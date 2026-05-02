Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

11 मई से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, 45 दिनों तक मंगल देंगे शुभ फल

May 02, 2026 08:39 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ज्योतिष के मुताबिक ग्रह लगातार एक राशि से दूसरी राशि में चलते रहते हैं और इनकी चाल का असर सीधे व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगल ग्रह 11 मई, सोमवार को अपनी ही राशि मेष में गोचर करेंगे।

11 मई से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, 45 दिनों तक मंगल देंगे शुभ फल

ज्योतिष के मुताबिक ग्रह लगातार एक राशि से दूसरी राशि में चलते रहते हैं और इनकी चाल का असर सीधे व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मंगल ग्रह 11 मई, सोमवार को अपनी ही राशि मेष में गोचर करेंगे। मंगल को साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक माना जाता है। आम तौर पर यह एक राशि में करीब 45 दिन तक रहते हैं। इस बार का मंगल गोचर कुछ राशियों के लिए खास रहने वाला है। मेष, कर्क, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान करियर, पैसा, परिवार और सम्मान के मामले में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। अटके काम पूरे होंगे और कई परेशानियों से राहत मिलने के योग बन रहे हैं।

मेष राशि पर असर

मंगल का गोचर मेष राशि वालों के लग्न यानी पहले भाव में होगा। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पैसा सही जगह लगाने के मौके मिलेंगे। अगर आप लंबे समय से घर या गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे, तो यह इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। नए काम शुरू करने या रोजगार के मौके भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर करियर में अच्छा समय देखने को मिल सकता है।

कर्क राशि पर असर

कर्क राशि वालों के लिए मंगल चौथे भाव में गोचर करेंगे। इससे घर-परिवार से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे सुलझेंगी। जीवन पहले से ज्यादा संतुलित और बेहतर लगेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और घर का माहौल भी शांत रहेगा। ज्योतिष के अनुसार, इस समय किस्मत का साथ भी मिल सकता है। छात्रों के लिए यह समय खास रहेगा। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे मौके बन सकते हैं।

कन्या राशि पर असर

कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर काफी अच्छा माना जा रहा है। खासकर जो लोग व्यापार, खासकर आयात-निर्यात से जुड़े हैं, उनके अटके काम पूरे हो सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपसे प्रभावित होंगे। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी करने वालों के काम की सराहना होगी और अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। छात्रों के लिए भी यह समय फायदेमंद रहेगा। पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा और अच्छे रिजल्ट मिलने के योग हैं।

ये भी पढ़ें:29 जून तक संभलकर रहें ये 4 राशि वाले. चुनौतियों से भरा रहेगा समय

धनु राशि पर असर

धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर लाभ देने वाला रहेगा। खासकर जो लोग जमीन, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं और नई संपत्ति लेने के मौके मिल सकते हैं। जो लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुल सकते हैं। विदेश से जुड़े कामों में फायदा मिलने के संकेत हैं और यात्रा से भी लाभ हो सकता है।

ये भी पढ़ें:गुरु करेंगे कर्क में प्रवेश, इन राशियों को लाभ तो ये 4 राशि वाले हो जाएं सावधान

कुंभ राशि पर असर

कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर सकारात्मक रहेगा। बिजनेस और निवेश के लिए समय अच्छा माना जा रहा है। अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें राहत मिल सकती है। विदेश जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी रास्ते बन सकते हैं- चाहे पढ़ाई हो, नौकरी या बिजनेस। घर में कोई शुभ काम या आयोजन होने के संकेत भी मिल रहे हैं।

कुल मिलाकर, मंगल का यह गोचर इन राशियों के लिए आगे बढ़ने के मौके लेकर आ रहा है। सही फैसले और मेहनत के साथ इस समय का फायदा उठाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों को 2027 तक रहना होगा सतर्क, लापरवाही पड़ सकती है भारी

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Mangal gochar Horoscope Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने