कुंडली के ये संकेत बताते हैं शादी में क्यों हो रही है देरी, पंडित जी ने बताया उपाय
शादी में देरी क्यों हो रही है? ज्योतिष में कुंडली के सातवें भाव और उसके स्वामी यानी सप्तमेश की स्थिति को अहम माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ग्रहों के कुछ अशुभ संयोग विवाह में देरी के संकेत दे सकते हैं। जानें कुंडली में किन योगों को देखा जाता है।
शादी में देरी हो रही है और रिश्ता तय होने में बार-बार अड़चन आ रही है, तो ज्योतिष में कुंडली के कुछ योगों पर ध्यान दिया जाता है। विवाह के मामले में सातवें भाव को अहम माना जाता है। इस भाव में ग्रहों की स्थिति के साथ उसके स्वामी की दशा भी देखी जाती है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, सातवें भाव में ग्रहों का अशुभ संयोग और सप्तमेश का कमजोर होना विवाह में देरी के संकेत दे सकता है। हालांकि, किसी एक ग्रह को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि शादी में देरी होगी। इसके लिए पूरी कुंडली का आकलन करना जरूरी है।
सातवें भाव में ग्रहों का कैसा संयोग देता है देरी के संकेत?
कुंडली में सातवां भाव विवाह और जीवनसाथी से जुड़ा होता है। इस भाव में ग्रहों की स्थिति को देखकर दांपत्य जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर विचार किया जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि सातवें भाव में किसी एक ग्रह का होना अपने आप में परेशानी की वजह नहीं है। यहां ग्रहों के बीच बनने वाला संयोग ज्यादा मायने रखता है। अगर सातवें भाव में दो ग्रहों के बीच विरोध हो या वहां कोई अशुभ योग बन रहा हो, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार विवाह में अड़चन के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन इसका आकलन केवल ग्रहों के नाम के आधार पर नहीं किया जाता। दोनों ग्रहों की स्थिति और कुंडली में बन रहे दूसरे योगों को भी देखना जरूरी होता है।
सप्तमेश का कमजोर होना भी है अहम
सातवें भाव के स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। विवाह में देरी के योग देखते समय इसकी स्थिति पर भी ध्यान दिया जाता है। पंडित जी के अनुसार, अगर सप्तमेश किसी पाप ग्रह के साथ हो और कुंडली में अशुभ संयोग बन रहे हों, तो शादी में देरी के संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा, सप्तमेश का अस्त होना या बहुत कमजोर स्थिति में होना भी विवाह में देरी की वजह माना जाता है। ऐसी स्थिति में कुंडली के दूसरे योगों को देखना भी जरूरी है। केवल सप्तमेश के कमजोर होने से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि शादी में परेशानी जरूर आएगी। विवाह से जुड़े सभी संकेतों को एक साथ देखने के बाद ही कोई राय बनानी चाहिए।
विवाह में देरी हो तो क्या उपाय करें?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, विवाह में देरी के संकेत मिलने पर सप्तमेश से जुड़े उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए संबंधित ग्रह की पूजा-पाठ कराने, वैदिक रीति से मंत्र जाप करने और उससे जुड़ी वस्तुओं का दान करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही पंचम भाव से संबंधित रत्न धारण करने का उपाय भी बताया गया है। हालांकि, रत्न पहनने से पहले कुंडली की जांच कराना जरूरी है। बिना सही जानकारी के कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कौन सा उपाय उपयुक्त रहेगा, यह कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर ही तय किया जाना चाहिए।
एक योग देखकर न निकालें नतीजा
कुंडली में विवाह से जुड़े योगों को समझने के लिए सातवें भाव, सप्तमेश और ग्रहों के आपसी संयोग को साथ में देखना जरूरी है। पंडित जी के अनुसार, किसी एक ग्रह के आधार पर शादी में देरी का फैसला नहीं किया जा सकता। ज्योतिषीय मान्यताओं में बताए गए उपाय भी कुंडली की स्थिति के अनुसार ही किए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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