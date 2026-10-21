अगले 22 दिन तक 5 राशियों की बुलंद रहेगी किस्मत, मंगल गोचर से लाभ ही लाभ
Mangal Gochar: मंगल राशि या नक्षत्र परिवर्तन करके सभी 12 राशियों पर असर डालते हैं। इस समय मंगल बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जानें मंगल गोचर अगले 22 दिन किन राशियों के रहेंगे लकी।
Mangal Nakshatra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। मंगल समय-समय पर अपने नक्षत्र में परिवर्तन करके मेष से लेकर मीन राशि को प्रभावित करते रहते हैं। इस समय मंगल अश्लेषा नक्षत्र में हैं और 12 नवंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। मंगल के अश्लेषा नक्षत्र गोचर की अवधि अभी 22 दिनों की शेष है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। जब बुध के नक्षत्र में मंगल का प्रवेश होता है तो कुछ राशियां लाभ प्राप्त करती हैं, जबकि कुछ राशियों को अशुभ परिणाम मिलते हैं। मंगल नक्षत्र गोचर से अगले 22 दिनों तक पांच भाग्यशाली राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव हो सकते हैं। जानें मंगल नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को लाभ।
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों के धन की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ या अटके हुए धन की वापसी के योग हैं। नौकरी पेशा करने वालों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। रोजी रोजगार में तरक्की मिल सकती है। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और आपको तारीफ मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छा समय है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साहस और पराक्रम रंग लाएगा।
कन्या राशि:
कन्या राशि वालों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय आपको वित्तीय लाभ भी होगा। किसी निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में लोग आपके कौशल से प्रभावित होंगे और तारीफ करेंगे। व्यापारी वर्ग किसी नई डील या प्रोजेक्ट पर साइन कर सकते हैं। बौद्धिक क्षमता में सुधार होगा और आप सही निर्णय लेने में सफल रहेंगे।
तुला राशि:
तुला राशि वालों के सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अपनों का साथ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति हासिल हो सकती है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और किसी लंबित या अटके हुए काम में सफलता हासिल हो सकती है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है।
मकर राशि:
मकर राशि वालों के व्यक्तित्व में निखार आएगा। इस समय आपके फैसलों की तारीफ हो सकती है। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। व्यापार में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ समय है। इस समय यात्राओं के माध्यम से भी लाभ हो सकता है। अपनों में वृद्धि होगी।
मीन राशि:
मीन राशि वालों का भाग्य साथ देगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। किसी लंबित कार्य को पूरा करने में सफल रहेंगे। परिवार के सहयोग से किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आय के नए-नए साधन बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान