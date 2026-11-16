5 दिसंबर तक 5 राशियों के रहेंगे अच्छे दिन, दशकों बाद मंगल, गुरु और केतु का दुर्लभ संयोग

Mangal, Ketu, Guru Yuti: इस समय केतु के मघा नक्षत्र में केतु, गुरु और मंगल की युति बन रही है। तीन बड़े ग्रहों की युति कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाली है। जानें मंगल, गुरु और केतु युति से किन राशियों को लाभ।

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल, केतु और गुरु की युति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष गणना के अनुसार, करीब 400 साल यानी 40 दशक बाद यह तीनों ग्रह मघा नक्षत्र में एक साथ आए हैं। मंगल, केतु और गुरु सभी 12 राशियों मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव डाल रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, मंगल ने 12 नवंबर 2026 को मघा नक्षत्र में गोचर किया था और इस नक्षत्र में 19 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। देवगुरु बृहस्पतिने 31 अक्टूबर 2026 को मघा नक्षत्र में प्रवेश किया था और 24 जनवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। जबकि केतु भी मघा नक्षत्र के गोचर में हैं और इस नक्षत्र में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे और फिर अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। केतु के अश्लेषा नक्षत्र में जाते ही मघा नक्षत्र में बन रही मंगल, केतु और गुरु युति भंग हो जाएंगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। केतु आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। मघा नक्षत्र में मंगल और गुरु केतु के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। इस दौरान कुछ विशेष राशियों को जीवन में आकस्मिक अच्छे बदलाव के साथ तरक्की और धन की प्राप्ति हो सकती है। मंगल साहस और ऊर्जा प्रदान करेंगे, जबकि गुरु ऐश्वर्य और धन-संपदा देंगे। जानें मंगल, केतु और गुरु की युति से किन राशियों को लाभ।

1. मेष राशि: मेष राशि वालों के मंगल, केतु और गुरु के प्रभाव से भाग्य का साथ प्राप्त हो सकता है। नौकरी में तरक्की और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। मंगल क्रोध के कारक हैं, इसलिए क्रोध से बचें। आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना और शिवलिंग पर जल अर्पित करना लाभकारी रहेगा।

2. वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में सुधार देखने को मिल सकता है। भौतिक सुखों में अचानक वृद्धि हो सकती है। किसी पुराने निवेश से लाभ की संभावना है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रह सकता है। मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। इस समय पारिवारिक मामलों को बहुत विनम्रता के साथ हल करें। माता की सेहत पर नजर रखें। शुभ फलों में वृद्धि के लिए प्रतिदिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें।

3. तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए इस समय आय के नए स्रोत बन सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए नए पार्टनर या संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं। इस समय आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे। किसी सपने या इच्छा को पूरा करने में सफल रहेंगे। मनचाही यात्राओं पर जा सकते हैं। इस समय आप अपने परिवार को समय दें। रिश्तों में सुधार हो सकता है। कामकाज में मन मुताबिक परिणाम प्राप्त होंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोशिश करें, सफलता प्राप्त होगी। धन की वापसी के संकेत हैं। नौकरी में बदलाव के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा।

4. वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों को करियर में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारिक उत्थान मिल सकता है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप निडर महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में नए मौके मिलेंगे, उनकी जिम्मेदारी लें आपको सफलता मिलेगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी। व्यापारिक रूप से आप बेहतर स्थिति में आएंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त हो सकती है। गुरु और मंगल का संयोग कई बार अहंकार बढ़ा देता है, इसलिए इस समय क्रोध और अहं से बचें। परिवार की बात मानें और उनकी सहयोग और सलाह से फैसला लें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा।

5. कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों को इस युति के दौरान अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। नौकरी से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। किसी पुराने अटके धन की वापसी हो सकती है। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपका महत्व बढ़ेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। करियर में तरक्की मिलेगी। कार्यों को एक्टिव होकर करने का अच्छा समय है। भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।