मकर मासिक राशिफल नवंबर 2026: गुरु-शनि की चाल से बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, नौकरी, कारोबार और आर्थिक स्थिति में दिखेंगे बदलाव

नवंबर 2026 मकर राशि वालों के लिए करियर, आय और पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकता है। गुरु के आठवें भाव में रहने से साझा धन, पुराने कागज और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। शनि की वक्री चाल संपर्क, भाई-बहन और छोटे सफर से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है।

Masik Makar Rashifal 1-30 November 2026: Capricorn Monthly Horoscope: साथ निभाने वाले लोगों की अहमियत नवंबर की शुरुआत में साफ महसूस होगी। जीवनसाथी या कारोबारी सहयोगी की समझदारी से कोई जरूरी बात आसान हो सकती है। पहले सप्ताह के बीच मन कुछ बेचैन रहे तो उस सहयोग को कम न आंकें। काम में सुधार होते हुए भी निजी चिंता ध्यान बांट सकती है। जरूरी फैसले ऐसे समय लें जब बात पूरी समझ सकें। सप्ताह के अंत में परिचित माहौल से थोड़ा बाहर निकलना अच्छा लग सकता है। गुरु पूरे महीने सिंह राशि में आपके आठवें भाव में रहेगा। साझा खर्च, पुराने कागज और किसी उलझे विषय की तह तक जाने में धैर्य काम आएगा। इसी राशि में केतु भी है। किसी बात से अचानक मन हटे तो उसे बिना पढ़े छोड़ न दें। परिवार की संयुक्त जिम्मेदारी हो या किसी भुगतान की शर्त, स्पष्ट जानकारी लेना बेहतर रहेगा। किसी और के भरोसे रकम लगाने से पहले अपनी भूमिका समझें। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में पूरे महीने वक्री रहेगा। संपर्क, छोटे सफर और भाई बहन से जुड़े पुराने काम फिर सामने आ सकते हैं। जो बात पहले अधूरी रह गई थी, उसे इस बार पूरा समय दें। राहु कुंभ के दूसरे भाव में परिवार की जरूरत और अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करने की चाह बढ़ा सकता है। इसी चाह में घर के सदस्यों से कठोर शब्द न कहें। जरूरत बताना और किसी को छोटा महसूस कराना अलग बातें हैं।

महीने का दूसरा हिस्सा आय और घर की सुविधा के लिए कुछ बेहतर दिशा दिखा सकता है। फिर भी अंतिम सप्ताह में घर या वाहन का खर्च सोचकर करना होगा। चंद्रमा 15 नवंबर को आपकी राशि में आएगा। उस आसपास अपनी जरूरत समझने के लिए थोड़ा समय निकालें। 24 नवंबर को वृषभ के पांचवें भाव में आने पर बच्चों और रचनात्मक रुचि की ओर ध्यान दें। एक दिन उत्साह कम हो तो तैयार योजना को तुरंत रद्द न करें। पहले देखें कि परेशानी वास्तविक कमी है या केवल उस दिन की थकान।

मकर राशि का लव राशिफल पहले सप्ताह में साथी के साथ सहज बातचीत किसी पुराने दबाव को कम कर सकती है। अपनी राय रखने के साथ उनकी दिनचर्या भी समझें। बीच के दिनों में आपकी या साथी की तबीयत को लेकर चिंता हो तो काम बांटना उपयोगी रहेगा। मदद मांगने से रिश्ता कमजोर नहीं होगा। सप्ताह के बाद वाले हिस्से में बाहर बैठना या छोटा सफर अच्छा लग सकता है। योजना ऐसी रखें जिसमें दोनों को आराम मिले। शुक्र शुरुआत में तुला में रहेगा। 6 नवंबर को वक्री होकर कन्या में लौटेगा। काम की व्यस्तता और परिवार के साथ किए वादे दोबारा देखने पड़ सकते हैं। 14 नवंबर को शुक्र मार्गी होगा। फिर 22 नवंबर को तुला में लौटने के बाद सार्वजनिक व्यवहार और ऑफिस के संबंधों में विनम्रता काम आएगी। घर के लोगों को भी वही ध्यान दें जो किसी जरूरी मीटिंग में देते हैं। दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में बच्चों या साथी की जरूरत कार्यक्रम बदल सकती है। अंदाज लगाने के बजाय पूछें कि सबसे जरूरी मदद क्या है। तीसरे सप्ताह में आर्थिक दबाव कुछ हल्का लगे तो परिवार के साथ शांत समय निकालें। भाई बहन सहायता करें तो आभार जताएं। अंतिम हिस्से में बच्चों की किसी कोशिश पर हौसला दें। अपनी उम्मीद बताने से पहले उनकी मेहनत पहचानें। महंगा उपहार देने से अधिक आपकी मौजूदगी मायने रख सकती है।

मकर राशि का करियर राशिफल काम और निजी चिंता साथ चलें तो पहली जरूरत साफ प्राथमिकता होगी। पहले सप्ताह में जो काम ठीक आगे बढ़ रहा है, उसे रोज थोड़ा समय दें। किसी खीझ में नई जिम्मेदारी स्वीकार न करें। दूसरे सप्ताह की शुरुआत में वरिष्ठों के सामने अपना काम रखने का अवसर मिल सकता है। तैयार रिपोर्ट, साफ आंकड़े और समय पर दिया जवाब आपकी बात मजबूत करेंगे। केवल प्रशंसा के आधार पर पद या वेतन का निष्कर्ष न निकालें। बुध पूरे महीने तुला के दसवें भाव में रहेगा। 13 नवंबर तक उसकी वक्री चाल के दौरान निर्देश, मीटिंग का समय और कागज फिर जांचें। 13 नवंबर को बुध मार्गी होगा। उसके बाद पहले रुकी चर्चा पर लौटना उपयोगी रह सकता है। पुरानी गलती सुधारने का मौका मिले तो बचाव करने के बजाय जरूरी संशोधन करें। सहकर्मियों को बताएं कि आगे काम का तरीका कैसे बेहतर होगा। मंगल 12 नवंबर को कर्क के सातवें भाव से सिंह के आठवें भाव में आएगा। साझा काम में उतावलापन उलझन बढ़ा सकता है। जिस जानकारी की पुष्टि बाकी है, उसे पूरा होने दें। कारोबार में भूमिका और जिम्मेदारी लिखकर तय करें। छात्रों को कठिन विषय की तैयारी छोटे हिस्सों में बांटना लाभ देगा। किसी उत्तर का तरीका समझ न आए तो उदाहरण लेकर शिक्षक से पूछें। तीसरे सप्ताह में आय बढ़ाने के लिए मौजूदा कौशल बेहतर करना उपयोगी रहेगा। अंतिम सप्ताह के बीच सलाह, लेखन या नए विचार का काम अच्छा लग सकता है। विचार को तुरंत बड़ा बनाने के बजाय एक छोटे वास्तविक काम पर परखें। महीने के अंत में पुराना बकाया, आवेदन या प्रतियोगी तैयारी व्यवस्थित करने का समय निकालें। सहायक कर्मचारी या सहयोगी की बात ध्यान से सुनें।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल कमाई बेहतर लगे तो घर का खर्च उसी अनुपात में बढ़ाना जरूरी नहीं है। दूसरे सप्ताह में साथी या भाई बहन की सलाह किसी उपयोगी विकल्प की ओर ध्यान दिला सकती है। रकम आने पर पहले नियमित बिल और बचत का हिस्सा अलग करें। आने वाली आमदनी का अनुमान बहुत आशावादी न रखें। देर से भुगतान आने पर किस खर्च को रोक सकेंगे, इसकी तैयारी अभी कर लें। तीसरे सप्ताह में आय के साधन और बचत पर काम करने का अवसर मिल सकता है। घर के लोगों को बताएं कि किस जरूरत के लिए कितनी रकम रखी है। अस्पष्टता से छोटी खरीद भी बहस बना सकती है। गुरु के आठवें भाव में रहने से साझा रकम का हिसाब समझना उपयोगी विषय रहेगा। संयुक्त भुगतान में किसने कितना देना है, यह साफ रखें। किसी संबंध की निकटता लिखित शर्त की जरूरत खत्म नहीं करती। अंतिम सप्ताह की शुरुआत में घर, वाहन या पैतृक स्थान पर खर्च की इच्छा बढ़ सकती है। जरूरत का काम पहले चुनें। सजावट और जरूरी मरम्मत का बजट अलग रखें। किसी पुराने कर्ज या विवाद से जुड़े भुगतान पर बात आगे बढ़े तो तय शर्त संभालकर रखें। राहत महसूस होने पर भी नया बड़ा काम जल्दी शुरू न करें। अपनी जमा रकम और आने वाली जिम्मेदारियों को साथ देखकर फैसला करें।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल पहले सप्ताह के बीच चिंता या थकान आपकी सहनशक्ति कम कर सकती है। नियमित भोजन और पर्याप्त नींद को टालकर काम पूरा करना बाद में भारी पड़ सकता है। साथी की परेशानी के साथ अपनी स्थिति भी देखें। किसी लगातार तकलीफ पर अनुमान न लगाएं। उचित चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर होगा। परिवार की मदद से काम का दबाव बांटें। 12 नवंबर के बाद मंगल आठवें भाव में रहेगा। इसे अपनी गति संभालने और हड़बड़ी कम करने की याद की तरह लें। सफर या शारीरिक मेहनत के बीच विराम रखें। मन में गुस्सा हो तो उसी समय जरूरी संदेश भेजने से बचें। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक के ग्यारहवें भाव में आएगा। काम और लोगों से मिलने का दायरा बढ़े तो आराम का तय समय भी बचाएं। तीसरे सप्ताह का बेहतर घरेलू माहौल मन को सहारा दे सकता है। चौथे सप्ताह में खर्च की चिंता लौटे तो शाम भर उसी पर चर्चा न करें। हिसाब के लिए सीमित समय रखें और फिर सामान्य दिनचर्या पर लौटें। छोटी सैर या शांत बातचीत आपको अपनी स्थिति समझने का अवसर देगी।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन पूजा आपके जीवन का हिस्सा है तो परिचित परंपरा के अनुसार सरल प्रार्थना करें। मां काली के प्रति श्रद्धा हो तो मन शांत करके समय दें। किसी महंगे सामान या विशेष खर्च को जरूरी न मानें। महीने के बीच किसी जरूरतमंद की मदद अपनी क्षमता के भीतर करें। समय देना या किसी कागज को समझाने में सहायता करना भी उपयोगी सेवा होगी। जीवनसाथी और भाई बहन की मदद का आभार जताएं। घर में जिस काम पर बार बार बहस होती है, उसके लिए साफ जिम्मेदारी तय कर लें।

नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिन

1 से 7 नवंबर में साझेदारी से सहयोग मिल सकता है। बीच के दिनों में चिंता या थकान के कारण जल्दबाजी न करें। बाद में साथी के साथ थोड़ा समय सामान्य माहौल से बाहर बिताना अच्छा लगेगा।

8 से 14 नवंबर में काम की पहचान और आय की चर्चा उपयोगी रह सकती है। 12 नवंबर के मंगल परिवर्तन के बाद साझा विषय धैर्य से संभालें। बच्चों और साथी के लिए कार्यक्रम में जगह रखें।

15 से 21 नवंबर में बचत, आय और परिवार की सुविधा पर ध्यान दें। सहयोग लेना और किसी की सहायता करना अच्छा लगेगा। बेहतर स्थिति का उपयोग अधूरा जरूरी काम पूरा करने में करें।

22 से 30 नवंबर में घर का खर्च सोचकर तय करें। सलाह और नए विचार पर काम हो सकता है। बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। पुराने कागज और जिम्मेदारी समेटकर आगे का कार्यक्रम हल्का रखें।

माह की सलाह