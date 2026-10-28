सूर्य की राशि में एक्टिव होंगे मंगल, नवंबर में 4 राशियों की संवारेंगे जिंदगी
Mars in leo: मंगल इस समय चंद्रमा की कर्क राशि के गोचर में हैं और नवंबर में सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य की राशि में मंगल का गोचर 4 राशियों को अच्छे फल प्रदान करेगा।
Mangal Gochar Singh Rashi 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल गोचर को एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना माना जाता है। जब मंगल सिंह राशि में होता है, तो यह उत्साह, जुनून, आत्मविश्वास और चंचलता जैसे गुण लाता है। 12 नवंबर 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल सूर्य की सिंह राशि में आने वाले हैं। सिंह राशि में मंगल 9 मार्च 2027 तक रहेंगे। सिंह राशि में मंगल गोचर एक पॉवरफुल तालमेल बनाता है। मंगल और सिंह राशि दोनों ही अग्नि तत्व से संबंधित है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य, मंगल के साथ मित्रता का भाव रखता है। मंगल के सिंह गोचर से व्यक्ति को साहस, ऊर्जा और लीडरशिप क्वालिटी प्राप्त होती है। मंगल ग्रह महत्वपूर्ण बदलाव की क्षमता के लिए जाना जाता है। सिंह राशि में मंगल जहां कुछ राशियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, वहीं कुछ राशियों की तकदीर भी बदलेगा। जानें सिंह राशि का मंगल किन 4 राशियों के लिए साबित होगा लाभकारी।
मेष राशि:
मेष राशि के लिए मंगल का गोचर पंचम भाव में हो रहा है। इस गोचर के प्रभाव से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। मनचाहे परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। कारोबार में उन्नति मिल सकती है। मनचाही यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है। इस समय किसी सपने को साकार करने में सफल रहेंगे।
सिंह राशि:
सिंह राशि के लिए मंगल गोचर लग्न भाव में होने जा रहा है। इस समय आपको लंबित प्रमोशन या किसी बड़े पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। धन की स्थिति में सुधार होगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है। लीडरशिप क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा।
वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि के लिए यह समय बड़ी सफलताओं से भरा रह सकता है। इस समय आप अपने लक्ष्यों का पाने में सफल होंगे। कार्यस्थल पर खुद को साबित करने के अवसर मिलेंगे। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। आय के नए मार्ग खुल सकते हैं, जिससे धन का आगमन होगा। आपके कुटुंबों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि के लिए यह समय अवसरों भरा साबित होगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता और नौकरी में बदलाव करने वालों को अच्छे मौकों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार मिल सकता है। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान