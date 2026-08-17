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अगले 32 दिन तक इन 4 राशियों को जबरदस्त लाभ, मंगल गोचर मिथुन राशि में लाएगा बदलाव

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mars in Gemini Rashifal Mangal Gochar 2026 : मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। बुध की मिथुन राशि में ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर करना कुछ राशि के जातकों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

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मंगल गोचर का राशिफल

Mars in Gemini Rashifal Mangal Gochar 2026, मंगल गोचर राशिफल : मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। मंगल समय- समय पर अपनी चाल में बदलाव करते रहते हैं। मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छा समय लेकर आता है। वहीं, मंगल के गोचर से कुछ राशियों को मुश्किल वक्त का सामना भी करना पड़ सकता है। इस समय मंगल मिथुन राशि में विराजे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 18 सितंबर 2026 तक मिथुन राशि में मंगल गोचर करने वाले हैं। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध माने गए हैं। बुध की मिथुन राशि में ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं मंगल का गोचर करना किन राशियों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है -

अगले 32 दिन तक इन 4 राशियों को जबरदस्त लाभ, मंगल गोचर मिथुन राशि में लाएगा बदलाव

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध की मिथुन राशि में मंगल का गोचर करना लगभग 4 राशियों के लिए अच्छे दिन लेकर आएगा।

धनु राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि में मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर करना धनु राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सुख-शांति का माहौल रहेगा। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

मेष राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि में मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। करियर में प्रमोशन होने की भी संभावना है। आप कॉन्फिडेंट होकर हर काम को जिम्मेदारी के साथ पूरा करेंगे।

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सिंह राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि में मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। कमाई में वृद्धि हो सकती है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

मकर राशि के जातकों के लिए मिथुन राशि में मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर करना मकर राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। किसी दोस्त की मदद से जीवन में आ रही मुश्किलें दूर होने लगेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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