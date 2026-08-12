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शनि, मंगल गोचर से 4 राशियों को जबरदस्त लाभ, 3 राशियों को सूर्य ग्रहण में रहना होगा सावधान

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mars Rashifal Saturn Transit : ठीक ग्रहण के समय मंगल का नक्षत्र गोचर होगा। इस समय कर्मों के फलदाता शनि वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ होगा तो कुछ को सावधानी भी बरतनी होगी। 

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शनि और मंगल गोचर का राशिफल

Mars Rashifal Saturn Transit, सूर्य ग्रहण में शनि और मंगल गोचर राशिफल : आज लग रहा है साल का पहला सूर्य ग्रहण। आज पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या पर होगी। आज सावन मास की अमावस्या तिथि भी है। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा लेकिन फिर भी ग्रहों का प्रभाव राशियों पर रहेगा। इस समय कर्मों के फलदाता शनि वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। शनि का वक्री होना सभी 12 राशियों पर असर डालेगा। आज के दिन रात में मंगल ग्रह भी राहु के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक सूर्य ग्रहण के समय मंगल का नक्षत्र गोचर होगा। ऐसे में कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं सावन अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण में इन दो ग्रहों की चाल से किन राशियों को लाभ मिल सकता है और किन राशियों को खास ख्याल रखना होगा -

शनि, मंगल गोचर से 4 राशियों को जबरदस्त लाभ, 3 राशियों को सूर्य ग्रहण में रहना होगा सावधान

शनि का वक्री गोचर का प्रभाव सूर्य ग्रहण पर किस राशि को देगा लाभ

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मेष राशि लाभान्वित होगी हर मामले में। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्री होने के नाते एक घर पीछे का रिजल्ट देंगे। इसलिए शनि के वक्री होने के दौरान मेष राशि शनि की साढ़ेसाती के तंग से थोड़ा सा बच जाएगी

शनि का वक्री गोचर का प्रभाव सूर्य ग्रहण पर किस राशि को देगा नुकसान

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के वक्री चाल में गोचर करने से मकर राशि को नुकसान हो सकता है।

शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों की बात करें तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव में सिंह राशि और कुंभ राशि के लिए समय मुश्किल साबित हो सकता है।

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सूर्य ग्रहण के दिन मंगल के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करने से किन राशियों को लाभ होगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राहु के नक्षत्र में मंगल का गोचर करना संभव तौर पर कन्या और मीन राशि को लाभ दे सकता है। तुला राशि वालों को आंशिक रूप से लाभ मिल सकता है।

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सूर्य ग्रहण में क्या करें उपाय?

सूर्य ग्रहण में मानसिक शांति के लिए सूर्य देव और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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