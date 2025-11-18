मासिक शिवरात्रि 2025: आज भूलकर भी ना करें ये गलतियां, इन 3 चीजों से खुश होंगे भगवान शिव

संक्षेप: Mashik Shivratri 2025: आज यानी 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा होती है। इस दिन कुछ नियमों को जरूर से पालन करना चाहिए नहीं तो इसका असर हमारी जिंदगी पर साफ तौर पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस दिन कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए?

Mashik Shivratri November 2025: हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा-अराधना होती है। वहीं कम लोगों को पता होता है कि हर महीने एक शिवरात्रि पड़ती है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाने वाली मासिक शिवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है। शिवभक्तों के लिए तो ये दिन बेहद ही खास होता है। हिंदू धर्म मान्यताओं के हिसाब से जो लोग मासिक शिवरात्रि को पूजा पाठ करते हैं और व्रत रखते हैं, उनकी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इस बार की मासिक शिवरात्रि आज यानी 18 नवंबर को है। बता दें कि मासिक शिवरात्रि की पूजा के कुछ नियम हैं, जिनका उल्लघंन करने से बचना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस दिन कौन-कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए।

मासिक शिवरात्रि पर जरूर करें ये काम मासिक शिवरात्रि के दौरान कुछ चीजें तो जरूर करनी चाहिए। इस दिन ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करना जरूरी होता है। साथ ही शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है। हेल्थ अच्छी रहती है और धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव के नाम से जरूरतमंदों को दान भी करना चाहिए।

मासिक शिवरात्रि में ना करें ये गलतियां 1. मासिक शिवरात्रि के दौरान मास-मदिरा और लहसुन-प्याज नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस दौरान तामसिक चीजों का सेवन वर्जित है।

2. मासिक शिवरात्रि पर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो इसे पूरा जरूर करें। बीच में अगर ये व्रत टूटता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है।

3. जब आप शिवलिंग की पूजा करें तो इस दौरान किसी भी अशुद्ध वस्तु को प्रयोग में ना लेकर आए। इससे ये पूजा अधूरी मानी जाती है।

4. मासिक शिवरात्रि वाले दिन मन को शांत रखें। किसी से ईर्ष्या की भावना ना करें। ना ही गुस्सा करें और बहसबाजी से तो बिल्कुल बचें।

5. पूजा के दिन धूम्रपान ना करें। साथ किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के सेवन से बचना चाहिए।