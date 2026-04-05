कल से इन 3 राशियों के लिए खुशखबरी, शनि के नक्षत्र में होगा मंगल गोचर
Mars Rashifal Mangal Gochar Shani ke Nakshatra me : इस समय मंगल का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। कल सोमवार के दिन ग्रहों के सेनापति अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशियों को प्रॉफिट हो सकता है।
Mars Rashifal Mangal Gochar, मंगल का शनि के नक्षत्र में गोचर : मंगल ग्रह जल्द ही अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, जिनकी चाल का असर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलता है। मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है तो कुछ राशियों को जीवन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय मंगल का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। कल सोमवार के दिन ग्रहों के सेनापति अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। 6 अप्रैल, 2026 के दिन उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में मंगल का गोचर होने जा रहा है। उत्तरभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। इस नक्षत्र में 23 अप्रैल तक मंगल ग्रह विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह के नक्षत्र बदलने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। आइए जानते हैं-
कल से इन 3 राशियों के लिए खुशखबरी, शनि के नक्षत्र में होगा मंगल गोचर
मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
शनि के उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में मंगल का गोचर होना मिथुन राशि के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। मंगल का गोचर होने से इस राशि को अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ जातकों का प्रमोशन भी हो सकता है। कमाई करने के नए-नए रास्ते आपके सामने आ सकते हैं। संपत्ति मिलने की भी पूरी संभावना बन रही है। कुछ जातकों को विदेश से भी ऑफर आ सकता है।
मेष राशि वालों के लिए मंगल का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि वालों आपके लिए शनि के उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में मंगल का गोचर होना फायदेमंद साबित हो सकता है। आपको कारोबार में प्रॉफिटेबल डील हासिल हो सकती है। जॉब चेंज करने वालों को नया ऑफर मिल सकता है। काम के मामले में आपको नई जिम्मेदारियां भी हासिल हो सकती है। घर-परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा। अपने पार्टनर के साथ शांति से पेश आएं।
वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
शनि के उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में मंगल का गोचर होना वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। इस दौरान आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं। धर्म-कर्म में भी आपका इंटरेस्ट भरपूर रहेगा। सुख-समृद्धि में भी वृद्धि होने के आसार हैं। कुछ लोगों की इंकम भी बढ़ सकती है। सेविंग्स करने में भी आपको आसानी होगी। कुछ जातकों के पद में भी वृद्धि हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा