Jan 14, 2026 05:46 pm IST

mars rashifal sun transit venus in capricorn: ग्रहों के राजा मकर राशि में विराज चुके हैं। कुछ ही दिनों में मंगल, ग्रहों के सेनापति भी अपना अगला राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र भी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 16 जनवरी के दिन 04:36 ए एम पर सीधी चाल चलते हुए मंगल ग्रह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के मकर राशि में गोचर करते ही सूर्य और शुक्र के साथ युति बनेगी। शनि की मकर राशि में 3 ग्रहों की युति कुछ राशियों की किस्मत चमका सकती है। आइए जानते हैं मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र के गोचर करने से किन राशियों की किस्मत चमक सकती है-

मकर राशि में मंगल, सूर्य और शुक्र गोचर, 16 जनवरी से इन राशियों को होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों आपके लिए मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र का गोचर करना बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है।

समृद्धि का आगमन होगा।

व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है।

लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी।

आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है।

मेष राशि मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र का गोचर करना मेष राशि वालों आपके लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा।

आपको बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाना होगा।

इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें।

इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी।

वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

कर्क राशि कर्क राशि के जातकों को मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र के गोचर करने से लाभ होगा।

आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे।

करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।

संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।