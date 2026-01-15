कुंभ राशि में राहु-मंगल की चाल से पलटेगा इन 3 राशियों का भाग्य, चमक उठेगी किस्मत
Mars Rashifal Rahu in Kumbh Rashifal 2026: जल्द ही ग्रहों के सेनापति मंगल शनि की राशि में एंटर करेंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान हैं। कुंभ राशि में मंगल और राहु की युति बनने से कुछ राशियां मालामाल हो सकती हैं।
Mars Rashifal Rahu in Kumbh Rashifal: शनि की राशि में इस वक्त मायावी ग्रह पैर जमाय बैठा हुआ है। जल्द ही ग्रहों के सेनापति मंगल भी शनि की राशि में एंटर करेंगे, जहां पहले से ही राहु विराजमान हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, फरवरी के महीने में मंगल का गोचर कुंभ राशि में होगा। ऐसे में कुंभ राशि में मंगल और राहु की युति बन जाएगी। शनि की कुंभ राशि में मंगल और राहु का गोचर कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है तो कुछ को मुश्किल समय भी दे सकता है। आइए जानते हैं शनि की कुंभ राशि में मंगल और राहु के विराजमान रहने से किन राशियों का समय अच्छा रहेगा-
कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों के लिए शनि की कुंभ राशि में मंगल और राहु का गोचर बेहद ही शुभ माना जा रहा है।
विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है।
परीक्षा से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है।
परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।
भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
मकर राशि
शनि की कुंभ राशि में मंगल और राहु का गोचर मकर राशि के लोगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।
आपकी लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।
रुपए-पैसों की दिक्कत दूर होने लगेगी।
परिवार में सुख-संपत्ति का माहौल रहेगा।
सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है।
बिजनेस कर रहे लोगों के लिए छोटे-मोटे निवेश करने के लिए यह समय अच्छा रहेगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की कुंभ राशि में मंगल और राहु का गोचर लाभदायक माना जा रहा है।
धन लाभ के योग बनेंगे।
व्यापार में हर ओर से सफलता प्राप्त होगी।
जॉब कर रहे लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है।
लव लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।