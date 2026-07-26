मंगल गोचर 2026: 2 अगस्त से मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि वालों की चमकेगी किस्मत, करियर और धन में होंगे बड़े लाभ
2 अगस्त 2026 को मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर का सबसे सकारात्मक प्रभाव मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लोगों पर पड़ सकता है। इस दौरान करियर में नए अवसर, नौकरी और कारोबार में प्रगति, आर्थिक मजबूती और रुके हुए काम पूरे होने के योग बन सकते हैं।
वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और नेतृत्व का कारक माना जाता है। जब मंगल राशि बदलते हैं तो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 2 अगस्त 2026 को मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह गोचर कई लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है। कुछ राशियों को इस दौरान करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो कुछ को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है। हालांकि किसी भी तरह का अंतिम फल व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है।
आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर किन चार राशियों के लिए शुभ संकेत दे सकता है-
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए मंगल का गोचर कई मामलों में अच्छा माना जा रहा है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर लंबे समय से प्रमोशन या वेतन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी पुराने रुके काम के पूरा होने की संभावना रहेगी। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर लाभ देने वाला साबित हो सकता है। करियर में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत की सराहना होगी। व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहक या बड़ा सौदा मिलने के संकेत हैं। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। किसी यात्रा से भी लाभ मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रह सकता है।
तुला राशि- तुला राशि के लोगों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन भाग्य का साथ दिला सकता है। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिल सकता है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को भी इस गोचर का सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। नौकरी और व्यापार दोनों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने के योग हैं। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और दांपत्य जीवन भी सुखद रह सकता है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक तनाव कम होगा और नए काम करने का उत्साह बना रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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