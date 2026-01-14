Hindustan Hindi News
मकर राशि में मंगल, सूर्य और शुक्र गोचर, 16 जनवरी से इन राशियों को होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

संक्षेप:

mars rashifal sun transit venus in capricorn horoscope: मंगल के मकर राशि में गोचर करते ही सूर्य और शुक्र के साथ युति बनेगी। शनि की मकर राशि में 3 ग्रहों की युति बनने से कुछ राशियों की किस्मत चमक सकती है। 

Jan 14, 2026 05:46 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
mars rashifal sun transit venus in capricorn: ग्रहों के राजा मकर राशि में विराज चुके हैं। कुछ ही दिनों में मंगल, ग्रहों के सेनापति भी अपना अगला राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 16 जनवरी के दिन 04:36 ए एम पर सीधी चाल चलते हुए मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के मकर राशि में गोचर करते ही सूर्य और शुक्र के साथ युति बनेगी। शनि की मकर राशि में 3 ग्रहों की युति कुछ राशियों की किस्मत चमका सकती है। आइए जानते हैं मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र के गोचर करने से किन राशियों की किस्मत चमक सकती है-

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों आपके लिए मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र का गोचर करना बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है।

समृद्धि का आगमन होगा।

व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है।

लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी।

आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है।

मेष राशि

मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र का गोचर करना मेष राशि वालों आपके लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा।

आपको बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाना होगा।

इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें।

इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी।

वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र के गोचर करने से लाभ होगा।

आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे।

करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।

संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
