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Palmistry: क्या शादी के बाद बदलेगी आपकी जिंदगी? इशारा देते हैं ये 3 संकेत

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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क्या शादी के बाद आपकी किस्मत चमक सकती है? जानें हथेली में मौजूद उन 3 खास संकेतों के बारे में जिन्हें हस्तरेखा शास्त्र में शादी के बाद सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। 

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हस्तरेखा शास्त्र

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हथेली की रेखाओं और पर्वत को देखकर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी कई बातें जानी जा सकती हैं। माना जाता है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा पड़ाव जरूर आता है जब सिचुएशन बदलने लगती हैं। कुछ लोगों की हथेली में ऐसे खास संकेत होते हैं जो बताते हैं कि शादी के बाद उनकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में इन संकेतों के हिसाब से माना जाता है कि शादी के बाद व्यक्ति को घर, पैसा और मान-सम्मान के मामले में तरक्की मिल सकती है। ऐसे में अगर ये निशान हाथ में हैं तो कुछ लोगों के लिए शादी के बाद का समय किस्मत चमकाने वाला साबित हो सकता है।

हस्तरेखा शास्त्र में शुभ माने जाते हैं ये तीन संकेत

1. हथेली में अगर V का निशान है तो इसे एक अच्छा संकेत माना जाता है। किसी व्यक्ति की हथेली में बनी हृदय रेखा अगर तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच पहुंचकर दो हिस्सों में बंटते हुए V शेप बना ले जो ये शुभ होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों की किस्मत शादी बाद खूब चमकी है। जिंदगी में पार्टनर के आते ही ना सिर्फ आर्थिक स्थिति बेहतर होती है बल्कि एक अच्छी स्टेबिलिटी भी आ जाती है और इसी के साथ मान-सम्मान भी बढ़ता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में शादी एक नया और बड़ा मोड़ साबित हो सकती है।

हस्त रेखा
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2. वहीं अगर हथेली में भाग्य रेखा के ठीक नीचे वाले हिस्से यानी चंद्र पर्वत से निकलकर ऊपर की ओर आती है तो भी इसे शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। हस्तरेखा के अनुसार ऐसे लोगों को अपने होमटाउन से दूर जाकर किसी दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट से ही सफलता मिलती है। वहीं कई बार पार्टनर के साथ इनका भाग्योदय होता है। हथेली में बन रहा ये निशान यही संकेत देता है कि शादी के बाद पैसा, करियर और जिंदगी में सही तरीके से स्टेबिलिटी आती है।

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3. तीसरा संकेत शुक्र और गुरु पर्वत से जुड़ा हुआ है। हथेली में अंगूठे के ठीक नीचे वाले हिस्से को ही शुक्र पर्वत कहा जाता है। वहीं तर्जनी उंगली के नीचे गुरु पर्वत होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर दोनों पर्वत साफ और उभरे हुए हैं तो इन्हें काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे लोगों को शादी के बाद सुख-सुविधाएं और घर का अच्छा माहौल मिलता है। पार्टनर का साथ मिलने के बाद इनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती जाती है। वहीं घर-गाड़ी और प्रॉपर्टी की कोई भी कमी नहीं होती है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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