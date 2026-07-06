मासिक शिवरात्रि पर बन रहे धुव्र और वृद्धि योग का क्या है महत्व? जान लें व्रत डेट और भद्रा का समय
Masik Shivratri 2026 July mein kis din hai: चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि व्रत किया जाता है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में मासिक शिवरात्रि व्रत रखते हैं। आइए जानते हैं कि जुलाई महीने का पहला मासिक शिवरात्रि व्रत कब है।
Masik Shivratri Vrat July 2026 Date: हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि व्रत का खास महत्व है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत करने और शिव-पार्वती जी का पूजन करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर और मां पार्वती की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ध्रुव और वृद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है। लेकिन इस दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। आइए जानते हैं कि ज्योतिष में ध्रुव और वृद्धि का क्या महत्व है और जुलाई में मासिक शिवरात्रि व्रत कब रखा जाएगा।
जुलाई में मासिक शिवरात्रि व्रत कब है:
हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 12 जुलाई को शाम 07 बजकर 59 मिनट पर प्रारंभ होगी और 13 जुलाई को दोपहर 03 बजकर 19 मिनट पर समाप्त होगी। शिवरात्रि पर भगवान शिव का पूजन निशिता काल में अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत 12 जुलाई 2026 को मान्य होगा।
निशिता काल में शिव पूजन का समय क्या है:
मासिक शिवरात्रि पर शिव पूजन का निशिता काल 13 जुलाई को देर रात 01 बजकर 40 मिनट से रात 02 बजकर 13 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 33 मिनट की है।
मासिक शिवरात्रि व्रत का पारण कब किया जाएगा:
मासिक शिवरात्रि व्रत का पारण 13 जुलाई 2026 को किया जाएगा। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, शिवरात्रि व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक मान्य होता है। इसलिए 13 जुलाई को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 06 बजकर 01 मिनट पर होगा।
ज्योतिष में ध्रुव और वृद्धि योग का महत्व:
मासिक शिवरात्रि के दिन वृद्धि योग शाम 04 बजकर 36 मिनट तक रहेगा। इसके बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा। मासिक शिवरात्रि पर ध्रुव और वृद्धि योग का अद्भुत संयोग दिन का महत्व बढ़ा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वृद्धि योग का अर्थ है बढ़ोतरी या उन्नति। यह 27 योगों में से 11वां सबसे शुभ योग माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में शुरू किए गए कार्यों में सफलता मिलता है। ध्रुव योग 27 नित्य योगों में से 12 शुभ योग है। ध्रुव योग का अर्थ है स्थिर और अचल। मान्यता है कि यह योग स्थिरता, धैर्य और दीर्घकालिक लाभ या सफलता प्राप्त करता है।
मासिक शिवरात्रि पर भद्रा का साया:
मासिक शिवरात्रि पर भद्रा का साया रहने वाला है। इस दिन भद्रा शाम 06 बजकर 59 मिनट पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 13 जुलाई को सुबह 05 बजकर 09 मिनट पर समाप्त होगी। ज्योतिष में भद्रा को शुभ कार्यों के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। मान्यता है कि इस समय किए गए कार्यों का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
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