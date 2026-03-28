जन्म कुंडली में मारकेश ग्रह का बनना कितना खतरनाक होता है? जानें इसके प्रभाव और बचाव के उपाय

जन्म कुंडली में मारकेश ग्रह कितना खतरनाक होता है? जानिए मारकेश दोष के नकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य और आयु पर पड़ने वाले असर तथा इससे बचाव के प्रभावी ज्योतिषीय उपाय। बृहत् पाराशर होरा शास्त्र और फलदीपिका के अनुसार मारकेश की सही जानकारी और सरल उपाय।

ज्योतिष शास्त्र में मारकेश एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे अक्सर मृत्युकारक या जीवन को खतरे में डालने वाला ग्रह माना जाता है। कई लोग इसे सुनकर डर जाते हैं, लेकिन वास्तव में मारकेश हमेशा मृत्यु नहीं लाता है। यह मुख्य रूप से मृत्यु-तुल्य कष्ट, गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक हानि या जीवन में बड़े परिवर्तन का संकेत देता है। जन्म कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी को मुख्य मारकेश कहा जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं मारकेश क्या है, इसका प्रभाव कितना गंभीर हो सकता है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं।

मारकेश का अर्थ और परिभाषा संस्कृत में 'मारकेश' का शाब्दिक अर्थ मृत्युकारक ग्रह है। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव (धन, परिवार, आयु) और सप्तम भाव (विवाह, साझेदारी, मृत्यु का द्वितीयक भाव) के स्वामी को मुख्य मारकेश माना जाता है। यदि इन भावों में क्रूर ग्रह स्थित हों या इनके स्वामी पर अशुभ दृष्टि पड़े, तो वे मारक का कार्य करते हैं।

बृहत् पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है: द्वितीयसप्तमस्थानस्था ग्रहाः पापसंयुताः। मारकाः परिकीर्त्यन्ते जीवधातु विनाशकाः॥ अर्थात् द्वितीय और सप्तम भाव में स्थित पाप ग्रह जीव (प्राण) और धातु (शरीर) का विनाश कर सकते हैं।

फलदीपिका में भी उल्लेख है कि यदि द्वितीय और सप्तमेश अशुभ ग्रहों से युक्त हों, तो जातक को शीघ्र कष्ट या आयु पर प्रभाव पड़ सकता है। मारकेश हमेशा मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन में बड़े संकट या परिवर्तन का संकेत देता है।

मारकेश ग्रह की पहचान कैसे करें? मारकेश की पहचान कुंडली के निम्नलिखित आधार पर की जाती है:

द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी का कमजोर, नीच राशि में या पाप ग्रहों से पीड़ित होना। शनि, मंगल, राहु या केतु की अशुभ दृष्टि या स्थिति इन भावों में। अष्टमेश (आयु भाव का स्वामी) और लग्नेश का अशुभ संबंध। गोचर में मारकेश की महादशा/अंतरदशा के दौरान अशुभ प्रभाव। उदाहरण: मेष लग्न में शुक्र (द्वितीय और सप्तमेश) यदि पीड़ित हो तो मारकेश बन सकता है। हर लग्न के अनुसार मारकेश अलग-अलग ग्रह हो सकते हैं।

मारकेश का प्रभाव - सकारात्मक और नकारात्मक मारकेश हमेशा घातक नहीं होता। यदि कुंडली में शुभ ग्रहों (गुरु, शुक्र, बुध) का बल अधिक हो, तो यह पुराने कष्टों को समाप्त कर नई शुरुआत दे सकता है।

नकारात्मक प्रभाव: लंबी बीमारियां, दुर्घटनाएं या स्वास्थ्य हानि। आर्थिक संकट, व्यापार में हानि या नौकरी में अस्थिरता। पारिवारिक कलह, दांपत्य जीवन में तनाव। मानसिक चिंता, अनिद्रा या निर्णय लेने में कठिनाई। सकारात्मक पक्ष: कुछ मामलों में मारकेश पुरानी बुराइयों को खत्म कर नया मार्ग खोलता है। मजबूत कुंडली में इसका प्रभाव कम या परिवर्तनकारी होता है।

मारकेश दशा में होने वाली समस्याएं मारकेश की महादशा या अंतरदशा में जातक को मृत्यु-तुल्य कष्ट हो सकते हैं। इसमें गंभीर रोग, कानूनी विवाद, आर्थिक हानि, रिश्तों में टूटन या दुर्घटना शामिल है। हालांकि, सही समय पर उपाय करने से इन प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ज्योतिष ग्रंथों में मारकेश को चेतावनी के रूप में देखा जाता है, ना कि अंतिम सजा के रूप में।

मारकेश से बचाव के प्रभावी उपाय मारकेश दोष को शांत करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं:

महामृत्युंजय मंत्र जाप: ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥ का 1.25 लाख जाप कराएं या रोजान एक माला यानी 108 बार जाप करें।

शिव पूजा और रुद्राभिषेक: हर सोमवार या प्रदोष पर शिव जी की पूजा करें।

दान: शनि या संबंधित मारक ग्रह के अनुसार काले तिल, उड़द दाल, लोहा या काला कपड़ा दान करें।

शनि शांति: शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और शनि मंत्र 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं स: शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

रत्न और यंत्र: ज्योतिषी की सलाह से पन्ना या माणिक्य धारण करें तथा मारकेश यंत्र की स्थापना करें।

मारकेश कोई अभिशाप नहीं, बल्कि कर्मफल का संकेत है। सही विश्लेषण और समय पर उपाय से इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से करवाएं और सकारात्मक कर्मों के साथ जीवन जिएं।