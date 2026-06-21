मंगल गोचर: कल से इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू
Mars Rashifal Mangal Transit 2026 : जल्द ही मंगल ग्रह का गोचर शुक्र की राशि में होने जा रहा है। आइए जानते हैं मंगल के गोचर करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है और इस गोचर के दौरान किन कामों से बचना चाहिए
Mars Rashifal Mangal Transit 2026, मंगल गोचर : ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर हर एक राशि पर प्रभाव डालता है। इस समय मंगल मेष राशि में विराजमान हैं। जल्द ही मंगल ग्रह का गोचर शुक्र की राशि में होने जा रहा है। मंगल के राशि परिवर्तन करते ही पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों देखे जा सकते हैं। हिन्दू पंचांग के अनुसार, मंगल का गोचर 21 जून 2026 के दिन वृषभ राशि में रात 12 बजकर 07 मिनट पर होगा। शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का गोचर 2 अगस्त 2026 तक होगा। ऐसे में आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं की मंगल के गोचर करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है और इस गोचर के दौरान किन कामों से बचना चाहिए -
मंगल गोचर: कल से इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू
सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का वृषभ राशि में गोचर करना कैसा रहेगा?
सिंह राशि के जातकों को मंगल के गोचर करने से लाभ हो सकता है। मंगल के वृषभ राशि में गोचर करने से आपको रिलेशनशीप और प्रेम से जुड़े मामलों में लाभ देखने को मिलेगा। साथी के साथ आपके कनेक्शन में सुधार होगा। आप दोनों के बीच की दूरियां कम होंगी। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो और बेहतर रहेगा। मंगल ग्रह से आपको ऊर्जा मिलेगी। आपके लिए इस दौरान सैर और व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा।
कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का वृषभ राशि में गोचर करना कैसा रहेगा?
कर्क राशि के जातकों आपको मंगल के इस गोचर से फायदा हो सकता है। प्रेम के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। आप कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आसानी से डीसीजन ले सकेंगे। बस आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। लग्जरी चीजों की शॉपिंग कम करें।
मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का वृषभ राशि में गोचर करना कैसा रहेगा?
मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन करना शुभ साबित हो सकता है। आपको सुख- समृद्धि का लाभ मिलेगा। आपके लिए चीजें सुलझती हुई नजर आ रही हैं। परिवार के साथ मामलों में सुधार होगा। जीवन में वैभव बना रहेगा।
मंगल गोचर के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?
- आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए।
- लव लाइफ या रिलेशनशिप के मामले में आपको संतुलन बनाकर रखना चाहिए।
- संपत्ति और जमीन के विवाद में न उलझें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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