धनु मासिक राशिफल नवंबर 2026: गुरु गोचर से भाग्य को मिलेगी नई दिशा, करियर में बढ़ेंगे मौके, खर्च और परिवार पर दें ध्यान

नवंबर 2026 धनु राशि वालों के लिए करियर, परिवार और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाने का महीना रह सकता है। गुरु के नौवें भाव में रहने से उच्च शिक्षा, यात्रा और अनुभवी लोगों की सलाह से नई दिशा मिल सकती है। शनि की वक्री चाल घर और माता से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ा सकती है।

Masik Dhanu Rashifal 1-30 November 2026, Sagittarius Monthly Horoscope: नवंबर की शुरुआत में मन से ज्यादा शरीर की गति सुननी होगी। अधूरे काम और बार बार बदलती योजना से झुंझलाहट हो सकती है। अभी किसी नए काम का बोझ उठाने के बजाय जरूरी जिम्मेदारियां निभाएं। पहला सप्ताह आगे बढ़ने पर पिता, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की बात हौसला दे सकती है। काम के सिलसिले की यात्रा उपयोगी लग सकती है। सप्ताह के अंतिम हिस्से में ऑफिस का माहौल कुछ सहज होने और सहयोग मिलने की संभावना है। गुरु पूरे महीने सिंह राशि में आपके नौवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, अनुभव और सही सलाह से आगे की दिशा समझने में मदद मिल सकती है। इसी राशि में केतु भी रहेगा। इसलिए किसी बड़े की बात सुनते हुए अपने सवाल दबाने की जरूरत नहीं है। जिस सलाह का कारण समझ में आए, उसी पर सोचकर कदम बढ़ाएं। धार्मिक रुचि बढ़े तो उसे रोज के व्यवहार में धैर्य और ईमानदारी के साथ उतारें।

शनि मीन राशि में चौथे भाव में पूरे महीने वक्री रहेगा। घर, माता और घरेलू जिम्मेदारी से जुड़े पुराने विषय फिर समय मांग सकते हैं। काम बढ़े तो घर की चिंता अपने आप कम नहीं होगी। छोटी मरम्मत, किसी जरूरी भुगतान या परिवार के सदस्य की जरूरत के लिए समय निकालना पड़ेगा। राहु कुंभ के तीसरे भाव में संपर्क और पहल बढ़ाने की इच्छा दे सकता है। बहुत लोगों से बात करने से बेहतर होगा कि काम की दो मुलाकातें अच्छी तैयारी से करें। महीने के बीच कमाई की कोशिश और घर के खर्च साथ चलेंगे। अंतिम हिस्से में बच्चों और जीवनसाथी की बात सुनना उपयोगी रहेगा। चंद्रमा 15 नवंबर को मकर के दूसरे भाव में आएगा। उस आसपास परिवार के हिसाब और अपनी भाषा पर ध्यान दें। 26 नवंबर को मिथुन के सातवें भाव में आने पर साथी की बात सुनने के लिए समय रखें। एक खराब शाम को पूरे महीने की तस्वीर न मानें। किसी निर्णय को लेकर बेचैनी हो तो अगले दिन ताजा मन से उसके खर्च, समय और जरूरत को फिर देखें।

धनु राशि का लव राशिफल रिश्तों में अपनापन बना रहेगा, लेकिन थकान आपको चुप करा सकती है। पहले सप्ताह में पिता या परिवार के किसी बड़े का साथ मिले तो अपनी चिंता साफ बताएं। केवल काम की चर्चा न करें। घर में किसका दिन कैसा बीता, यह पूछना भी जुड़ाव बनाए रखता है। साथी को आपकी उदासी की वजह मालूम न हो तो वह उसे नाराजगी समझ सकता है। अपनी स्थिति छोटे और सीधे शब्दों में बताएं।शुक्र महीने की शुरुआत में तुला में रहेगा। 6 नवंबर को वक्री चाल से कन्या में लौटेगा। इस दौरान दोस्तों के साथ समय और काम की जिम्मेदारियों का तालमेल फिर बनाना पड़ सकता है। 14 नवंबर को शुक्र मार्गी होगा और 22 नवंबर को तुला में लौटेगा। बाद के दिनों में मिलने जुलने की इच्छा बढ़े तो पहले किए वादे निभाने से शुरुआत करें। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं होगा। तीसरे सप्ताह में परिवार, मित्र और भाई बहन का साथ मन हल्का कर सकता है। उसके बाद माता, बच्चों या घरेलू व्यवस्था को अधिक समय देना पड़ सकता है। बच्चों की किसी बात पर तुरंत निष्कर्ष न निकालें। उनसे समझें कि मदद किस तरह चाहिए। महीने के अंत में जीवनसाथी खर्च की कोई उपयोगी बात बता सकता है। सलाह को आलोचना समझने के बजाय मिलकर देखें। साथ बैठकर बनाया छोटा बजट कई अनावश्यक बहसें कम कर सकता है।

धनु राशि का करियर राशिफल पहले कुछ दिनों में काम धीमा चले तो अपनी योग्यता पर सवाल न उठाएं। पुराने संदेश, अधूरी रिपोर्ट और जरूरी कागज पूरे करें। पहले सप्ताह के बाद वाले दिनों में वरिष्ठ या सहकर्मी सहयोग दे सकते हैं। उन्हें साफ बताएं कि किस मदद से काम आगे बढ़ेगा। तारीफ मिले तो उसी उत्साह में अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाने से पहले समय देखें। आपकी तैयारी और समय पर दिया गया काम भरोसा मजबूत करेगा। बुध पूरे महीने तुला के ग्यारहवें भाव में रहेगा। 13 नवंबर को उसकी चाल मार्गी होगी। उससे पहले समूह की योजना, भुगतान की बातचीत या किसी संपर्क का संदेश दोबारा पढ़ें। मार्गी होने के बाद अधूरी चर्चा पर लौट सकते हैं। फिर भी पुराने भ्रम एक दिन में खत्म होने की उम्मीद न करें। मीटिंग में अपनी भूमिका, काम की तारीख और भुगतान की स्थिति लिख लेना उपयोगी रहेगा। मंगल 12 नवंबर तक कर्क के आठवें भाव में रहेगा। इस दौरान उलझे काम को जल्दी निपटाने की चाह आपको अधीर कर सकती है। उसी दिन सिंह में आने के बाद सीखने, यात्रा या किसी बड़े उद्देश्य की ओर ऊर्जा मोड़ना बेहतर होगा। छात्र अपने कमजोर विषय के लिए शिक्षक से खास सवाल पूछें। केवल पढ़ाई के घंटे बढ़ाने से बेहतर होगा कि पिछली गलतियों को समझें। दूसरे सप्ताह के बीच यात्रा और काम का दबाव थका सकता है। एक ही दिन में बहुत मुलाकातें न रखें। तीसरे सप्ताह में घरेलू काम ध्यान बांटें तो ऑफिस को समय रहते बताएं। महीने के आखिरी हिस्से में नई योजना की चमक से अधिक पुराने काम को पूरा करने का फायदा देखें। किसी को सलाह देने का काम करते हैं तो पहले उसकी वास्तविक जरूरत समझें।

धनु राशि का आर्थिक राशिफल शुरुआती बेहतर कामकाज से आय की उम्मीद बने तो पहले जरूरी खर्च अलग रखें। पैसा आने की संभावना और खाते में आई रकम को एक जैसा न मानें। दूसरे सप्ताह में कमाई का रास्ता खोजने की कोशिश उपयोगी रह सकती है। उसी दौरान यात्रा, छोटे भुगतान और रोजमर्रा की खरीद जोड़कर बड़ा खर्च बन सकते हैं। बाहर जाने से पहले यात्रा की जरूरत और कुल लागत दोनों देखें। सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक के बारहवें भाव में प्रवेश करेगा। महीने के बाद वाले हिस्से में खर्च और अपनी सुविधा के बीच अंतर समझना जरूरी होगा। किसी सेवा का उपयोग कम है तो उसका अगला भुगतान रोकने या बदलने पर सोचें। घर की मरम्मत और वाहन के काम में अनुमान लिखित लें। तुरंत कराना क्या जरूरी है और क्या कुछ समय रुक सकता है, यह परिवार के साथ तय करें। तीसरे सप्ताह में बच्चों की जरूरत या घरेलू खर्च के लिए रकम निकालनी पड़ सकती है। अंतिम हिस्से में जोखिम लेकर पिछला खर्च पूरा करने की कोशिश न करें। शेयर या किसी अनिश्चित सौदे का लाभ पहले से बजट में न जोड़ें। परिचित की बात अच्छी लगे तब भी शर्तें पढ़ें। जीवनसाथी किसी नियमित खर्च को कम करने का रास्ता बता सकता है। बचत छोटी हो तो भी उसका उपयोग तय रखना राहत देगा।

धनु राशि का स्वास्थ्य राशिफल महीने की शुरुआत की सुस्ती को लापरवाही या आलस का नाम न दें। नींद पूरी न हो रही हो तो पहले रात का समय व्यवस्थित करें। हल्की सैर, परिचित व्यायाम और समय पर भोजन दिन संभालने में मदद कर सकते हैं। शरीर थका हो तो अगले दिन का कार्यक्रम थोड़ा हल्का रखें। किसी लगातार परेशानी में अनुमान लगाने के बजाय योग्य चिकित्सक से सलाह लें। दूसरे सप्ताह के बीच यात्रा और बदलती दिनचर्या मन पर दबाव डाल सकती है। सफर में भोजन और पानी टालना ठीक नहीं होगा। तीसरे सप्ताह के अंत में घर की चिंता रात तक साथ आ सकती है। सोने से पहले अगले दिन का एक जरूरी काम लिख दें। बाकी हिसाब सुबह देखें। 16 नवंबर के बाद सूर्य के बारहवें भाव में आने को आराम की उपेक्षा न करने की याद की तरह लें। अंतिम दिनों में कोई छोटा सफर या परिवार के साथ शांत समय अच्छा लग सकता है। उसे भारी कार्यक्रम न बनाएं। दूसरों की सुविधा का ध्यान रखते हुए अपनी क्षमता भी बताएं। मन हल्का होने के बाद भी सारी अधूरी जिम्मेदारियां एक साथ उठाने से बचें।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन

प्रार्थना या ध्यान आपके अभ्यास का हिस्सा है तो परिचित और सरल तरीका रखें। गुरु या किसी बड़े का आशीर्वाद लेते समय अपनी उलझन भी साफ बताएं। केवल आश्वासन के बजाय अगले कदम की समझ लेकर लौटें। माता की कोई जरूरत पूरी करना या साथी का काम बांटना भी मन को संतुलित करेगा। गुस्से में खर्च करने की इच्छा हो तो खरीदारी अगले दिन तक रोक दें। महीने में एक बार घर के जरूरी कागज और भुगतान साथ बैठकर देख लें। इससे चिंता की वजह पहचानना आसान होगा।

नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण दिन

1 से 7 नवंबर में धीमी शुरुआत के बाद सलाह, पढ़ाई और काम की यात्रा से हौसला मिल सकता है। अंतिम दिनों में वरिष्ठों से सहयोग लेने और अधूरा काम दिखाने का अवसर मिले तो तैयारी पूरी रखें।

8 से 14 नवंबर में आय की संभावना के साथ बीच के दिनों का खर्च और थकान संभालनी होगी। 12 नवंबर का मंगल परिवर्तन पहल को नई दिशा देगा। 13 नवंबर के बाद समूह की पुरानी बातचीत स्पष्ट करें।

15 से 21 नवंबर में परिवार और मित्रों के साथ समय अच्छा लग सकता है। सप्ताह ढलते घर, माता और बच्चों की जरूरत के लिए कार्यक्रम में जगह रखें। नियमित खर्च के बाहर की खरीद सोचकर करें।

22 से 30 नवंबर में शुक्र का तुला में लौटना सामाजिक मेलजोल की ओर ध्यान दिलाएगा। बच्चों की बात और साथी की सलाह उपयोगी होगी। जोखिम भरे लाभ की उम्मीद से बचें। पुराने काम पूरे करके अगले महीने का दबाव कम करें।

माह की सलाह