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Masik Krishna Janmashtami 2026: आज इस मुहूर्त में करें मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा, जरूर करें ये उपाय

Apr 09, 2026 06:32 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Masik Krishna Janmashtami Today Muhurat 2026: आज वैशाख महीने की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी है। इस खास दिन पर शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो काफी फलदायी माना जाता है।  

Masik Krishna Janmashtami 2026: आज इस मुहूर्त में करें मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा, जरूर करें ये उपाय

Vaishakh Masik Krishna Janmashtami 2026: हिंदू धर्म में लगभग हर दिन कोई ना कोई विशेष पूजा जरूर होती है। हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस खास दिन पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष रूप से की जाती है। माना जाता है कि इस खास दिन पर सच्चे मन से व्रत और पूजा की जाए तो जिंदगी में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है। कई लोग इस दिन संतान सुख, पारिवार की खुशहाली और जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने की कामना रखते हुए भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। अभी वैशाख महीना चल रहा है और आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। वैशाख के महीने में पड़ने वाले व्रत-त्योहार वैसे ही अपने आप में खास है।

जो लोग इस दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा, मंत्र जाप और आरती करते हैं, उन्हें विशेष फल मिलता है। आइए जानते हैं कि आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? साथ ही जानेंगे कि इस दिन कौन सा उपाय किया जा सकता है?

कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि की शुरुआत

हिन्दू पंचांग के हिसाब से वैशाख माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत आज 9 अप्रैल से हो रही है। तिथि के आरंभ का समय रात में 9:19 बजे से होगा। वहीं इस खास तिथि का समापन कल यानी 10 अप्रैल को होने वाला है। अष्टमी तिथि के समापन का समय 11:15 बजे है। पंचांग के हिसाब से निशिता काल को देखते हुए मासिक कृष्ण जन्माष्टमी आज के दिन यानी 9 अप्रैल को मनाई जा रही है।

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मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के हिसाब से मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा के कई शुभ मुहूर्त है। एक पूजा ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके बाद अमृत काल की पूजा सबसे शुभ मानी जाएगी। इसका समय आज सुबह 6:07 बजे से लेकर सुबह ही 7:54 बजे तक होगा। इसी के साथ मासिक कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में भी की जा सकती है। पूजा का शुभ मुहूर्त दोपहर में 12:03 बजे से लेकर 12:53 बजे होगा।

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मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर करें ये उपाय

मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ खास उपाय भी किए जा सकते हैं। आज के दिन का सबसे आसान उपाय है कि शाम के वक्त भगवान श्री कृष्ण के सामने घी का दीया जलाएं और अपनी मनोकामना मांगें। इसके बाद उन्हें माखन-मिश्री या तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। इसी के साथ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। सच्चे मन से ये जाप करेंगे तो मन को शांति तो मिलेगी। साथ ही भगवान कृष्ण की विशेष कृपा भी मिलेगी।

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आज करें भगवान कृष्ण की ये आरती

आरती कुंजबिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।

गले में बैजन्तीमाला बजावैं मुरलि मधुर बाला॥

श्रवण में कुंडल झलकाता नंद के आनंद नन्दलाला की। आरती...।

गगन सम अंगकान्ति काली राधिका चमक रही आली।

लतन में ठाढ़े बनमाली भ्रमर-सी अलक कस्तूरी तिलक।

चंद्र-सी झलक ललित छबि श्यामा प्यारी की। आरती...।

कनकमय मोर मुकुट बिलसैं देवता दरसन को तरसैं।

गगन से सुमन राशि बरसैं बजै मुरचंग मधुर मृदंग।

ग्वालिनी संग-अतुल रति गोपकुमारी की। आरती...।

जहां से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारिणी गंगा।

स्मरण से होत मोहभंगा बसी शिव शीश जटा के बीच।

हरै अघ-कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती...।

चमकती उज्ज्वल तट रेनू बज रही बृंदावन बेनू।

चहुं दिशि गोपी ग्वालधेनु हंसत मृदुमन्द चांदनी चंद।

कटत भवफन्द टेर सुनु दीन भिखारी की। आरती...।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


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गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


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