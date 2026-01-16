Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़masik shivratri january 2026 puja shubh muhurat vidhi avoid these mistakes
Masik Shivratri Puja Muhurat: रात में 52 मिनट के लिए होगा मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलतियां

Masik Shivratri Puja Muhurat: रात में 52 मिनट के लिए होगा मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलतियां

संक्षेप:

आज मासिक शिवरात्रि है। जानें आज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आज किन गलतियों को करने से बचना है? नीचे विस्तार में जानें मासिक शिवरात्रि की पूजा से जुड़ी हर चीज…

Jan 16, 2026 08:53 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज साल की पहली 2026 की पहली मासिक शिवरात्रि है। शिवभक्तों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। इस खास दिन पर भगवान शिव को पूजा जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से अगर आज व्रत रखा जाए या फिर शिवजी की पूजा की जाए तो हर एक मनोकामना पूरी होती है। हालांकि इस दिन कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नीचे जानें कि आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही जानें कि मासिक शिवरात्रि की पूजा कैसी होती है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के हिसाब से आज सुबह 10:51 बजे से माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। ये 18 जनवरी को रात में 12:33 पर खत्म होगी। आज रात के समय में भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाएगी। आज पूजा का मुहूर्त देर रात में है। पूजा 11:42 बजे से लेकर 12:34 बजे तक कर सकते हैं।

मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि

मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े धारण कर लें। पूजा घर को साफ करके यहां पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे दीप जलाएं। साथ ही गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही और घी अर्पित करें। इस खास दिन पर भगवान शिव के साथ-साथ मां पार्वती और भगवान गणेश को भी पूजा जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव मंत्र ॐ नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करें। साथ ही शिव चालीसा और मासिक शिवरात्रि कथा का पाठ करें। पूजा के बाद भोग लगाएं और फिर सात्विक चीजों को ग्रहण करें।

ये भी पढ़ें:क्या 7 जन्मों तक मिलेगा एक ही पति का साथ? जानें प्रेमानंद महाराज का जवाब
ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: किचन में इस चीज को लगाते ही दूर होगी सारी नेगेटिविटी

आज ना करें गलतियां

अब जान लेते हैं कि आखिर इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए? बता दें कि आज के दिन लहसुन, प्याज समेत सभी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। वहीं अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि ये पूरा हो। इस व्रत के टूटने को शुभ संकेत के रूप में नहीं देखा जाता है। पूजा शुरू करने से पहले ध्यान दें कि आसपास कुछ भी गंदा ना हो। कोई भी अशुद्ध वस्तु पूजा घर में होने से पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें। किसी के भी प्रति मन में नेगेटिव ख्याल ना लाएं। गुस्से पर कंट्रोल करें और किसी के लिए भी मुंह से खराब शब्द ना निकालें। आप खुद को जितना शांत रखेंगे, उतना सही होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Shiv Puja Vidhi Shivrati
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने