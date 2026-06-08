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16 जून से मंगल गोचर सूर्य के नक्षत्र में, इन 3 राशियों के शुरू होंगे गोल्डन दिन

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mars Rashifal Mangal Gochar Surya ke Nakshatra me : जल्द ही मंगल ग्रहों के राजा सूर्य के नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल के इस नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है। 

16 जून से मंगल गोचर सूर्य के नक्षत्र में, इन 3 राशियों के शुरू होंगे गोल्डन दिन

Mars Rashifal Mangal Gochar 2026, मंगल गोचर राशिफल : ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर खास महत्व रखता है। जब भी मंगल की चाल में बदलाव होता है, सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। मंगल, ग्रहों के सेनापति हैं। इस समय मंगल अपनी मेष राशि में पैर जमाए बैठे हुए हैं। भरणी नक्षत्र में मंगल का गोचर हो रहा है। जल्द ही मंगल सूर्य के नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 जून 2026 के दिन कृत्तिका नक्षत्र में मंगल का गोचर होगा। इस नक्षत्र में ग्रहों के सेनापति मंगल 4 जुलाई तक अपना प्रभाव दिखाने वाले हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल के इस नक्षत्र गोचर से कुछ राशियों का भाग्य चमक सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में मंगल के गोचर करने से किन राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है।

16 जून से मंगल गोचर सूर्य के नक्षत्र में, इन 3 राशियों के शुरू होंगे गोल्डन दिन

सिंह राशि के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी होगा। धन का आगमन होगा और आप संपत्ति में निवेश करने के बारे में भी सोच सकते हैं। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। सिंह राशि वालों का भाग्योदय हो सकता है। धन वृद्धि होने के साथ आपकी लव लाइफ में रोमांस भी बना रहेगा। सेहत का ख्याल रखें।

मेष राशि के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए आपको कई नए अवसर मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वहीं, व्यापारियों को अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है।

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वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। आपके प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। व्यापारियों को कोई नई डील भी मिल सकती है। आपको संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आर्थिक दिक्कतें भी आपको ज्यादा नहीं सता पाएंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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