dec 18, 2025 06:34 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर देवों के देव महादेव की पूजा-अर्चना की जाती है और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उपवास भी रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस समय पौष माह चल रहा है। पौष मास की मासिक शिवरात्रि 18 दिसंबर, गुरुवार को है। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पावन तिथि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खासतौर पर रात्रि काल में शिव पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार, मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, रोग-शोक से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवजी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। शिव जी भक्तों की सभी मनोकमानएं पूरी करते हैं। आइए जानते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन शिवजी को कौन-सी 10 चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए-

1. जल

शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे सरल और प्रभावी उपाय माना गया है। इससे मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कहा जाता है कि जलाभिषेक से मानसिक तनाव कम होता है।

2. दूध

दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यह उपाय विशेष रूप से स्वास्थ्य, संतान सुख और पारिवारिक शांति के लिए शुभ माना जाता है।

3. बेलपत्र

बेलपत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। एक बेलपत्र भी यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो भोलेनाथ कृपा करते हैं। मान्यता है कि इससे पापों का नाश होता है और मनचाही इच्छा पूरी होती है।

4. दही

दही अर्पित करने से जीवन में स्थिरता आती है। जिन लोगों के जीवन में उतार-चढ़ाव या मानसिक अशांति रहती है, उन्हें दही से अभिषेक करना शुभ फल देता है।

5. शहद

शहद से अभिषेक करने से वाणी में मधुरता आती है और पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों में सुधार होता है। यह उपाय विशेष रूप से वैवाहिक जीवन के लिए लाभकारी माना गया है।

6. घी

घी अर्पित करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है। जिन लोगों को आर्थिक परेशानी या कर्ज की समस्या हो, उनके लिए यह उपाय शुभ माना गया है।

7. गंगाजल

गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इससे आत्मिक शुद्धि होती है और सभी दोषों का नाश होता है।

8. सफेद फूल या आक के फूल

सफेद फूल, विशेष रूप से आक के फूल, शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने से मन शांत रहता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं।

9. धतूरा या भस्म

धतूरा और भस्म शिव पूजन का अहम हिस्सा माने जाते हैं। मान्यता है कि इन्हें अर्पित करने से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और विशेष कृपा प्रदान करते हैं।

10. चंदन और अक्षत

चंदन से शिवलिंग पर तिलक करना और अक्षत चढ़ाना पूजा को पूर्णता प्रदान करता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
