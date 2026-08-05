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4 दिन बाद मंगल-चंद्रमा की युति से चमकेगा भाग्य, इन राशियों को मिलेगा प्रॉफिट

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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आज से 4 दिन बाद यानी 9 अगस्त को मिथुन राशि में चंद्रमा और मंगल ग्रह की युति होगी। इसका लाभ कुल 4 राशियों को मिलने वाला है। जानिए कैसे? 

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मंगल-चंद्रमा युति 2026

अगस्त का दूसरा हफ्ता शुरू होते ही कन्या समेत कई राशियों का भाग्य बदलने वाला है। 9 तारीख को मिथुन राशि में मंगल और चंद्रमा ग्रह की युति होने वाली है। ऐसे में महालक्ष्मी योग बनेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस युति का लाभ मेष, सिंह, कन्या और मीन राशि वालों को मिलने वाला है। ऐसे में सावन का महीना इन राशियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। जानिए आखिर इन राशियों को किस तरह से राजलक्ष्मी योग का फायदा होने वाला है?

क्या है स्थिति?

ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस वक्त मंगल ग्रह मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। बीते 2 अगस्त को ही मंगल बुध की इस राशि में आए हैं। आज से 4 दिन बाद यानी 9 अगस्त को चंद्रमा भी मिथुन राशि में ही आएंगे। इसी युति से महालक्ष्मी योग बनेगा। इस योग का शुभ प्रभाव चारों राशियों पर अलग-अलग तरीके से नजर आने वाला है।

मेष राशि

महालक्ष्मी योग की वजह से मेष राशि वालों को कई अच्छे मौके मिल सकते हैं। लंबे समय से रुके हए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। नौकरी और बिजनेस में नई जिम्मेदारी या फिर कोई अच्छा अवसर मिलने के चांस हैं। वहीं मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलते दिखेगा। आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होगी। इनकम के सोर्स बनेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ-साथ सोच भी काफी पॉजिटिव होगी।

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सिंह राशि

मंगल और चंद्रमा की युति से सिंह राशि वालों को खूब लाभ मिलने वाला है। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मेहनत का पूरा फल मिलने के योग है। इनकम के नए सोर्स मिलेंगे। अगर कोई लंबा काम अटका हुआ था काफी दिनों से उसमें रफ्तार आएगी। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में मन खुश रहेगा और आगे की प्लानिंग को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कर पाएंगे।

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए महालक्ष्मी योग राहत और तरक्की के संकेत दे रहा है। नौकरी और बिजनेस में स्थिति पहले से मजबूत होती नजर आएगी। रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ने के चांस हैं। आर्थिक स्थिति में पहले से ज्यादा सुधार आता दिखेगा। कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसका लंबे समय से इंतजार था। परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। किसी अच्छी खबर से मन खुश रहेगा। नए काम की शुरुआत के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा।

मीन राशि

आने वाला समय मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। जमीन, गाड़ी या फिर मकान से जुड़ी अच्छी खबर मिलगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती दिखेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर किसी नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा ही होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
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