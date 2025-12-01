Hindustan Hindi News
धनु राशि में मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, चंद्र गोचर लाएगा अच्छे दिन, इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

संक्षेप:

Mars Transit Sun Rashifal Mercury Venus Horoscope: 5 ग्रहों के गोचर करते ही धनु राशि में चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की युति बन जाएगी। धनु राशि में 5 ग्रहों के गोचर से कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं। 

Mon, 1 Dec 2025 07:08 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Mars Transit Sun Rashifal Mercury Venus Horoscope Moon Transit 2025: धनु राशि में इस महीने चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र और सूर्य विराजमान रहेंगे। 5 ग्रहों के गोचर करते ही धनु राशि में चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की युति बन जाएगी। 5 ग्रहों के गोचर से धनु राशि में पंचग्रही योग का निर्माण होगा। एक ही राशि में 5 ग्रहों के विराजमान रहने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। ऐसे में 5 बड़े ग्रहों की चाल के मद्देनजर, कुछ राशियां किस्मत का साथ पाएंगी तो कुछ राशियों का बुरा वक्त भी शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं धनु राशि में चंद्र, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की युति किन राशियों की झोली खुशियों से भरने वाली है-

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को धनु राशि में चंद्र, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की युति से फायदा हो सकता है।

व्यापार में कई नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं।

आर्थिक स्थिति जहां मजबूत रहेगी।

सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

धन का आगमन होगा।

अपनी सेहत पर ध्यान देना न भूलें।

मेष राशि

धनु राशि में चंद्र, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की युति मेष राशि के जातकों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है।

जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनका सपना पूरा होने की संभावना है।

फाइनेंशियली स्ट्रांग रहने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के साथ सेविंग्स पर भी ध्यान देना चाहिए।

हेल्दी डाइट लेकर और हाइड्रेटेड रहकर स्वास्थ्य को दुरुस्त रख सकते हैं।

फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए धनु राशि में चंद्र, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध की युति फायदेमंद साबित हो सकती है।

करियर में आपको अपने बॉस का भरपूर साथ मिलेगा।

कई नए टास्क भी मिलेंगे।

इंकम और अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए आपको कई अच्छे मौके मिल सकते हैं लेकिन यह आप पर है कि आप कौन सा डिसीजन कब लेते हैं।

रिसर्च करके फाइनेंशियल तौर पर लिए गए डिसीजन लाभकारी साबित होंगे।

ग्लोइंग और हेल्दी बने रहने के लिए जंक फूड्स से दूर रहें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
