कल से मघा नक्षत्र के मंगल 5 राशियों की दूर करेंगे हर टेंशन, 37 दिन होगा खूब लाभ
Mangal Gochar: मंगल केतु के मघा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। मघा नक्षत्र में आने से मंगल केतु के प्रभाव से प्रभावित होंगे और सभी 12 राशियों पर असर डालेंगे। जानें मंगल नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।
Mangal Gochar 12 November 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, पराक्रम, साहस और भूमि का कारक माना जाता है। समय-समय पर अपने नक्षत्र में बदलाव करने वाले मंगल 12 नवंबर 2026 को केतु के मघा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और करीब 37 दिन यानी 19 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह के नक्षत्र या राशि में प्रवेश करता है, तो उससे प्रभावित होता है। मघा नक्षत्र में गोचर करने के कारण मंगल केतु के प्रभाव में आएंगे। मघा नक्षत्र का संबंध राजसत्ता, प्रतिष्ठा और मान-सम्मान से माना जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मंगल के मघा नक्षत्र गोचर के दौरान कुछ राशियों को करियर और कारोबार में तरक्की मिलने के साथ आर्थिक उन्नति मिल सकती है। इस समय आपके पुराने अटके काम भी पूरे हो सकते हैं। जानें मंगल के मघा नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
1.मेष राशि पर मंगल गोचर का कैसा रहेगा प्रभाव:
मंगल के मघा नक्षत्र परिवर्तन से मेष राशि वालों को सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी में नए पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। संतान से जुड़ा अच्छा समाचार मिल सकता है। लंबे समय से अटके धन की वापसी हो सकती है। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे।
2. मिथुन राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा:
मिथुन राशि वालों के लिए मंगल गोचर अच्छा साबित हो सकता है। इस समय आपके सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में विजय हासिल हो सकती है। हालांकि परिवार से जुड़े मामलों में आपको विजय मिल सकती है। भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव करेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे।
3. तुला राशि पर मंगल गोचर का कैसा रहेगा प्रभाव:
तुला राशि वालों को मंगल गोचर से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसका लाभ आपको नौकरी और करियर में मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। रोजी-रोजगार में तरक्की हासिल कर सकते हैं।
4. धनु राशि पर मंगल गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा:
धनु राशि वालों को मंगल मघा नक्षत्र गोचर के प्रभाव से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपका भाग्य मजबूत रहेगा। धर्म-कर्म से जुड़ी यात्राएं कर सकते हैं। व्यावसायिक सफलता हासिल होगी। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे की प्राप्ति होगी। कारोबार करने वाले किसी नई डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं।
5. मीन राशि पर मंगल नक्षत्र गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा:
मीन राशि वालों को मंगल नक्षत्र गोचर से शत्रुओं पर विजय हासिल हो सकती है। धन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कामकाज का दबाव कम होगा और मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान