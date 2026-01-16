Masik Shivratri Puja Muhurat: रात में 52 मिनट के लिए होगा मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, ना करें ये गलतियां

संक्षेप: आज मासिक शिवरात्रि है। जानें आज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आज किन गलतियों को करने से बचना है? नीचे विस्तार में जानें मासिक शिवरात्रि की पूजा से जुड़ी हर चीज…

आज साल की पहली 2026 की पहली मासिक शिवरात्रि है। शिवभक्तों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। इस खास दिन पर भगवान शिव को पूजा जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से अगर आज व्रत रखा जाए या फिर शिवजी की पूजा की जाए तो हर एक मनोकामना पूरी होती है। हालांकि इस दिन कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नीचे जानें कि आज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही जानें कि मासिक शिवरात्रि की पूजा कैसी होती है?

मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के हिसाब से आज सुबह 10:51 बजे से माघ महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। ये 18 जनवरी को रात में 12:33 पर खत्म होगी। आज रात के समय में भगवान शिव, मां पार्वती और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाएगी। आज पूजा का मुहूर्त देर रात में है। पूजा 11:42 बजे से लेकर 12:34 बजे तक कर सकते हैं।

मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े धारण कर लें। पूजा घर को साफ करके यहां पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे दीप जलाएं। साथ ही गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही और घी अर्पित करें। इस खास दिन पर भगवान शिव के साथ-साथ मां पार्वती और भगवान गणेश को भी पूजा जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव मंत्र ॐ नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करें। साथ ही शिव चालीसा और मासिक शिवरात्रि कथा का पाठ करें। पूजा के बाद भोग लगाएं और फिर सात्विक चीजों को ग्रहण करें।

आज ना करें गलतियां अब जान लेते हैं कि आखिर इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए? बता दें कि आज के दिन लहसुन, प्याज समेत सभी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। वहीं अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कोशिश करें कि ये पूरा हो। इस व्रत के टूटने को शुभ संकेत के रूप में नहीं देखा जाता है। पूजा शुरू करने से पहले ध्यान दें कि आसपास कुछ भी गंदा ना हो। कोई भी अशुद्ध वस्तु पूजा घर में होने से पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें। किसी के भी प्रति मन में नेगेटिव ख्याल ना लाएं। गुस्से पर कंट्रोल करें और किसी के लिए भी मुंह से खराब शब्द ना निकालें। आप खुद को जितना शांत रखेंगे, उतना सही होगा।