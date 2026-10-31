कन्या मासिक राशिफल नवंबर 2026: गुरु-शनि का प्रभाव बढ़ाएगा खर्च, करियर में नए मौके और परिवार से मिलेगा सहयोग

नवंबर 2026 कन्या राशि वालों के लिए आय, परिवार और करियर के लिहाज से अहम रह सकता है। गुरु के बारहवें भाव में रहने से खर्च, यात्रा और आराम पर ध्यान देना होगा। शनि की वक्री चाल रिश्तों और साझेदारी से जुड़ी पुरानी जिम्मेदारियों को फिर सामने ला सकती है।

Masik Kanya Rashifal 1-30 November 2026: Virgo Monthly Horoscope: नवंबर के आरंभ में आय, परिवार और किसी नए काम के विचार से उत्साह मिल सकता है। बच्चे और भाई बहन करीब महसूस होंगे। पहले सप्ताह के बीच कोई देरी या बेवजह खर्च मन खिन्न कर सकता है। ऐसे में शुरुआत की अच्छी बातों को भूलकर सब कुछ खराब मान लेना ठीक नहीं होगा। सप्ताह ढलते जीवनसाथी और माता का साथ भरोसा लौटा सकता है। जो काम आपकी पहुंच में है, उसे पूरा करें। जिस जवाब का इंतजार है, उसके लिए उचित समय देकर आगे की तैयारी रखें। गुरु सिंह राशि में आपकी चंद्र राशि से बारहवें भाव में पूरे महीने रहेगा। खर्च, आराम और पर्दे के पीछे होने वाली तैयारी को समझने का समय है। यहीं केतु भी रहेगा। कभी भीड़ से हटकर शांत बैठने की जरूरत महसूस हो सकती है। थोड़ा अकेला समय उपयोगी है, लेकिन जरूरी बातचीत से कट जाना उलझन बढ़ाएगा। सीखने या किसी अच्छे उद्देश्य पर पैसा खर्च करना चाहें तो पहले नियमित जरूरत देखें। खर्च को केवल अच्छा लगने के आधार पर सही न मानें। उसके उपयोग का भी स्पष्ट अंदाजा होना चाहिए।

दूसरे सप्ताह में परिवार की एकता और मिलने जुलने से मन हल्का होगा। उसके अंतिम हिस्से में माता पिता की जरूरत पर अधिक ध्यान जा सकता है। तीसरे सप्ताह में उपयोगी लोगों से मुलाकात और रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी। बीच में आराम के लिए समय रखना जरूरी है। अंतिम सप्ताह शुरुआत में व्यस्त रह सकता है। बाद में यात्रा, किसी बड़े की सलाह और नया कौशल काम में दिशा देंगे। चंद्रमा 15 नवंबर को मकर के पांचवें भाव में आएगा। पढ़ाई और बच्चों की बात सुनें। 26 नवंबर को मिथुन के दसवें भाव में पहुंचने पर पेशेवर काम की तैयारी अधिक उपयोगी होगी।

कन्या राशि का लव राशिफल घर में अपनापन मिल रहा हो तो उसे बिना किसी बड़ी वजह के स्वीकार करें। बच्चों की बात ध्यान से सुनना और भाई बहन से हाल पूछना संबंध मजबूत करेगा। पहले सप्ताह की किसी देरी का गुस्सा परिवार तक न लाएं। साथी मदद करना चाहें तो स्पष्ट बताएं कि किस चीज में सहयोग चाहिए। माता का अनुभव किसी छोटी घरेलू उलझन को सरल कर सकता है। हर सलाह अपनाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे सुनने का ढंग नरम हो। असहमति और अनादर अलग बातें हैं। शुक्र 6 नवंबर को वक्री होकर कन्या में आएगा। अपनी पसंद, जरूरत और रिश्ते से अपेक्षा पर दोबारा सोच सकते हैं। 14 नवंबर को यहीं मार्गी होने के बाद बातचीत को आगे बढ़ाने की गुंजाइश होगी। अपने मन की बात सीधे कहें। साथी से यह अपेक्षा न करें कि वह बिना बताए सब समझ लेगा। शनि पूरे महीने मीन के सातवें भाव में वक्री रहेगा। पुराने वादे और समय बांटने की जिम्मेदारी पर धैर्य से काम लेना होगा। रिश्ते की तुलना दूसरों की दिखाई देने वाली खुशी से न करें। दूसरे सप्ताह में कोई पारिवारिक अवसर मिलकर मनाने का मन हो सकता है। माता पिता को केवल खर्च की नहीं, सुनने वाले व्यक्ति की भी जरूरत हो सकती है। तीसरे सप्ताह के अंतिम हिस्से में जीवनसाथी के साथ समय संबंध को नरम करेगा। विवाह से जुड़ी पहले से चल रही बातचीत हो तो उसे जल्द निपटाने का दबाव न बनाएं। 22 नवंबर को शुक्र तुला के दूसरे भाव में लौटेगा। परिवार की सुविधा और बोलचाल महत्व पाएगी। किसी साझा सफर में हर व्यक्ति की पसंद और आराम का समय पहले पूछ लें।

कन्या राशि का करियर राशिफल शुरुआत में नया कमाई का विचार मिले तो पहले उसके छोटे परीक्षण पर काम करें। पहले सप्ताह के बीच किसी मंजूरी में देरी आपकी योग्यता का फैसला नहीं है। तैयारी जारी रखें। विद्यार्थी अपने लिखे उत्तर की जांच करवाएं। केवल पढ़ लेने और समय में लिख पाने का अंतर समझना उपयोगी रहेगा। दूसरे सप्ताह में सामाजिक या पेशेवर बातचीत से भरोसा बढ़ सकता है। अपना काम बताएं, लेकिन हर चर्चा को अवसर पाने की कोशिश में न बदलें। सहज व्यवहार भी लंबे संपर्क की बुनियाद बनता है। बुध तुला में दूसरे भाव में रहेगा और 13 नवंबर को मार्गी होगा। अपनी बात, काम का दाम और प्रस्ताव की शर्त साफ करने में मदद मिल सकती है। किसी मीटिंग से पहले जरूरी आंकड़े जांच लें। तीसरे सप्ताह की शुरुआत में अनुभवी लोगों से मुलाकात लाभकारी दिशा दे सकती है। आपकी सलाह सराही जाए तो उसके साथ जरूरी सावधानी भी बताएं। हर विषय पर निश्चित राय देना जरूरी नहीं है। रचनात्मक या मनोरंजन से जुड़े काम में रुचि हो तो पहले अपनी भूमिका और भुगतान समझें। मंगल 12 नवंबर को कर्क के ग्यारहवें भाव से सिंह के बारहवें भाव में आएगा। इसके बाद बिखरे काम और देर रात की तैयारी पर लगाम जरूरी होगी। किसी परीक्षा या रिपोर्ट के लिए पूरी रात जागने के बजाय पहले से हिस्से तय करें। अंतिम सप्ताह की शुरुआती भागदौड़ में जरूरी काम पहले निपटाएं। महीने के अंत में शोध और नए कौशल का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। वरिष्ठ के सामने दिखाएं कि आपने क्या समस्या हल की है। पहचान मिलने की उम्मीद रखें, लेकिन अगले पद का फैसला अपने मन से तय न कर लें।

कन्या राशि का आर्थिक राशिफल पहले कुछ दिनों में आय और बचत के लिए अच्छी संभावना दिख सकती है। रकम आए तो उसका एक हिस्सा नियमित खर्च के लिए अलग रखें। पहले सप्ताह के बीच खिन्न मन से खरीदारी करने का खतरा रहेगा। कोई चीज अच्छी लगे तो उसी दिन लेना जरूरी नहीं है। एक रात बाद भी जरूरत वैसी ही लगे, तब कीमत देखें। दूसरे सप्ताह के पारिवारिक अवसर में खर्च बांटना सहज रखें। किसने कितना दिया, यह चर्चा रिश्तों का हिसाब न बन जाए। फिर भी अपनी क्षमता छिपाकर बड़ा वादा न करें। राहु कुंभ के छठे भाव में रहेगा। काम के दबाव या बकाये को जल्दी खत्म करने की बेचैनी हो सकती है। भुगतान की तारीख और रकम लिखकर रखें। तीसरे सप्ताह में पुराने कर्ज या पहले से चल रहे कानूनी विषय को प्राथमिकता दें। शेयर और मनोरंजन के किसी प्रस्ताव को अनिश्चित ही मानें। रुका भुगतान आने से पहले उसकी रकम खर्च में न जोड़ें। 22 नवंबर के बाद परिवार की सुविधा या यात्रा पर खर्च बढ़ाने का मन हो सकता है। संभावित पदोन्नति को बढ़ा हुआ वेतन मानकर अभी बजट न बनाएं।

कन्या राशि का स्वास्थ्य राशिफल काम ठीक होने पर भी शरीर की ऊर्जा सामान्य रह सकती है। अपने ऊपर हर समय उत्साहित रहने का दबाव न डालें। शुरुआती देरी मन थकाए तो छोटी सैर या नियमित व्यायाम राहत दे सकता है। जो अभ्यास सहज लगे, वही लगातार करें। दूसरे सप्ताह में माता पिता की चिंता के बीच अपना भोजन न टालें। उनकी मदद के लिए परिवार में काम बांटना ठीक होगा। किसी एक व्यक्ति को हर समय उपलब्ध मान लेना लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। अपनी सीमा पहले बताने से नाराजगी कम होगी। तीसरे सप्ताह के बीच और चौथे की शुरुआत में आराम की ज्यादा जरूरत हो सकती है। मंगल के बारहवें भाव में आने पर रात के अनावश्यक काम घटाएं। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक के तीसरे भाव में आएगा। संपर्क और छोटे सफर बढ़ें तो बीच में विराम भी रखें। लगातार यात्रा वाले दिन हल्का कार्यक्रम बेहतर होगा। किसी परेशानी का उचित इलाज चल रहा है तो उसी सलाह पर चलें। मन की बेचैनी को छिपाने के बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। काम का अच्छा अंत स्वस्थ दिनचर्या से सहारा पाएगा।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन

कुछ मिनट का ध्यान या शांत प्रार्थना नियमित रखें। ऐसा नियम न बनाएं जिसे व्यस्त दिन में निभाना ही टेंशन बन जाए। पिता या किसी बड़े की बात सुनते समय तुरंत अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। पहले समझें कि उनकी चिंता क्या है। अंतिम सप्ताह में कोई यात्रा या धार्मिक स्थान जाने का विचार हो तो आराम और खर्च दोनों देखें। माता पिता की सेवा में दवा लाना, जरूरी काम करवाना या साथ बैठना भी शामिल है। सहायता को दिखावे से दूर रखना मन को अधिक संतोष देगा।

नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिन

1 से 7 नवंबर में आय और पारिवारिक सहयोग की अच्छी शुरुआत के बाद देरी धैर्य जांच सकती है। बेवजह खर्च रोकें। सप्ताह के अंत में साथी और माता के साथ सहज बातचीत भरोसा लौटाने में सहायक हो सकती है।

8 से 14 नवंबर में परिवार और सामाजिक संपर्क उत्साह देंगे। माता पिता के लिए समय निकालें। मंगल के सिंह में आने के बाद आराम बचाएं। बुध और शुक्र के मार्गी होने पर पुरानी बातचीत साफ करने की कोशिश उपयोगी होगी।

15 से 21 नवंबर में उपयोगी मुलाकात और रिश्तों की गर्मजोशी बढ़ सकती है। बीच के दिनों में काम की मात्रा घटाना उचित होगा। पुराने भुगतान, कर्ज या जरूरी दस्तावेज को समय दें। बच्चों के साथ बिना जल्दबाजी बैठें।

22 से 30 नवंबर में शुरुआती व्यस्तता के बाद यात्रा और बड़े की सलाह नजरिया बदल सकती है। नई जानकारी को काम में लागू करें। शुक्र का तुला में लौटना पारिवारिक बजट की समीक्षा का मौका देगा। थकान बढ़ने से पहले विराम लें।

माह की सलाह