मिथुन राशि पर नवंबर में शनि-गुरु का बड़ा प्रभाव, करियर में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, भाग्य और मेहनत से मिलेंगे नए मौके

नवंबर 2026 मिथुन राशि वालों के लिए करियर और भाग्य के लिहाज से अहम रहने वाला है। महीने में शनि की वक्री चाल कामकाज की जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है, वहीं गुरु और केतु की स्थिति मेहनत के साथ आगे बढ़ने के मौके देगी। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं।

Masik Mithun Rashifal 1-30 November 2026, Gemini Monthly Horoscope: परिवार की जरूरतें नवंबर की शुरुआत में आपका काफी समय ले सकती हैं। अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे। मित्रों के साथ मिलना भी मन हल्का करेगा। इसी बीच घर की मरम्मत, वाहन या माता की जरूरत को प्राथमिकता देनी पड़ सकती है। कामों का क्रम बदलने पर खुद से नाराज न हों। पहले सप्ताह के अंत में घर पर रहना सुविधाजनक लगे तो गैर जरूरी यात्रा टाल सकते हैं। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अपनी स्थिति समय पर बता देंगे तो संबंध में सहजता बनी रहेगी। गुरु पूरे महीने सिंह राशि में आपके तीसरे भाव में रहेगा। सीखकर काम करने, संवाद और अपने प्रयास की दिशा पर ध्यान देना उपयोगी होगा। इसी भाव में केतु होने से किसी पुराने तरीके में रुचि घट सकती है। तरीका बदलने से पहले देखें कि कमी अभ्यास में है या योजना में। छोटे कौशल को रोज समय देना अचानक बड़े बदलाव से अधिक काम आ सकता है। शनि मीन के दसवें भाव में पूरे नवंबर वक्री रहेगा। काम की पुरानी जिम्मेदारी या अधूरी समीक्षा वापस आए तो उसे व्यवस्थित ढंग से पूरा करें। राहु कुंभ के नौवें भाव में नए विचार और दूर की योजना की ओर आकर्षित कर सकता है। किसी सलाहकार की बात सुनते हुए उसके अनुभव और अपनी जरूरत का मेल देखें। दूसरा सप्ताह रिश्तों में गर्मजोशी के साथ जरूरी खर्च लाएगा। तीसरे सप्ताह की धीमी शुरुआत के बाद बड़े लोगों और वरिष्ठों की सलाह से दिशा मिल सकती है। चंद्रमा 26 नवंबर को मिथुन के पहले भाव में आएगा। अपनी जरूरत और काम की गति पर दोबारा ध्यान दें। अंतिम सप्ताह में उत्साह और रुकावट साथ आएं तो योजना को थोड़ा बदलें, अपनी मेहनत को पूरी तरह बेकार न मानें।

मिथुन राशि का मासिक लव राशिफल घर के लिए आपकी उदारता अच्छी है, लेकिन अपनी सीमा बताना भी जरूरी है। शुरुआत में किसी सदस्य को खुशी देने के लिए बजट से अधिक खर्च करने का मन हो सकता है। साथ बैठने और उसकी बात सुनने का विकल्प भी देखें। मित्र या भाई बहन बाहर जाने को कहें तो पहले घर की जिम्मेदारी तय करें। माता को कोई काम, साथ या देखभाल चाहिए तो अनुमान लगाने के बजाय उनसे पूछें। जरूरत से अधिक पूछताछ भी थका सकती है। मदद को उनकी सुविधा के अनुसार रखें। दूसरे सप्ताह में साथी के साथ अपनापन बढ़ सकता है। काम की भागदौड़ के बीच थोड़ा निजी समय बचाएं। साथ छोटी यात्रा की योजना बने तो खर्च और उपलब्ध छुट्टी पहले देखें। बुध तुला के पांचवें भाव में पूरे नवंबर रहेगा और 13 नवंबर को मार्गी होगा। बच्चों, पढ़ाई या प्रेम से जुड़ी उलझी बात को फिर शांत होकर समझना उपयोगी रहेगा। किसी पुराने वादे की चर्चा में केवल शब्द न पकड़ें। उस समय और अब की परिस्थिति में क्या बदला है, यह भी सुनें। शुक्र 6 नवंबर को वक्री होकर कन्या के चौथे भाव में लौटेगा। 14 नवंबर को मार्गी होने के बाद 22 नवंबर को तुला में आएगा। घर की सुविधा और रिश्ते के लिए उपलब्ध समय को फिर व्यवस्थित कर सकते हैं। अंतिम सप्ताह की शुरुआत में बच्चे या बड़े भाई बहन से खुशी मिले तो उस पल का आनंद लें। हर अच्छी बात के साथ अगली मांग न जोड़ें। रिश्ते में दूरी महसूस हो तो अपनी बात सीधे कहें। चुप रहकर सामने वाले से सब समझ लेने की उम्मीद न रखें।

मिथुन राशि का मासिक करियर राशिफल पहले सप्ताह के अंतिम दिनों में घर का काम ध्यान बांट सकता है। उस समय कठिन नया काम शुरू करने के बजाय नियमित जिम्मेदारी पूरी करें। जरूरी तारीखें सामने लिखें और किसी देरी की सूचना पहले दें। विद्यार्थी एक साथ कई विषय खोलने के बजाय दिन का स्पष्ट लक्ष्य रखें। दूसरे सप्ताह में अपनी या बच्चे की पढ़ाई के लिए समय और रकम चाहिए होगी। फीस के अलावा किताब, यात्रा और अभ्यास की जरूरत भी पूछें। तैयारी में जहां मदद चाहिए, उसे स्वीकार करना बेहतर रहेगा। मंगल 12 नवंबर को कर्क के दूसरे भाव से सिंह के तीसरे भाव में आएगा। अपनी बात रखने और मेहनत बढ़ाने की इच्छा तेज हो सकती है। गुरु की मौजूदगी के साथ इसे सीखने और अभ्यास की दिशा दें। किसी सहकर्मी को जल्दी समझाने के लिए स्वर तेज न करें। काम का तरीका दिखाना बहस से बेहतर होगा। तीसरे सप्ताह के आरंभ में काम धीमा रहे तो जरूरी हिस्से अलग करें। वरिष्ठ से बात करनी हो तो पूरी परेशानी के साथ अपना संभावित हल भी रखें। इससे चर्चा अधिक उपयोगी बनेगी। तीसरे सप्ताह के बाद के दिनों में काम की यात्रा, अनुभवी व्यक्ति से सीखना या कोई बैठक नई दिशा दे सकती है। मिलने से पहले उद्देश्य तय करें। लौटकर मिली सलाह में से एक काम चुनें। अंतिम सप्ताह की शुरुआत में कारोबार या काम की गति अच्छी लगे तो पहले लंबित जिम्मेदारी आगे बढ़ाएं। बीच में बाधा आए तो तुरंत दूसरा भारी प्रोजेक्ट न लें। महीने के अंतिम दिनों में प्रतियोगी परीक्षा, मार्केटिंग या काम की रणनीति का संशोधन उपयोगी रहेगा। किस प्रयास से परिणाम मिल रहा है, इसका छोटा रिकॉर्ड रखें। केवल व्यस्त रहने को प्रगति न समझें।

मिथुन राशि का मासिक आर्थिक राशिफल परिवार, बाहर जाने और घर की सुविधा पर शुरुआती खर्च बढ़ सकता है। खरीद से पहले पूछें कि जरूरत अभी की है या कुछ समय रुक सकती है। वाहन और मरम्मत के लिए अनुमान लें। दूसरे सप्ताह में पढ़ाई और बच्चों की जरूरत के साथ किसी मौजूदा स्वास्थ्य या कागजी मामले पर रकम लग सकती है। जरूरी धन को अनिश्चित लाभ के भरोसे न रखें। आधिकारिक काम में सही प्रक्रिया अपनाएं और भुगतान की रसीद संभालें। जल्दी काम होने के नाम पर अनुचित रास्ता न चुनें। शुक्र के चौथे भाव में लौटने पर सुंदर दिखने वाली चीज और सचमुच जरूरी घरेलू खर्च में फर्क करना उपयोगी होगा। तीसरे सप्ताह के बीच आय की संभावना बेहतर लगे तो मिलने वाली रकम की पुष्टि करें। अंतिम सप्ताह की शुरुआत में कारोबारी भुगतान आए तो कुछ राशि रोक लें। आगे की देरी में यही सहारा देगी। किसी परिचित के कहने पर अपनी पूरी बचत एक विकल्प में न लगाएं। महीने के अंत में नियमित खर्च का नया हिसाब बनाएं। रोज की छोटी खरीद भी जोड़ें। राहत मिले तो उसे तुरंत नए मासिक भुगतान में न बांधें।

मिथुन राशि का मासिक स्वास्थ्य राशिफल पहले सप्ताह के अंत में घर की चिंता से मन अस्थिर हो सकता है। बाहर जाने का मन न हो तो आराम चुनना ठीक है। दूसरे सप्ताह में साथ और अपनापन राहत देंगे, लेकिन यात्रा के कारण नींद और भोजन न बिगाड़ें। तीसरे सप्ताह की शुरुआत में खर्च का दबाव और थकान एक साथ भारी लग सकते हैं। उस समय खुद को हर काम जल्दी करने के लिए न धकेलें। जिम्मेदारी साझा करें और थोड़ा शांत समय रखें। चिंता बार बार लौटे तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक के छठे भाव में आएगा। दिनचर्या और काम के बंटवारे को ठीक करने पर ध्यान दें। शनि के काम संबंधी दबाव के बीच विश्राम को बचा हुआ समय न मानें। उसका समय भी तय करें। अंतिम सप्ताह में ऊर्जा लौटे तो धीरे काम बढ़ाएं। बीच की देरी पर देर रात तक लगे रहने से बचें। किसी शारीरिक असुविधा के बने रहने पर चिकित्सक की सलाह लें। साधारण दिनचर्या मदद कर सकती है, पर उससे हर परेशानी का कारण या इलाज तय नहीं होता।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन पिता, शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति से एक स्पष्ट सवाल पूछें। उनकी हर बात एक साथ अपनाने के बजाय उपयोगी कदम चुनें। आस्था हो तो प्रार्थना या सेवा के लिए सरल समय रखें। माता की जरूरत में धैर्य से साथ देना भी उतना ही उपयोगी है। उधार और आधिकारिक कागज में साफ व्यवहार रखें। किसी दबाव में ऐसी बात स्वीकार न करें जिसे बाद में बताने में संकोच हो। दिन के अंत में अधूरे काम लिख दें। उन्हें पूरी रात मन में दोहराना जरूरी नहीं है।

नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिन • 1 से 7 नवंबर में परिवार और मित्रों के बीच समय बंटेगा। घर, वाहन या माता की जरूरत पर ध्यान दें। सप्ताह के अंतिम दिनों में काम कम रखें। जरूरी खर्च के बाद ही बाहर जाने का बजट तय करें।

• 8 से 14 नवंबर में पढ़ाई और बच्चों की जरूरत सामने आ सकती है। साथी का सहयोग मन हल्का करेगा। 13 नवंबर को बुध मार्गी होने पर किसी अधूरी बातचीत पर लौटें। यात्रा की योजना में आराम की जगह रखें।

• 15 से 21 नवंबर में धीमी शुरुआत के बाद अनुभवी लोगों की सलाह मदद दे सकती है। काम की बैठक या यात्रा को तैयारी के साथ लें। अपनी बात छोटे और स्पष्ट रूप में रखें। प्रगति को थोड़ा समय दें।

• 22 से 30 नवंबर में कारोबार और परिवार से शुरुआत में उत्साह मिल सकता है। बीच की रुकावट पर बचा धन और बदली रणनीति काम आएगी। अंतिम दिनों में परीक्षा, प्रतियोगिता और नियमित खर्च की योजना फिर देखें।