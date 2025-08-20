Masik Shivratri August 2025 Date Time Puja Vidhi Shubh Muhurat Upay Masik Shivratri : मासिक शिवरात्रि कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Masik Shivratri : मासिक शिवरात्रि कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 11:00 AM
Masik Shivratri : मासिक शिवरात्रि कल, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, उपाय

Masik Shivratri : हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर देवों के देव महादेव की पूजा-अर्चना की जाती है और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उपवास भी रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस समय वैशाख माह चल रहा है। इस शुभ दिन पर देवों के देव महादेव की पूजा-अर्चना की जाती है और सुख-सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उपवास भी रखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अपने भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस समय भाद्रपद मास चल रहा है। भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि 21 अगस्त को है। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और उपाय-

मुहूर्त-

भाद्रपद, कृष्ण चतुर्दशी प्रारम्भ - 12:44 पी एम, अगस्त 21

भाद्रपद, कृष्ण चतुर्दशी समाप्त - 11:55 ए एम, अगस्त 22

पूजा का शुभ मुहूर्त-

ब्रह्म मुहूर्त 04:26 ए एम से 05:10 ए एम

प्रातः सन्ध्या 04:48 ए एम से 05:53 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:50 पी एम

विजय मुहूर्त 02:34 पी एम से 03:26 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 06:54 पी एम से 07:16 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 06:54 पी एम से 08:00 पी एम

अमृत काल 05:49 पी एम से 07:24 पी एम

निशिता मुहूर्त 12:02 ए एम, अगस्त 22 से 12:46 ए एम, अगस्त 22

गुरु पुष्य योग 05:53 ए एम से 12:08 ए एम, अगस्त 22

सर्वार्थ सिद्धि योग 05:53 ए एम से 12:08 ए एम, अगस्त 22

अमृत सिद्धि योग 05:53 ए एम से 12:08 ए एम, अगस्त 22

पूजा-विधि:

इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ-स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें।

घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें।

शिवलिंग का गंगा जल, दूध, आदि से अभिषेक करें।

भगवान शिव के साथ ही माता पार्वती की पूजा अर्चना भी करें।

भगवान गणेश की पूजा अवश्य करें। किसी भी शुभ कार्य से पहलेभगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जाती है।

भोलेनाथ का अधिक से अधिक ध्यान करें।

ऊॅं नम: शिवाय मंत्र का जप करें।

भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं।

पूजा सामग्री लिस्ट : मासिक शिवरात्रि की पूजा के लिए पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल,फल,फूल, मिठाई कच्चा दूध, चंदन, धूप-दीप, भांग,धतूरा, बिल्वपत्र, शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर, पंचमेवा, इत्र, कपूर ,रोली,मौली, जनेऊ समेत पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें।

शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें- जल, दूध, दही, शहद, इत्र, घी, चंदन।

