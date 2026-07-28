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गुरु पूर्णिमा पर मंगल, शुक्र गोचर करेगा कमाल, इन 4 राशियों को अचानक होगा धन लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mars Transit Venus Rashifal Guru Purnima 2026 : गुरु पूर्णिमा के दिन मंगल और शुक्र की चाल से कुछ राशियों को फायदा हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर केंद्र दृष्टि योग से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है -

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गुरु पूर्णिमा राशिफल

Mars Transit Venus Rashifal Guru Purnima 2026, गुरु पूर्णिमा राशिफल : ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और मंगल ग्रह की चाल खास महत्व रखती है। इस साल शुभ योग में गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन शुक्र और मंगल ग्रह की चाल से खास योग बन रहा है। इस साल 29 जुलाई के दिन गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। इस दिन मंगल और शुक्र मिलकर केंद्र दृष्टि योग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन मंगल और शुक्र की चाल से कुछ राशियों को फायदा हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर केंद्र दृष्टि योग के निर्माण का महत्व और किन राशियों की किस्मत चमक सकती है -

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, "सबसे ज्यादा त्वरित अगर कोई लाभ देने वाला या त्वरित रिजल्ट देने वाला ग्रह जो होता है, वो हैं शुक्र और मंगल। दोनों अपनी- अपनी दृष्टि से काम करते हैं। शुक्र वैभव, ऐश्वर्य, विपरीत लिंग से संबंध, लग्जरी इत्यादि देते हैं तो दूसरी तरफ मंगल भूमि के मालिक हैं, और विपरीत लिंग के संबंध में इंडायरेक्ट में इनका का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। मंगल त्वरित कार्य करने वाले हैं। इसके अलावा ये ग्रह इंपल्सिव डिसीजन लेने वाले माने जाते हैं। शुक्र थोड़े से सौम्य हैं और मंगल एक तरीके से दृढ़ हैं। त्वरित फैसले और त्वरित चीजों को करने के लिए दोनों माने जाते हैं।

केंद्र दृष्टि योग का मतलब है जब आपस में दो ग्रह चतुर्थ और दशम यानि 90 डिग्री पर स्थित होते हैं तो इसे केंद्र दृष्टि योग कहते हैं। इस योग के बनने से जो लाभ की दृष्टि पड़ रही है वो मेष राशि, तुला राशि को विशेष लाभ होगा। इसके साथ ही कर्क राशि और मकर राशि को लाभ होने के संकेत हैं।"

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गुरु पूर्णिमा पर मंगल, शुक्र गोचर करेगा कमाल, इन 4 राशियों को अचानक होगा धन लाभ

गुरु पूर्णिमा पर शुक्र और मंगल के गोचर से बना केंद्र दृष्टि योग मेष राशि, तुला राशि, कर्क राशि और मकर राशि को लाभ देगा। कारोबार और आर्थिक सिचूऐशन अच्छी रहने वाली है। रुका हुआ धन मिल सकता है। मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। व्यापार में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में सुधार होगा। आपके शत्रु भी आपका सहयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं। कुछ लोगों को निवेश से अचानक लाभ हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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