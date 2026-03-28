मंगल, शनि और सूर्य गोचर मचाएगा धमाल, 2 अप्रैल से इन राशियों की चमकेगी किस्मत
Mars Rashifal Sun transit: कुछ ग्रहों की युति राजयोग का निर्माण भी करती है। मंगल के गोचर करते ही मीन राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ऐसे में मीन राशि में सूर्य, मंगल और शनि का गोचर करना कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है।
Mars Rashifal Sun transit in Pisces: जब भी एक राशि में एक से अधिक ग्रह विराजमन रहते हैं तो युति का निर्माण करते हैं। कुछ ग्रहों की युति शुभ साबित होती है और राजयोग का निर्माण भी करती है। वहीं, कुछ ग्रहों की युति अशुभ भी मानी जाती है। वर्तमान समय में मीन राशि में शनि देव विराजमन हैं और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। जल्द ही गुरु की मीन राशि में तीसरे ग्रह की एंट्री होने वाली है। यह ग्रह और कोई नहीं बल्कि ग्रहों के सेनापति मंगल है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 2 अप्रैल 2026 के दिन मंगल ग्रह का प्रवेश कुंभ राशि से मीन राशि में होगा। मंगल के गोचर करते ही मीन राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ऐसे में गुरु की मीन राशि में सूर्य, मंगल और शनि का गोचर करना कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं-
मंगल, शनि और सूर्य गोचर मचाएगा धमाल, 2 अप्रैल से इन राशियों की चमकेगी किस्मत
मेष राशि वालों के लिए सूर्य, मंगल और शनि का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा?
गुरु की मीन राशि में मंगल, शनि और सूर्य का गोचर कर ना राशि वालों के लिए बेहद फायदेमंद माना जा रहा है। ग्रहों के शुभ प्रभाव से आपको धन के मामले में कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। करियर में चल रहे मतभेद भी समाप्त हो सकते हैं। आपको कोई नया प्रोजेक्ट या आइडिया मिल सकता है। घर-परिवार का माहौल सुखमय बना रहेगा।
धनु राशि वालों के लिए सूर्य, मंगल और शनि का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा?
धनु राशि वालों के लिए गुरु की मीन राशि में मंगल, शनि और सूर्य का गोचर करना शुभ साबित हो सकता है। बिजनेस करने वालों को किसी डील से फायदा हो सकता है। नए सोर्स से कमाई बढ़ने की भी संभावना है। लाइफ में रोमांस बना रहेगा। घूमने-फिरने का प्लान भी बना सकते हैं।
मीन राशि वालों के लिए सूर्य, मंगल और शनि का मीन राशि में गोचर कैसा रहेगा?
गुरु की मीन राशि में मंगल, शनि और सूर्य का गोचर करना इस राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो सकता है। कुछ जातकों की नई जॉब भी लग सकती है। फाइनेंशियल सिचूऐशन भी पहले से बेहतर हो सकती है। संतान पक्ष से कुछ लोगों को अच्छी खबर की प्राप्ति हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा