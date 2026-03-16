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मंगल-राहु युति: अप्रैल तक रहेगी मंगल-राहु की युति, आज चार ग्रहों का राजयोग, इन 3 राशियों का बदलेगा समय

Mar 16, 2026 01:26 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Mangal-rahu yuti 2026: इस समय मंगल-राहु एक साथ कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। मंगल-राहु के शनि की राशि में आने से कुछ राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जानें मंगल-राहु युति से किन राशियों को होगा लाभ।  

मंगल-राहु युति: अप्रैल तक रहेगी मंगल-राहु की युति, आज चार ग्रहों का राजयोग, इन 3 राशियों का बदलेगा समय

Mangal-rahu yuti 2026: इस समय मंगल-राहु एक साथ कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। मंगल-राहु के साथ शनि की कुंभ राशि में बुध और चंद्रमा भी आज आ रहे हैं। ऐसे में चतुग्रही योग बन रहा है। इस योग के बनने से जहां कुछ राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, वहीं मंगल और मंगल-राहु युति से कुछ राशियों को परेशानी भी होगी। पहले आपको गुरु मिथुन राशि में हैं, केतु सिंह राशि में, चन्द्रमा शाम को कुंभ राशि में जाएंगे, बुध, मंगल और राहु कुम्भ राशि में हैं। सूर्य, शुक्र और शनि मीन राशि में हैं। दो घरों में छह ग्रह बैठे हैं।

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चार ग्रहों का राजयोग किन राशियों को देगा लाभ

  1. मेष राशि के लोगों के लिए चार ग्रहों का उत्तम संयोग लाभ देने वाला रहेगा। आपको नौकरी में नए मौके मिलेंगे। जो काम सोचा हुआ था, वो पूरा होगा। आपके लिए निवेश भी अच्छा रिटर्न देंगे। फैसलों और बड़े और खास कामों को फिलहाल रोक कर रखें।2.
  2. वृषभ राशि वालों के लिएचार ग्रहों का योग आपको लाभ दिला रहा है। खासकर आपको अपने लाइफ पार्टनर से लाभ हो सकता है, वहीं आपको आर्थिक समृद्धि का भी फेवर मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जो काम पहले से खराब हो रहे थें, अब बनने लगेंगे।
  3. तुला राशि वालों के लिए भी लाभ के योग बन रहे हैं, एक तरफ जहां आपको लवलाइफ में पॉजिटिव न्यूज मिलेगी, वहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको लाभ होगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स हैं, तो मेहनत करें, अच्छी खबर मिल सकती हैं।
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कौन से कॉन्बिनेशन है खतरनाक

आपको बता दें राहु का कॉम्बिनेशन हर ग्रह के साथ अलग-अलग होता है। बुध और राहु का कॉम्बिनेशन जब बनता है, तो लोगों की आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे होती है, इसके अलावा स्टॉक मार्केट से लेकर वर्ल्ड लेवल पर आर्थिक स्थिति डगमगाती है। यह स्थिति बिल्कुल खत्म होने वाली नहीं होती। बीच की होती है। मंगल और राहु की युति के कारण ब्लड से जुड़ी दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं। लोगों को न्यूरो की समस्याएं हो सकती हैं। आपको स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लोगों में किसी बात को लेकर गुस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि यह समस्या जब तक बनी रहेगी, जब तक मंगल और बुध कुंभ राशि से गोचर नहीं कर जाते है, और ये दोनों अप्रैल के बाद ही इस राशि से जाएंगे। कम से कम एक महीना और ये समस्याएं हो सकती हैं।

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इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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